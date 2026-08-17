Receta de canastitas de huevo, choclo y tomate, rápida y fácil

Las canastitas rellenas constituyen un clásico infaltable en cualquier encuentro social en Argentina. Su masa dorada y crujiente, acompañada de un relleno cremoso elaborado con ingredientes habituales como huevo, choclo y tomate, las convierte en una opción habitual y apreciada en mesas familiares y celebraciones.
Estas canastitas son una de esas recetas que siempre salvan cuando se busca algo rápido, casero y que guste a todos. Ideales para un almuerzo ligero, una picada, o para llevar en la vianda del cole o el trabajo. En muchos hogares, se preparan para aprovechar sobras o como solución express antes de un partido de fútbol o una juntada.
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Receta de canastitas de huevo, choclo y tomate
Las canastitas de huevo, choclo y tomate consisten en pequeñas tartitas individuales hechas con tapas de empanada, rellenas con una mezcla de huevos batidos, choclo en grano, tomate fresco y un toque de queso. Se cocinan al horno hasta que la masa esté dorada y el relleno, firme y esponjoso.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas (para horno)
- 4 huevos
- 1 lata de choclo en grano (o 1 taza de choclo cocido)
- 2 tomates medianos
- 100 gr de queso cremoso o mozzarella
- 1 cebolla de verdeo (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de orégano seco
- 2 cucharadas de aceite (puede ser de girasol u oliva)
Cómo hacer canastitas de huevo, choclo y tomate, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C.
- Enmantecar ligeramente una placa para horno o usar papel manteca.
- Colocar las tapas para empanadas en moldes de muffins o flaneras, adaptándolas para formar las canastitas.
- Cortar los tomates en cubos pequeños (retirar el exceso de semillas).
- Batir los huevos en un bol y agregar el choclo (bien escurrido), los tomates, el queso en cubos, la cebolla de verdeo picada (si se usa), el orégano, sal y pimienta.
- Distribuir el relleno en las canastitas, llenando hasta ¾ de su capacidad.
- Rociar cada canastita con unas gotas de aceite para lograr una cobertura dorada.
- Llevar al horno y cocinar entre 18 y 22 minutos, hasta que la masa esté dorada y el relleno, firme.
- Dejar entibiar unos minutos antes de desmoldar. No rellenar en exceso para evitar que se rebalse durante la cocción.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 canastitas (aproximadamente 4 porciones).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conservan en la heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Se pueden freezar ya cocidas hasta 2 meses, bien envueltas. Para consumir, calentar directamente en horno o microondas.
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