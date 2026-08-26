Quién es Christian Morales, el nuevo ministro de Economía en Bolivia

El presidnete Rodrigo Paz saluda a Christian Morales, su nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas. /Handout via REUTERS

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Christian Andrés Morales Burgos asumió este martes como nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, en reemplazo de José Gabriel Espinoza, quien fue censurado el viernes por la Asamblea Legislativa ante su inasistencia a un acto de interpelación a su gestión.

Morales es un tecnócrata con más de 17 años de trayectoria en finanzas públicas, tesorería y manejo de la deuda estatal. Es economista de profesión y cuenta con una maestría en Economía y un postgrado internacional en Dirección Financiera. También realizó cursos del Fondo Monetario Internacional sobre programación macroeconómica, sostenibilidad de la deuda y manejo de inversiones.

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Su carrera en el sector público comenzó durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), cuando ingresó mediante una convocatoria como analista en el Ministerio de Economía. Desde allí ocupó distintos cargos hasta llegar a jefe de unidad. Posteriormente, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), ejerció como director de Crédito Público.

Morales también trabajó en la Alcaldía de La Paz antes de llegar a la administración de Rodrigo Paz, en noviembre de 2025, cuando asumió como viceministro del Tesoro y Crédito Público, posición que ocupó hasta ayer y desde la cual participó en asuntos relacionados con financiamiento y negociaciones con organismos internacionales.

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El presidente Rodrigo Paz toma juramento a Christian Morales Burgos, nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas. Handout via REUTERS

En un comunicado, el Ministerio señala que Morales asume el cargo con el mandato de “consolidar la estabilidad económica alcanzada durante los primeros meses de gestión” y acelerar las transformaciones necesarias para generar inversiones, empleo y mejorar las condiciones de vida.

Durante el acto de posesión, el presidente Paz destacó que Morales conoce de cerca la política económica del Gobierno y que ha participado directamente en las decisiones y negociaciones impulsadas durante estos meses, lo que garantizará la continuidad de la estrategia económica.

El cambio se produce en un momento de decisiones y negociaciones clave para superar la crisis económica que enfrenta el país desde hace varios años a raíz de la debacle de la industria petrolera y el agotamiento de las reservas internacionales.

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Desde que asumió el Gobierno de Paz, bajo la gestión del ministro Espinoza, se implementaron acciones trascendentales como la suspensión parcial del subsidio a los combustibles y se modificó el régimen cambiario con una flexibilización que supuso una devaluación de cerca del 30% de la moneda boliviana.

La crisis económica de los últimos años y la escasez de combustible han provocado el incremento sostenido de los precios en Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

En paralelo se gestionaron créditos internacionales con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF, además de gestionar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, cuyo primer desembolso estaba previsto para esta o las próximas semanas.

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“Daremos continuidad a las medidas que se han venido implementando y profundizaremos aquellas que están dando resultados. Nuestro compromiso será preservar la estabilidad, fortalecer las finanzas públicas, generar condiciones para la inversión, la producción y el empleo, y seguir recuperando la confianza en nuestra economía”, afirmó el nuevo ministro durante su posesión.

El desafío para el nuevo ministro es grande. Un reciente análisis de Fitch Ratings advierte que pese a las acciones encaradas en los últimos meses, Bolivia aún enfrenta la urgencia de reducir de forma sostenida su elevado déficit fiscal para poder consolidar la estabilización económica.