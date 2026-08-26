Tras el Mundial, Exequiel Palacios dejará Bayer Leverkusen tras más de 6 años y firmará por un club de la Premier League

Tras disputar el Mundial, Exequiel Palacios recalará en el Ipswich Town de la Premier League (REUTERS/Marco Bello)

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Exequiel Palacios viaja a Inglaterra para completar su transferencia al Ipswich Town, según confirmó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano. El acuerdo entre el Ipswich Town Football Club (ITFC) y el Bayer Leverkusen quedó cerrado a nivel de clubes, y el mediocampista argentino se someterá a la revisión médica este jueves antes de estampar su firma.

Según publicó el periodista italiano en su cuenta de X, el valor fijo de la operación asciende a 22,5 millones de euros, con hasta 5 millones adicionales en bonus por objetivos, lo que eleva el techo de la transacción a 27,5 millones de euros. El contrato que firmará Palacios con el ITFC tendrá vigencia hasta junio de 2030, el mismo año en que vencía su vínculo con el club alemán. La operación incluye además una cláusula de reventa del 10%.

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El camino hasta el acuerdo definitivo no fue lineal. El ITFC presentó una primera oferta formal de 15 millones de euros a comienzos de agosto, que Leverkusen rechazó de plano. El conjunto alemán fijó inicialmente su precio de salida en torno a los 35 a 40 millones de euros, una brecha considerable respecto a la postura inicial del club inglés.

River Plate, por su parte, se quedará con un 10 por ciento de una plusvalía que había acordado al momento de la venta con el club alemán y un porcentaje por derechos de formación (la cifra sería un poco más de un millón de euros).

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La negociación se desbloqueó cuando el propio Palacios le comunicó a la dirigencia del Bayer Leverkusen su voluntad de salir. El mediocampista también habría reducido sus exigencias salariales para facilitar el traspaso, lo cual terminó por acercar las posturas entre las partes. En lo que va de la temporada el mediocampista argentino solamente disputó 12 minutos en la goleada por 4-0 ante el Wehen Wiesbaden, por la Copa de Alemania.

Exequiel Palacios era una pieza clave del Bayer Leverkusen (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Palacios, de 27 años, llega al fútbol inglés tras seis años en la Bundesliga. Surgido en River Plate, se convirtió en una pieza central del mediocampo de Leverkusen bajo las órdenes de distintos entrenadores, y alcanzó su mayor logro colectivo en Alemania con la conquista de la Bundesliga en la temporada 2023/24, el título histórico que el conjunto de Leverkusen obtuvo de manera invicta bajo la conducción de Xabi Alonso. Con el conjunto bávaro disputó 185 partidos, en los que aportó 15 goles y brindó 17 asistencias.

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En el plano internacional, el volante acumula 41 presentaciones con la selección mayor de Argentina. Integró el plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y estuvo presente en la Copa del Mundo 2026, aunque su participación en el torneo fue acotada: ingresó únicamente en el último partido de la fase de grupos, ante Jordania.

Su llegada al Ipswich Town lo convertirá en el primer campeón mundial en la historia del club, que retornó a la Premier League tras décadas de ausencia y lleva un verano de transferencias con una inversión que ya supera los 150 millones de libras esterlinas. La incorporación de Palacios sería una de las más cara de esa ventana para el equipo de Portman Road.

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Durante esta ventana de transferencias el Ipswich Town también sumó a jugadores como el paraguayo Julio Enciso (Estrasburgo), Emersonn (Toulouse), Abdul Fatawu (Leicester City), Florentino (Burnley), Sasa Lukic (Fulham), Issa Diop (Fulham) y Abdoul Ouattara (Estrasburgo), entre otros.

El mediocampista viaja este miércoles a territorio inglés para cumplir con los protocolos médicos exigidos por el ITFC. Una vez superada esa instancia, la firma del contrato dejará sellada su salida de Leverkusen, donde tenía vínculo hasta el 30 de junio de 2030.

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La temporada comenzó de gran manera para The Tractor Boys, al iniciar su vuelta a la Premier Legue con una victoria por 2-1 ante Sunderland y eliminar por 3-1 al Leicester de la Copa de la Liga. El próximo desafío de la institución será el 30 de agosto, cuando visite al Manchester United en Old Trafford.