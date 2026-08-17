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Orden en la cocina: qué artículos no deberían ir debajo del fregadero

Fuentes especializadas en organización del hogar señalan que el espacio abajo de la bacha reúne condiciones que pueden afectar la conservación y el acceso a distintos objetos

Ilustración de una cocina con fregadero, grifo, baldosas, armarios, y dos organizadores extraíbles con botellas y productos de limpieza bajo el lavabo.
El espacio bajo la bacha concentra humedad y condensación por la cercanía con cañerías y drenajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una zona de guardado habitual en muchas cocinas concentra riesgos de humedad, contaminación y seguridad cuando se usa sin criterio.

Distintos organizadores profesionales consultados por medios internacionales especializados desaconsejan reservar el espacio bajo la bacha para alimentos, textiles, papel o productos inflamables, por la posibilidad de filtraciones, vapores químicos y acceso fácil para niños o mascotas.

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1. Comida

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los alimentos pierden conservación cuando se guardan cerca de filtraciones, vapor y plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos aparecen al frente de la lista. De acuerdo con un reporte de la revista estadounidense de limpieza y estilo de vida, Good Housekeeping, guardar snacks, paquetes cerrados u otros productos comestibles debajo de la bacha expone su conservación a pérdidas de agua, condensación y plagas. Una filtración menor puede arruinar productos y favorecer la aparición de moho, según explicó la organizadora profesional Kate Roberts al medio especializado.

La recomendación apunta a separar de forma estricta los productos comestibles de cualquier zona con cañerías o drenajes. El argumento no se limita al contacto directo con el agua: el exceso de humedad también altera envases, acelera el deterioro y complica el control higiénico del gabinete.

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2. Envases y recipientes plásticos para alimentos

Tupperware, envase plástico hermético y duradero, diseñado para conservar alimentos y mantener la organización en la cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los recipientes plásticos absorben olores y pueden contaminarse por vapores de productos de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes reutilizables también figuran entre los objetos que conviene reubicar. Varios especialistas desaconsejan guardar contenedores plásticos y recipientes para comida en ese sector por la combinación de suciedad y vapores.

Kate Roberts indicó al medio que los químicos y olores de los productos de limpieza pueden afectar esos recipientes. Esa observación alcanza a piezas plásticas y contenedores que luego entran en contacto con alimentos, una razón por la que los expertos sugieren cajones, alacenas secas o estantes alejados de limpiadores.

3. Productos de limpieza químicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los limpiadores químicos requieren guardado seguro cuando hay niños o mascotas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consejo no consiste en trasladar sin más todos los productos de limpieza al sector bajo la bacha. Según Good Housekeeping, la organizadora Olivia Parks advirtió que algunos limpiadores pueden resultar problemáticos si quedan en gabinetes de cocina de fácil acceso.

El punto central es la seguridad doméstica. Si hay niños o mascotas, los especialistas recomiendan usar muebles altos o compartimentos con cierre. La advertencia varía según el tipo de producto, aunque el criterio general se mantiene: no todo limpiador debe quedar en un mueble accesible solo porque ese uso se volvió costumbre.

4. Productos inflamables

Envase cilíndrico de aerosol blanco con tapa translúcida en una superficie blanca, con luz natural que entra por una ventana en el fondo.
Los productos inflamables elevan el riesgo en cocinas con fuentes de calor y ventilación limitada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diluyentes, aerosoles y otros compuestos inflamables integran otra categoría sensible. El medio especializado detalló que ese tipo de artículos no debería almacenarse bajo la bacha, en especial en cocinas con triturador de basura u otras fuentes de calor cercanas.

La recomendación es seguir las indicaciones del fabricante y buscar otro espacio de guardado. El riesgo señalado por los organizadores no surge del uso cotidiano del gabinete, sino de la combinación entre materiales inflamables, instalaciones eléctricas, calor y ventilación limitada.

5. Repasadores

Un paño de cocina blanco con un patrón de rayas azules cuelga de la barra del tirador de un horno de acero inoxidable. El horno tiene una puerta de cristal oscura.
Los repasadores se degradan más rápido cuando absorben humedad y quedan cerca de sustancias químicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los repasadores y paños de cocina también deberían quedar fuera de ese mueble. Kate Roberts sostuvo que conviene guardarlos en cajones, colgarlos cerca del área de trabajo o reservar los repuestos para un armario de ropa blanca.

La observación parte de un criterio práctico e higiénico. Los textiles absorben humedad con rapidez y quedan expuestos a salpicaduras o a la cercanía de limpiadores. Eso reduce su vida útil y los deja demasiado cerca de sustancias que no deben entrar en contacto con utensilios o superficies de uso alimentario.

6. Productos de papel

Platos, vasos y cubiertos de plástico blanco. Platos, vasos, envases y cubiertos de madera y papel marrón. Todo sobre mesa de madera.
Las toallas de papel y servilletas se deforman con facilidad en ambientes cerrados y húmedos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toallas de papel, servilletas y platos descartables completan otro grupo vulnerable. Olivia Parks indicó al medio que estos materiales pueden humedecerse con facilidad y perder utilidad si el interior del mueble acumula vapor o registra pérdidas pequeñas.

El problema no requiere una inundación para aparecer. Basta con un ambiente cerrado y húmedo para deformar, manchar o ablandar esos artículos. Por esa razón, los especialistas citados recomiendan alacenas secas o superficies de acceso rápido, lejos de la zona de cañerías.

7. Herramientas

Caja de herramientas abierta con dos llaves ajustables, una llave fija, tres destornilladores, una cinta métrica, dos alicates, un martillo y una linterna.
Las herramientas se pierden y quedan enterradas cuando el gabinete se satura con botellas y bolsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destornilladores, llaves Allen y pequeñas herramientas suelen terminar bajo la bacha por descarte. Kate Roberts advierte que, quien explicó que ese espacio tiende a saturarse y hace que los objetos queden enterrados o se pierdan de vista.

La objeción combina orden y funcionalidad. Un elemento útil para ajustes rápidos pierde valor si queda mezclado con bolsas, botellas o repuestos. Los expertos proponen ubicar las herramientas en sectores accesibles, como una despensa, una estantería de guardado o un área específica fuera de la cocina húmeda.

8. Bolsas para guardar comida

Interior de un congelador con bolsas de frutas y verduras congeladas apiladas en estantes. Se ven bayas, arándanos, brócoli, guisantes, maíz y zanahorias.
Las bolsas para conservación de alimentos no deberían almacenarse junto a químicos domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolsas para freezer, sándwiches o conservación de alimentos también deberían mantenerse lejos de ese gabinete. Roberts explicó al medio que ningún artículo destinado a contener comida conviene almacenarse junto a limpiadores u otros químicos domésticos.

Ese criterio replica la lógica aplicada a envases plásticos y recipientes. Aunque el envase permanezca cerrado, la cercanía con productos de limpieza y la exposición a humedad vuelven poco aconsejable ese lugar para elementos que luego tendrán contacto directo con alimentos.

9. Botellas de limpieza casi vacías

Múltiples botellas de vidrio vacías de distintos colores y formas están esparcidas en el suelo de una habitación con paredes descascaradas y tapas.
Múltiples botellas de alcohol vacías cubren el suelo de una habitación con paredes deterioradas, donde se observa desorden y acumulación de residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última categoría incluye los envases de limpieza casi terminados, que suelen acumularse sin control. Roberts recomendó consolidar el contenido restante en una botella nueva y desechar o reciclar el envase anterior, según corresponda.

La acumulación de botellas semivacías ocupa espacio y dificulta saber cuánto producto queda disponible, una situación que además vuelve más desordenado un gabinete ya expuesto a humedad. La advertencia de los especialistas responde a criterios de seguridad, higiene y acceso cotidiano dentro de la cocina.

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