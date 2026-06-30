Receta de tarta de ricota sin azúcar, rápida y fácil

Porción servida sobre plato de cerámica, lista para acompañar el mate de la tarde.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de ricota sin azúcar es una de esas recetas que invitan al encuentro. Imaginá una merienda de domingo, la mesa con mate y una porción fresca y suave de esta tarta, sin culpas ni excesos. Es una opción ideal para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin resignar el sabor ni la tradición.

En Argentina, la tarta de ricota se asocia mucho con la herencia italiana y suele aparecer en cumpleaños, meriendas familiares o en la sobremesa del asado. Esta versión rápida, fácil y sin azúcar agregada es perfecta tanto para personas que padecen diabetes como para quienes cuidan el consumo de azúcar, sin perder ese toque casero que tanto gusta.

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Receta de tarta de ricota sin azúcar

La tarta de ricota sin azúcar es un postre que se arma con una base de masa (puede ser comprada o casera) y un relleno cremoso de ricota, huevos y endulzante, acompañado a veces con ralladura de limón o esencia de vainilla. Es simple, húmeda y se puede comer tanto fría como a temperatura ambiente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

Un clásico de las meriendas argentinas, reinventado para todos los gustos.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 masa de tarta (puede ser comprada o casera, tipo criolla)

500 gr de ricota fresca

3 huevos

80 gr de endulzante apto para horno (eritritol, sucralosa o stevia)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

1 cucharada de almidón de maíz (maicena)

2 cucharadas de leche descremada o vegetal

1 pizca de sal

Cómo hacer tarta de ricota sin azúcar, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Estirar la masa y forrar una tartera de 22 a 24 cm, pinchar la base con tenedor. En un bol, mezclar la ricota, el endulzante, los huevos, la esencia de vainilla, la ralladura de limón, la maicena, la leche y la pizca de sal hasta obtener una crema homogénea. No batir en exceso para evitar que se agriete. Verter el relleno sobre la base de masa. Llevar al horno y cocinar por 40-45 minutos, hasta que el centro esté firme pero apenas tembloroso si lo movés. No sobrecocinar para lograr una textura suave. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 2 horas antes de desmoldar y servir. El frío ayuda a que la tarta tome cuerpo y se corte bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

La opción perfecta cuando hay ganas de algo dulce y liviano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 150 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 8 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapada, hasta 4 días. También se puede freezar por 1 mes, cortada en porciones y envuelta en film.