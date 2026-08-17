Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Receta de canastitas de huevo, choclo y tomate, rápida y fácil

La preparación se arma en moldes de muffins y se hornea a 200°C hasta que el relleno quede aireado y firme

Siete canastitas de masa horneada con huevo, choclo y tomate picado sobre una tabla de madera. Al lado hay un recipiente blanco con salsa de tomate.
Las canastitas rellenas constituyen un clásico infaltable en los encuentros sociales en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las canastitas rellenas constituyen un clásico infaltable en cualquier encuentro social en Argentina. Su masa dorada y crujiente, acompañada de un relleno cremoso elaborado con ingredientes habituales como huevo, choclo y tomate, las convierte en una opción habitual y apreciada en mesas familiares y celebraciones.

Estas canastitas son una de esas recetas que siempre salvan cuando se busca algo rápido, casero y que guste a todos. Ideales para un almuerzo ligero, una picada, o para llevar en la vianda del cole o el trabajo. En muchos hogares, se preparan para aprovechar sobras o como solución express antes de un partido de fútbol o una juntada.

PUBLICIDAD

Receta de canastitas de huevo, choclo y tomate

Las canastitas de huevo, choclo y tomate consisten en pequeñas tartitas individuales hechas con tapas de empanada, rellenas con una mezcla de huevos batidos, choclo en grano, tomate fresco y un toque de queso. Se cocinan al horno hasta que la masa esté dorada y el relleno, firme y esponjoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas (para horno)
  • 4 huevos
  • 1 lata de choclo en grano (o 1 taza de choclo cocido)
  • 2 tomates medianos
  • 100 gr de queso cremoso o mozzarella
  • 1 cebolla de verdeo (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 2 cucharadas de aceite (puede ser de girasol u oliva)
Una pila de tapas para empanadas, un cuenco con huevos, uno roto con la yema visible, una lata abierta de choclo en grano y tomates en rama sobre una superficie de madera.
El listado de ingredientes combina huevos, choclo y tomates para el relleno de las empanadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer canastitas de huevo, choclo y tomate, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C.
  2. Enmantecar ligeramente una placa para horno o usar papel manteca.
  3. Colocar las tapas para empanadas en moldes de muffins o flaneras, adaptándolas para formar las canastitas.
  4. Cortar los tomates en cubos pequeños (retirar el exceso de semillas).
  5. Batir los huevos en un bol y agregar el choclo (bien escurrido), los tomates, el queso en cubos, la cebolla de verdeo picada (si se usa), el orégano, sal y pimienta.
  6. Distribuir el relleno en las canastitas, llenando hasta ¾ de su capacidad.
  7. Rociar cada canastita con unas gotas de aceite para lograr una cobertura dorada.
  8. Llevar al horno y cocinar entre 18 y 22 minutos, hasta que la masa esté dorada y el relleno, firme.
  9. Dejar entibiar unos minutos antes de desmoldar. No rellenar en exceso para evitar que se rebalse durante la cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 canastitas (aproximadamente 4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan en la heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. Se pueden freezar ya cocidas hasta 2 meses, bien envueltas. Para consumir, calentar directamente en horno o microondas.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Orden en el placard: 5 criterios simples para reorganizar mejor el espacio, según expertos

La clave suele estar en detectar aquello que permanece por costumbre, culpa o expectativa, aunque hace tiempo haya dejado de tener un uso real

Orden en el placard: 5 criterios simples para reorganizar mejor el espacio, según expertos

Orden en la cocina: qué artículos no deberían ir debajo del fregadero

Fuentes especializadas en organización del hogar señalan que el espacio abajo de la bacha reúne condiciones que pueden afectar la conservación y el acceso a distintos objetos

Orden en la cocina: qué artículos no deberían ir debajo del fregadero

Receta de omelette capresse, rápida y fácil

La versión inspirada en la combinación italiana lleva tres huevos y un relleno cremoso, se cocina en sartén a fuego medio y puede resolverse para un desayuno tardío o una cena liviana sin complicaciones

Receta de omelette capresse, rápida y fácil

Robert De Niro cumple años: las claves de su estilo clásico que marcó una era en la moda de Hollywood

El actor se distingue por su presencia elegante y una coherencia visual que trasciende generaciones. A lo largo de su carrera, supo construir una imagen personal basada en prendas atemporales y colores neutros

Robert De Niro cumple años: las claves de su estilo clásico que marcó una era en la moda de Hollywood

Receta de huevos escoceses, rápida y fácil

La preparación británica se consolidó como alternativa nutritiva para trabajadores y viajeros, con un recubrimiento que ayudaba a conservarla sin refrigeración

Receta de huevos escoceses, rápida y fácil

DEPORTES

Michael Phelps regresó al agua, pero esta vez en un rol especial: acompaña a su hijo en sus primeros pasos

Michael Phelps regresó al agua, pero esta vez en un rol especial: acompaña a su hijo en sus primeros pasos

La jugada viral de una joya de River Plate que fue cedido a otro gigante de Sudamérica: “La pisada es extraordinaria”

La icónica camiseta de Michael Jordan que será subastada en más de USD 10 millones y podría superar un histórico récord

Conmoción en Italia: un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado

Se cierra la fecha 5 del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber de los partidos de la jornada

TELESHOW

Así fue la fiesta de cumpleaños de Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, con toda su familia ensamblada

Así fue la fiesta de cumpleaños de Anita, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, con toda su familia ensamblada

Juan Leyrado habló de su interpretación de Sarmiento con inteligencia artificial: “Es un momento de cambio muy grande”

El mensaje de amor de la novia de Camilota al cumplir 6 meses de su relación: “Llegaste para iluminar mi vida”

La particular imagen que eligió Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña luego de sus dichos sobre su paternidad

La China Suárez festejó el Día del Niño en la casa de los sueños en medio del duro mensaje de Icardi a Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia duplica el precio del diésel para los “grandes consumidores” en plena crisis de abastecimiento

Bolivia duplica el precio del diésel para los “grandes consumidores” en plena crisis de abastecimiento

Deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana llega a USD 2,250 millones millones en el último año

Estafas ganaderas: el modelo “Boi Gordo” y el sospechoso silencio de la plaza uruguaya

Fiscalía reporta casi 16,000 denuncias por violencia de género en un año, con predominio de la violencia sexual en El Salvador

El tránsito por el estrecho de Ormuz cayó casi 20% mientras vence sin acuerdo el plazo de 60 días de Trump a Irán