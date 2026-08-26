Onda tropical provoca lluvias y tormentas eléctricas en El Salvador, ofreciendo un alivio frente a las altas temperaturas

El Salvador enfrenta este miércoles el impacto de una onda tropical con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas elevadas, según el pronóstico del MARN. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente)

Guardar

El Salvador espera este miércoles 26 de agosto a una jornada marcada por la presencia de una onda tropical que trae consigo lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas elevadas en varias zonas del país, según el pronóstico actualizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El fenómeno incide directamente en la dinámica atmosférica del territorio, ocasionando variaciones notables en horas de la noche.

El día inició con cielos poco nublados y sin precipitaciones, lo que permitió un ambiente soleado durante las primeras horas. Sin embargo, el avance de la onda tropical modificará gradualmente el panorama. Desde el mediodía, se observa un incremento de nubosidad, especialmente en las áreas cercanas a las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo. Municipios como Cuscatlán, La Paz y San Salvador, junto con sectores de la cadena montañosa norte en Santa Ana, Chalatenango y Cabañas, comenzaron a experimentar lluvias desde la tarde.

PUBLICIDAD

El Área Metropolitana de San Salvador se incluye entre los puntos con mayores probabilidades de precipitaciones en la segunda mitad del día. En esta región, las lluvias se presentan acompañadas de tormentas eléctricas, un fenómeno que, según el MARN, obedece al ingreso de aire húmedo y cálido impulsado por el flujo acelerado del este y la influencia de la onda tropical. Estas condiciones favorecen la formación de núcleos de tormenta que pueden extenderse hasta la noche.

El Área Metropolitana de San Salvador tiene alta probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas por el ingreso de aire húmedo y cálido impulsado desde el este. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente)

Durante la noche, el pronóstico señala cielos parcialmente nublados en las zonas central y occidental. Las lluvias continuarán en varios puntos, especialmente en Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, La Paz, Santa Ana y Sonsonate. Se prevé que las precipitaciones sigan acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades superiores a 40 km/h, un comportamiento característico de sistemas convectivos asociados a ondas tropicales en la región.

PUBLICIDAD

El viento durante toda la jornada oscila entre 10 y 20 km/h, con brisas ocasionales que llegan hasta los 35 km/h. La intensidad de las ráfagas puede aumentar localmente durante las tormentas eléctricas, incrementando la sensación de inestabilidad atmosférica en áreas expuestas. Estas condiciones se ven reforzadas por el apoyo en las capas medias y altas de la troposfera, elemento que potencia la actividad lluviosa.

La temperatura máxima prevista resalta el predominio del calor, sobre todo en el oriente y la zona costera. San Miguel lidera el registro con 39°C (102,2°F), seguida de La Unión con 38°C (100,4°F) y La Libertad con 37°C (98,6°F). Estas cifras reflejan el intenso calor que afecta a buena parte del país, en los últimos días se han registrado temperaturas récord que superaron los 40°.

PUBLICIDAD

Apaneca MET, en Ahuachapán Centro, registró 51,2 milímetros de lluvia, el mayor acumulado reportado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

En cuanto a la acumulación de lluvias, los datos más recientes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ubican a Apaneca MET en Ahuachapán Centro como la estación con el mayor registro, alcanzando 51,2 milímetros. Le siguen San Lorenzo en Ahuachapán Norte con 43 milímetros y otra estación en Apaneca con 39,4 milímetros. Estos valores corresponden a la jornada previa y anticipan la posibilidad de nuevos acumulados significativos en las próximas horas.