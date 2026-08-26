Orden sin excesos: 10 objetos que vale la pena guardar en el hogar

El orden del hogar también incluye conservar objetos clave por utilidad, costo de reemplazo y preparación ante imprevistos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ordenar la casa suele implicar descartar objetos, pero hay artículos cotidianos que conviene conservar por su utilidad, su costo de reemplazo o su papel en la preparación ante imprevistos.

De acuerdo con recomendaciones de House Beautiful, revista estadounidense especializada en decoración e interiorismo, y The Spruce, plataforma digital de referencia en consejos prácticos para el hogar, con apoyo de organismos como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estos son elementos qué vale la pena guardar y por qué.

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1. Herramientas básicas

Conservar herramientas básicas permite resolver arreglos domésticos y cubrir necesidades del kit de emergencia del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martillo, destornilladores, llave ajustable y tornillos suelen quedar fuera de uso durante meses. Pero aparecen cuando hace falta un arreglo doméstico, un mueble para armar o una emergencia menor. House Beautiful incluyó este punto entre los objetos que organizadores profesionales prefieren no tirar.

En esa misma línea, la FEMA recomienda incorporar herramientas manuales, como un abrelatas, y otros insumos básicos dentro de los kits de emergencia para el hogar. Una señal de que ciertos implementos simples conservan valor práctico fuera del uso diario.

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2. Velas de cumpleaños

Guardar velas de cumpleaños evita apuros en festejos familiares y ocupa un espacio mínimo en los cajones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las velas ocupan poco espacio y resuelven una necesidad frecuente de último momento en festejos familiares. La mención aparece en el artículo como uno de esos objetos menores que suelen desaparecer en una limpieza general y luego hacen falta con apuro.

Su conservación responde a una lógica simple: son artículos baratos, pequeños y de uso esporádico, pero con una función concreta cuando llega la ocasión.

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3. Paraguas de repuesto

Tener paraguas de repuesto cerca de la salida reduce compras repetidas y ayuda ante lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder un paraguas o descubrir que está roto en plena lluvia es una situación habitual. Por eso, conservar uno o dos extras cerca de la puerta o dentro del auto puede evitar compras repetidas. La utilidad se conecta también con la preparación frente a eventos climáticos.

La guía de Ready.gov, plataforma del gobierno de Estados Unidos vinculada a la FEMA, aconseja prestar atención a alertas oficiales y tomar medidas ante tormentas y lluvias intensas. Refuerza el valor de contar con elementos básicos de protección personal a mano.

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4. Decoración de temporada

Almacenar decoración de temporada ordenada evita gastos acumulados y preserva piezas asociadas a celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decoración estacional figura en la nota como otro grupo de objetos que no conviene descartar de forma automática. El argumento es económico y práctico: reemplazar adornos cada año supone un gasto acumulado, sobre todo cuando los artículos que ya están en casa siguen en condiciones de uso.

Guardarlos de forma ordenada, con rótulos y recipientes resistentes, permite evitar compras innecesarias y conservar piezas asociadas a celebraciones familiares.

5. Auriculares para viajes

Mantener auriculares extra en el equipaje facilita traslados largos y complementa la lógica de bolsos listos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservar auriculares extra dentro del equipaje puede resultar útil en vuelos o traslados largos. La recomendación se vincula con la preparación de bolsos personales y kits de salida rápida.

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La FEMA señala que los hogares deben tener contenedores fáciles de transportar con insumos esenciales para al menos tres días, y entre esos elementos suma cargadores, baterías y artículos personales de uso inmediato. Aunque los auriculares no integran esa lista oficial, sí encajan en la lógica de mantener objetos pequeños, reutilizables y listos para un traslado.

6. Arte y vajilla especial

Reservar arte y vajilla especial permite reutilizar objetos con valor estético o familiar sin comprar nuevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuadros, láminas y piezas de vajilla que no se usan todos los días pueden volver a tener lugar en la casa con el paso del tiempo, sin necesidad de comprar nuevos objetos decorativos. House Beautiful señala que el arte resulta relativamente sencillo de almacenar y que la vajilla incompleta o heredada todavía puede usarse.

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En el caso de piezas frágiles o valiosas, Ready.gov recomienda proteger pertenencias importantes y revisar dónde se almacenan los bienes delicados, con especial atención a riesgos como inundaciones, incendios o movimientos sísmicos.

7. Cepillos de dientes nuevos para invitados

Contar con cepillos de dientes nuevos para invitados aporta higiene básica ante visitas inesperadas o imprevistos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cepillos sin uso aparecen como un recurso práctico para visitas inesperadas. No se trata de una reserva amplia, sino de unas pocas unidades cerradas y limpias. La idea dialoga con pautas sanitarias elementales.

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Los CDC incluyen productos de higiene dentro de las provisiones recomendadas para reducir la propagación de virus respiratorios en contextos de emergencia y artículos personales. Mantener estos objetos guardados puede facilitar la atención básica de huéspedes o situaciones imprevistas.

8. Botellas de vino extra

Guardar algunas botellas de vino resuelve regalos de último momento y encuentros sin compras apresuradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar algunas botellas para una visita inesperada o como regalo de último momento, integra la lista. Su presencia responde menos a una necesidad de emergencia que a una cuestión de previsión doméstica.

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Aun así, la lógica es similar a la de otros objetos de uso ocasional: si ya están disponibles y se conservan bien, pueden resolver una situación concreta sin compras apresuradas.

9. Documentos importantes en papel

Proteger documentos importantes en papel asegura copias accesibles de identificaciones, pólizas y registros sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre todos los objetos mencionados, los documentos personales y legales son los que cuentan con mayor respaldo institucional para no ser descartados. Los nincluye entre los elementos que conviene conservar, y esa recomendación coincide con pautas expresas de la FEMA y Ready.gov.

Esos organismos aconsejan resguardar copias de pólizas de seguro, identificaciones, certificados, registros bancarios y otros papeles sensibles. Además de guardar versiones digitales protegidas. La guía federal de preparación también sugiere conservar esos archivos en un formato portátil para evacuaciones o emergencias.

El criterio para decidir qué guardar

Definir un criterio de guardado prioriza objetos con función concreta, reposición difícil o valor documental (Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa)

La evidencia reunida a partir del otro artículo y las guías oficiales permite sostener un criterio general: no todo lo que se usa poco sobra. En casas con espacio limitado, la selección exige priorizar objetos con función concreta, reposición difícil o valor documental.

Cuando además existen recomendaciones de organismos como la FEMA, los CDC y Ready.gov, conservar ciertos artículos pasa a formar parte de la organización básica del hogar.