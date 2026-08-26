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Orden sin excesos: 10 objetos que vale la pena guardar en el hogar

Frente a la tendencia de descartar todo lo que no tiene uso diario, especialistas en organización señalan que ciertos elementos merecen un lugar fijo

Ilustración de una mujer de cabello claro colocando una cesta en un estante con frascos y cajas con etiquetas.
El orden del hogar también incluye conservar objetos clave por utilidad, costo de reemplazo y preparación ante imprevistos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Ordenar la casa suele implicar descartar objetos, pero hay artículos cotidianos que conviene conservar por su utilidad, su costo de reemplazo o su papel en la preparación ante imprevistos.

De acuerdo con recomendaciones de House Beautiful, revista estadounidense especializada en decoración e interiorismo, y The Spruce, plataforma digital de referencia en consejos prácticos para el hogar, con apoyo de organismos como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estos son elementos qué vale la pena guardar y por qué.

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1. Herramientas básicas

Caja de herramientas abierta con dos llaves ajustables, una llave fija, tres destornilladores, una cinta métrica, dos alicates, un martillo y una linterna.
Conservar herramientas básicas permite resolver arreglos domésticos y cubrir necesidades del kit de emergencia del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martillo, destornilladores, llave ajustable y tornillos suelen quedar fuera de uso durante meses. Pero aparecen cuando hace falta un arreglo doméstico, un mueble para armar o una emergencia menor. House Beautiful incluyó este punto entre los objetos que organizadores profesionales prefieren no tirar.

En esa misma línea, la FEMA recomienda incorporar herramientas manuales, como un abrelatas, y otros insumos básicos dentro de los kits de emergencia para el hogar. Una señal de que ciertos implementos simples conservan valor práctico fuera del uso diario.

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2. Velas de cumpleaños

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Guardar velas de cumpleaños evita apuros en festejos familiares y ocupa un espacio mínimo en los cajones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las velas ocupan poco espacio y resuelven una necesidad frecuente de último momento en festejos familiares. La mención aparece en el artículo como uno de esos objetos menores que suelen desaparecer en una limpieza general y luego hacen falta con apuro.

Su conservación responde a una lógica simple: son artículos baratos, pequeños y de uso esporádico, pero con una función concreta cuando llega la ocasión.

3. Paraguas de repuesto

Vista lateral de una persona con camisa vaquera y paraguas negro, cruzando un paso de cebra bajo una lluvia intensa en una calle concurrida.
Tener paraguas de repuesto cerca de la salida reduce compras repetidas y ayuda ante lluvias intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder un paraguas o descubrir que está roto en plena lluvia es una situación habitual. Por eso, conservar uno o dos extras cerca de la puerta o dentro del auto puede evitar compras repetidas. La utilidad se conecta también con la preparación frente a eventos climáticos.

La guía de Ready.gov, plataforma del gobierno de Estados Unidos vinculada a la FEMA, aconseja prestar atención a alertas oficiales y tomar medidas ante tormentas y lluvias intensas. Refuerza el valor de contar con elementos básicos de protección personal a mano.

4. Decoración de temporada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Almacenar decoración de temporada ordenada evita gastos acumulados y preserva piezas asociadas a celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decoración estacional figura en la nota como otro grupo de objetos que no conviene descartar de forma automática. El argumento es económico y práctico: reemplazar adornos cada año supone un gasto acumulado, sobre todo cuando los artículos que ya están en casa siguen en condiciones de uso.

Guardarlos de forma ordenada, con rótulos y recipientes resistentes, permite evitar compras innecesarias y conservar piezas asociadas a celebraciones familiares.

5. Auriculares para viajes

Un adolescente con sudadera oscura y auriculares blancos, sentado en su cama y mirando su teléfono celular en una habitación bien iluminada.
Mantener auriculares extra en el equipaje facilita traslados largos y complementa la lógica de bolsos listos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservar auriculares extra dentro del equipaje puede resultar útil en vuelos o traslados largos. La recomendación se vincula con la preparación de bolsos personales y kits de salida rápida.

La FEMA señala que los hogares deben tener contenedores fáciles de transportar con insumos esenciales para al menos tres días, y entre esos elementos suma cargadores, baterías y artículos personales de uso inmediato. Aunque los auriculares no integran esa lista oficial, sí encajan en la lógica de mantener objetos pequeños, reutilizables y listos para un traslado.

6. Arte y vajilla especial

Mesa con mantel a cuadros verde y blanco, un plato con huevo, queso y tostadas, un tazón de yogur, una taza de café, mantequilla y flores.
Reservar arte y vajilla especial permite reutilizar objetos con valor estético o familiar sin comprar nuevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuadros, láminas y piezas de vajilla que no se usan todos los días pueden volver a tener lugar en la casa con el paso del tiempo, sin necesidad de comprar nuevos objetos decorativos. House Beautiful señala que el arte resulta relativamente sencillo de almacenar y que la vajilla incompleta o heredada todavía puede usarse.

En el caso de piezas frágiles o valiosas, Ready.gov recomienda proteger pertenencias importantes y revisar dónde se almacenan los bienes delicados, con especial atención a riesgos como inundaciones, incendios o movimientos sísmicos.

7. Cepillos de dientes nuevos para invitados

Cepillo de dientes
Contar con cepillos de dientes nuevos para invitados aporta higiene básica ante visitas inesperadas o imprevistos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cepillos sin uso aparecen como un recurso práctico para visitas inesperadas. No se trata de una reserva amplia, sino de unas pocas unidades cerradas y limpias. La idea dialoga con pautas sanitarias elementales.

Los CDC incluyen productos de higiene dentro de las provisiones recomendadas para reducir la propagación de virus respiratorios en contextos de emergencia y artículos personales. Mantener estos objetos guardados puede facilitar la atención básica de huéspedes o situaciones imprevistas.

8. Botellas de vino extra

Un hombre joven entrega una botella envuelta a un hombre mayor, quienes se sonríen frente a dos copas de vino y una tarjeta en una mesa de madera.
Guardar algunas botellas de vino resuelve regalos de último momento y encuentros sin compras apresuradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar algunas botellas para una visita inesperada o como regalo de último momento, integra la lista. Su presencia responde menos a una necesidad de emergencia que a una cuestión de previsión doméstica.

Aun así, la lógica es similar a la de otros objetos de uso ocasional: si ya están disponibles y se conservan bien, pueden resolver una situación concreta sin compras apresuradas.

9. Documentos importantes en papel

Mano de persona con reloj de pulsera sujetando un montón de tickets de compra sobre un cajón abierto lleno de recibos arrugados y bolígrafos.
Proteger documentos importantes en papel asegura copias accesibles de identificaciones, pólizas y registros sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre todos los objetos mencionados, los documentos personales y legales son los que cuentan con mayor respaldo institucional para no ser descartados. Los nincluye entre los elementos que conviene conservar, y esa recomendación coincide con pautas expresas de la FEMA y Ready.gov.

Esos organismos aconsejan resguardar copias de pólizas de seguro, identificaciones, certificados, registros bancarios y otros papeles sensibles. Además de guardar versiones digitales protegidas. La guía federal de preparación también sugiere conservar esos archivos en un formato portátil para evacuaciones o emergencias.

El criterio para decidir qué guardar

Imagen generada por IA. Una mujer sentada en el piso de su habitación seleccionando ropa que ya no usa
Definir un criterio de guardado prioriza objetos con función concreta, reposición difícil o valor documental (Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa)

La evidencia reunida a partir del otro artículo y las guías oficiales permite sostener un criterio general: no todo lo que se usa poco sobra. En casas con espacio limitado, la selección exige priorizar objetos con función concreta, reposición difícil o valor documental.

Cuando además existen recomendaciones de organismos como la FEMA, los CDC y Ready.gov, conservar ciertos artículos pasa a formar parte de la organización básica del hogar.

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