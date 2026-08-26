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Cuál es la regla de los 5 minutos, la estrategia que permite dejar de postergar tareas

El método tiene respaldo en la psicología del comportamiento y actúa sobre el punto exacto donde surge la resistencia a comenzar. Por qué la ciencia explica que funciona donde otras estrategias fallan

El interés por la regla de los 5 minutos creció en un contexto de pendientes mínimos, interrupciones frecuentes y bloqueos cotidianos (Freepik)
El interés por la regla de los 5 minutos creció en un contexto de pendientes mínimos, interrupciones frecuentes y bloqueos cotidianos (Freepik)
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La regla de los 5 minutos es una de las estrategias más sencillas que existen para frenar la postergación de tareas cotidianas: ante cualquier obligación que genere resistencia, alcanza con comprometerse a dedicarle solo cinco minutos. Lo que parece un truco menor tiene respaldo en la psicología del comportamiento y volvió a ganar terreno en debates sobre bienestar y hábitos a partir de investigaciones que explican, con precisión, por qué funciona donde tantas otras estrategias fracasan.

El problema no es el tiempo, sino las emociones

La premisa que sostiene el método es concreta: el principal obstáculo para completar una tarea no es el esfuerzo que demanda, sino la resistencia emocional que genera antes de comenzar. El psicólogo Timothy Pychyl, de la Universidad de Carleton (Canadá), es una de las voces más citadas en el estudio de la procrastinación y lleva décadas sosteniendo que postergar no responde a una mala administración del tiempo, sino a la dificultad del cerebro para gestionar el malestar anticipado.

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“Es un problema de regulación emocional, no de gestión del tiempo. Se trata de lidiar con nuestros sentimientos”, afirmó en declaraciones recogidas por BBC Worklife. Junto a su colega Fuschia Sirois, de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), desarrolló la teoría de la reparación del estado de ánimo aplicada a la procrastinación: cuando una tarea genera malestar, como aburrimiento, ansiedad o incertidumbre, el cerebro busca alivio inmediato, y posponer esa tarea produce exactamente ese alivio, lo que refuerza el hábito de evitar.

Por qué cinco minutos bastan para romper el ciclo

Con ese diagnóstico de fondo, la regla de los 5 minutos actúa sobre el punto exacto donde surge la evitación. Al reducir la exigencia inicial, ya que en lugar de pensar en completar toda la tarea, la persona se compromete solo a empezar durante cinco minutos; la carga emocional que dispara la postergación disminuye. El umbral de entrada se vuelve tan bajo que el cerebro deja de percibir la acción como una amenaza.

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Persona de espaldas en escritorio con laptop, botella de agua, taza, snack y comida preparada. Reloj de pared a las 3:00, estantes y ventana
La regla de los 5 minutos pone el foco en iniciar la tarea y no en el volumen total del trabajo para reducir la procrastinación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2017, la investigadora Martina Faitakis, de la Universidad de MacEwan (Canadá), publicó un estudio específico sobre el método: los participantes que aplicaron la regla completaron sesiones de trabajo más frecuentes y más prolongadas que quienes no la usaron. La muestra fue pequeña (10 estudiantes), pero los resultados coincidieron con el principio que Pychyl y Sirois ya habían identificado: la acción no requiere motivación previa; en la mayoría de los casos, la motivación aparece después de dar el primer paso.

Un estudio publicado en Brain and Cognition en 2024 con 243 participantes confirmó que la capacidad de regulación emocional se asocia directamente con el volumen de materia gris en la corteza prefrontal dorsolateral, la región encargada del autocontrol y la planificación, y que su menor actividad funcional frente a la ínsula (zona que registra el malestar) predice la tendencia a postergar.

Por su parte, una investigación publicada en BMC Psychology en 2026 fue más lejos: identificó que el predictor más fuerte de procrastinación en adultos no es la regulación emocional en sí, sino la dificultad específica para iniciar tareas, un hallazgo que explica con precisión por qué un método que reduce la barrera de entrada —como la regla de los 5 minutos— puede resultar efectivo donde otras estrategias fallan.

El peso de lo que queda sin hacer

Hay otro mecanismo que explica por qué las tareas postergadas se vuelven más pesadas con el tiempo: una vez diferidas, no desaparecen de la mente, sino que permanecen activas y generan una carga cognitiva sostenida que drena la concentración y puede alimentar más evitación.

El método propone resolver en el momento las acciones breves para evitar que consuman atención, energía y capacidad de decisión (Freepik)
El método propone resolver en el momento las acciones breves para evitar que consuman atención, energía y capacidad de decisión (Freepik)

Ese mecanismo tiene respaldo empírico reciente: un metanálisis publicado en Frontiers in Psychiatry en 2025, que integró 118 tamaños de efecto de estudios independientes, encontró una correlación moderada pero consistente entre procrastinación y emociones negativas como: ansiedad, depresión y estrés.

Esa tensión acumulada no solo afecta el bienestar: un estudio longitudinal publicado en NeuroImage en 2023, con seguimiento de dos años sobre 457 participantes, demostró que las dificultades en la regulación emocional y en la proyección hacia el futuro predijeron de forma directa los niveles de procrastinación medidos dos años después. La regla de los 5 minutos apunta a cortar ese ciclo desde el arranque.

Qué puede hacer el método y qué no

El método no requiere reorganizar la agenda ni adoptar un sistema nuevo de organización. Funciona tarea por tarea, en cualquier momento del día, sin preparación previa. Esa flexibilidad lo distingue de estrategias más estructuradas (como los bloques de tiempo o la técnica Pomodoro), que exigen cierta planificación anticipada y no siempre resultan accesibles cuando la resistencia es alta.

Sus límites, sin embargo, son reales. La regla de los 5 minutos no es un sustituto de la planificación cuando la carga de trabajo es elevada, ni da resultado en tareas que requieran concentración profunda y sostenida desde el inicio.

Tampoco es una respuesta a la procrastinación crónica: un estudio publicado en BMC Psychology en febrero de 2026, sobre 108 adultos, identificó que la dificultad para iniciar tareas, más que la regulación emocional por sí sola, es el predictor más fuerte de procrastinación en la vida cotidiana, y que esas dificultades pueden requerir abordaje profesional específico. Lo que sí hace el método y en eso reside su utilidad concreta es reducir el costo de entrada en las obligaciones menores que, postergadas una y otra vez, terminan pesando mucho más de lo que merecen.

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