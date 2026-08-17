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Receta de omelette capresse, rápida y fácil

La versión inspirada en la combinación italiana lleva tres huevos y un relleno cremoso, se cocina en sartén a fuego medio y puede resolverse para un desayuno tardío o una cena liviana sin complicaciones

Omelette de huevo con relleno de tomates cherry, queso mozzarella, hojas de albahaca y salsa. Servido en un plato redondo sobre una mesa de madera.
El omelette capresse combina queso fundido con tomate y albahaca (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma del queso fundido y la frescura del tomate y la albahaca del omelette transportan a almuerzos rápidos, pero sabrosos, que se suelen improvisar en casa, cuando el tiempo apremia pero no se quiere resignar sabor.

El omelette capresse es uno de esos platos que se disfrutan tanto en un desayuno tardío como en una cena liviana. Su origen se inspira en la clásica combinación italiana de tomate, mozzarella y albahaca, pero en Argentina se lo adoptó como una opción práctica, ideal para quienes buscan comer rico y fácil, usando ingredientes comunes de cualquier heladera.

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Receta de omelette capresse

Se trata de un omelette de huevos batidos, relleno con queso mozzarella, tomate fresco y albahaca, que se cocina en sartén y se dobla a la mitad, logrando una textura esponjosa por fuera y un interior fundente y aromático.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

  • Preparación: 7 minutos
  • Cocción: 8 minutos

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 50 gr de queso mozzarella (en fetas o rallado)
  • 1 tomate mediano
  • 6 hojas de albahaca fresca
  • 1 cucharada de leche (opcional, para más suavidad)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharada de aceite de oliva o manteca
Tres platos sobre una tabla de madera con queso mozzarella, tomates rojos y hojas de albahaca verde, junto a un recipiente con aceite de oliva y un cuchillo.
La mozzarella, el tomate y la albahaca fresca forman parte de la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer omelette capresse, paso a paso

  1. Cascar los huevos en un bol y batir con la leche, sal y pimienta hasta que estén bien espumosos.
  2. Cortar el tomate en rodajas finas y la mozzarella en fetas o rallá grueso, según se prefiera.
  3. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y agregar el aceite de oliva o la manteca.
  4. Volcar los huevos batidos y mover la sartén suavemente para que el huevo cubra toda la base.
  5. Cuando los bordes empiecen a cuajarse pero el centro siga húmedo, distribuir el tomate, la mozzarella y la albahaca en una mitad del omelette.
  6. Con ayuda de una espátula, doblar el omelette sobre el relleno y cocinar 1 minuto más, solo hasta que el queso se funda.
  7. Retirar del fuego apenas el centro esté tierno (no sobrecocinar: el secreto está en que quede jugoso).
  8. Servir inmediatamente, con la posibilidad de decorar con más hojas de albahaca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 porción abundante (o 2 porciones pequeñas si se acompaña con ensalada).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 23 gr
  • Carbohidratos: 6 gr
  • Proteínas: 21 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 1 día, en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que los huevos pierden textura y la mozzarella suelta agua al descongelar.

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