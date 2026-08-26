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8 elementos que pueden volverse peligrosos si están cerca de la hornalla

Una mala ubicación de productos, telas, envases o electrodomésticos puede favorecer incendios y acelerar el deterioro por exposición constante al calor. Qué tener en cuenta

Ilustración en acuarela de una encimera de cocina con botellas en una bandeja giratoria, cubiertos de madera, libros y una estufa de gas.
Mantener despejada la zona de cocción reduce riesgos cotidianos en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mantener despejada la zona de cocción reduce riesgos cotidianos en la cocina. Hay 8 elementos que pueden volverse un problema si quedan junto a la hornalla o la placa, por su carácter inflamable, por el efecto del calor o por el deterioro que ese entorno acelera.

La advertencia coincide con recomendaciones de la National Fire Protection Association (NFPA), U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) y Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Organismos que aconsejan mantener lejos de la estufa o anafe todo material combustible y proteger los alimentos del calor y la humedad.

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Infografía sobre una cocina con ocho ilustraciones de objetos y textos explicativos sobre los riesgos de ubicarlos cerca de la hornalla.
El calor y el vapor cerca de la hornalla aceleran el deterioro de objetos y alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NFPA indica en su guía de seguridad con equipos de cocina que hay que mantener alejados del área de cocción los objetos que puedan prenderse fuego. En esa misma línea, The Spruce repasó 8 objetos de uso común que suelen acumularse al lado de la hornalla, aunque esa costumbre eleva el riesgo de incendio o compromete su conservación.

1. Aceite de cocina

Una mujer sonriente lava verduras en un colador bajo el grifo de una cocina moderna. Al fondo, dos ollas humean en la hornalla. Luz natural entra por la ventana.
El aceite de cocina junto al fuego incrementa el riesgo de incendio y de vuelcos accidentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite suele quedar cerca de la hornalla por una cuestión práctica, aunque se trata de uno de los elementos más sensibles al calor. La NFPA advierte que al freír hay que vigilarlo, porque el humo funciona como señal de peligro y anticipa que la temperatura subió de más. Guardar botellas junto al fuego o una superficie caliente incrementa el riesgo de incendio y de vuelcos accidentales.

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El consejo más extendido consiste en conservar estos productos en un gabinete fresco, seco y lejos de la fuente de calor. Esa ubicación también ayuda a preservar su calidad.

2. Libros de cocina

Cocina con encimera de mármol verde, gabinetes de madera, estante con libros y jarrones, lavabo, cafetera, pan, queso, uvas, planta, jarra y utensilios.
Los libros de cocina y papeles cerca del anafe pueden arder y absorber grasa con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recetarios, cuadernos y papeles de consulta también aparecen con frecuencia cerca del anafe. El problema radica en que el papel es combustible y puede absorber grasa. La CPSC y la NFPA recomiendan mantener lejos de las superficies calientes cualquier material que pueda arder con facilidad.

Una alternativa simple consiste en guardarlos en una biblioteca, estante fuera del radio de calor o armario cerrado. Así se evita que queden expuestos a salpicaduras y a una eventual llama.

3. Repasadores y paños

Un paño de cocina blanco con un patrón de rayas azules cuelga de la barra del tirador de un horno de acero inoxidable. El horno tiene una puerta de cristal oscura.
Los repasadores y paños se encienden rápido si tocan una llama o una superficie muy caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las telas de cocina, incluidos repasadores, agarraderas y paños, forman parte de los objetos que más veces terminan apoyados junto a la hornalla. La NFPA menciona de forma expresa a las toallas y otros textiles entre los materiales que deben permanecer lejos de la zona de cocción. Un trapo seco o con restos de grasa puede prenderse fuego con rapidez si toca una llama o una superficie muy caliente.

The Spruce sugirió reservar ganchos o perchas cerca de la pileta para los paños en uso y dejar el resto en cajones o alacenas. Esa medida reduce la exposición al calor directo.

4. Especias

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las especias pierden aroma y se apelmazan cuando quedan expuestas a humedad y aire cálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especias no representan el mismo riesgo de combustión que el papel o la tela, aunque el calor y el vapor sí afectan su estado. Se advirtió que la humedad que sube desde ollas y sartenes puede entrar en los frascos y alterar textura, aroma y duración. El aire cálido y húmedo favorece el apelmazamiento y puede arruinar el contenido.

El USDA recomienda almacenar alimentos no perecederos en lugares frescos y secos, no sobre ni junto a la cocina. Ese criterio alcanza a condimentos y hierbas secas, que mantienen mejor sus propiedades en cajones o gabinetes cerrados.

5. Frutas y verduras frescas

Vista cenital de una cocina con una persona cocinando sopa. Se ven dos ollas sobre la hornalla, verduras frescas, especias, garbanzos y una mano sirviendo.
Las frutas y verduras maduran más rápido y duran menos si reciben calor constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos perecederos tampoco encuentran un buen lugar junto a una fuente constante de calor. El medio citado indicó que la temperatura que emite la hornalla puede acelerar la maduración de frutas y verduras y acortar su vida útil. El efecto también aumenta la posibilidad de desperdicio.

Las pautas generales de inocuidad alimentaria del USDA apuntan a proteger los alimentos de condiciones que favorezcan su deterioro. Por eso, una frutera o canasta conviene más en una mesa, isla o sector alejado del anafe.

6. Utensilios de plástico

Utensilios blancos, dos tablas de cortar, una tetera de vidrio y frascos sobre una mesada de madera frente a una pared de azulejos.
Los utensilios de plástico se deforman o se funden cuando quedan demasiado cerca de la placa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espátulas, cucharones, pinzas y otros utensilios plásticos también integran la lista. La cercanía con el calor puede deformarlos, fundir partes o dañar su superficie. La CPSC mantiene advertencias generales sobre el contacto de materiales combustibles o sensibles al calor con hornallas y placas. The Spruce sumó que ese deterioro puede volverlos inseguros para el uso cotidiano.

Guardar estos objetos en un cajón o recipiente apartado del foco de calor ayuda a evitar daños visibles y exposición innecesaria a altas temperaturas.

7. Productos de papel

Platos, vasos y cubiertos de plástico blanco. Platos, vasos, envases y cubiertos de madera y papel marrón. Todo sobre mesa de madera.
Los productos de papel se vuelven combustibles y se impregnan de grasa en el área de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rollo de cocina, servilletas, platos descartables y envoltorios también suelen quedar a mano cerca de la hornalla. La objeción principal vuelve a ser la inflamabilidad. La NFPA ubica a los envases y papeles entre los materiales que deben permanecer lejos del área de cocción, y CPSC coincide con esa recomendación para artículos combustibles en superficies calientes.

The Spruce agregó un efecto menos evidente: la grasa en suspensión puede impregnarlos y volverlos poco útiles para limpiar o manipular alimentos. Alejarlos del fuego y del vapor evita ambos problemas.

8. Electrodomésticos

Los electrodomésticos y sus cables se dañan con el calor y suman un riesgo eléctrico en la cocina
Los electrodomésticos y sus cables se dañan con el calor y suman un riesgo eléctrico en la cocina

Tostadoras, cafeteras, microondas compactos o licuadoras quedan a veces demasiado cerca de la cocina en espacios reducidos. La advertencia no solo apunta al exterior del aparato, sino también a los cables.

La CPSC y las pautas básicas de seguridad eléctrica en el hogar desaconsejan exponer artefactos y conexiones a fuentes de calor. Un cable dañado por temperatura elevada puede convertirse en riesgo de incendio.

Esa ubicación también puede acortar la vida útil de los equipos. Si no existe otra opción de mesada, conviene mantener los cables recogidos y apartados de la zona caliente cuando el aparato no está en uso.

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