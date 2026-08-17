Robert De Niro cumple años: las claves de su estilo clásico que marcó una era en la moda de Hollywood

Robert De Niro mantiene una imagen coherente basada en sobriedad y funcionalidad (REUTERS/Stephane Mahe)

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Robert De Niro cumple 83 años y mantiene una imagen inconfundible que evolucionó con el paso del tiempo, pero siempre conservó una coherencia visual de moda que lo distingue tanto en la gran pantalla como en su vida cotidiana.

Su estilismo refleja una apuesta consciente por la sobriedad y la funcionalidad, alejándose de las tendencias pasajeras para consolidar una presencia elegante y atemporal.

El estilo de De Niro no depende de la extravagancia ni de la ostentación. Su fortaleza radica en transmitir autenticidad y solidez a través de prendas clásicas, tonos neutros y materiales confortables.

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Esta coherencia visual fue clave para consolidar su figura como un referente de elegancia natural en el mundo del cine y el espectáculo.

La paleta de negro, gris y azul marino define su presencia pública (REUTERS/Caroline Brehman)

Paleta cromática y materiales

La selección de colores en el vestuario de Robert De Niro es una de las características más reconocibles de su estilo. Predominan los tonos oscuros y neutros, como el negro, el gris y el azul marino, que utiliza tanto en eventos formales como en su día a día.

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En ocasiones informales o diurnas, introduce variantes en beige o marrón claro, pero nunca abandona la discreción que define su imagen.

La apuesta por colores neutros no solo aporta versatilidad, sino que también facilita la combinación de prendas y accesorios, permitiéndole adaptarse a contextos muy diversos sin perder coherencia.

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Los tonos beige y marrón claro aparecen solo en contextos informales y diurnos (REUTERS/Eduardo Munoz)

En cada conjunto, los materiales seleccionados, lanas suaves, algodones y mezclas ligeras, priorizan la comodidad y la calidad, elementos que considera esenciales para mantener la formalidad sin sacrificar el bienestar.

Estas elecciones refuerzan la percepción de una elegancia atemporal, capaz de trascender modas y de proyectar una imagen de serenidad y control.

La ausencia de estampados vistosos y el uso de tejidos nobles son parte de la estrategia visual de De Niro, que prefiere que la atención recaiga en su presencia antes que en los detalles de su vestimenta.

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Prendas clave y siluetas

Las lanas suaves y los algodones sostienen una elegancia cómoda y duradera (REUTERS/Eduardo Munoz)

En el vestuario del actor destacan prendas clásicas de corte relajado, diseñadas para ofrecer confort y libertad de movimiento.

Las chaquetas y abrigos, especialmente los blazers de lana y los abrigos de corte recto, forman parte de su repertorio habitual.

Estos abrigos, de solapa clásica y sin adornos llamativos, le permiten mantener una imagen elegante tanto en eventos de gala como en apariciones públicas cotidianas.

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Los blazers y los abrigos rectos son el eje de su guardarropa clásico (REUTERS/Jeenah Moon)

Cuando la ocasión lo permite, recurre a blazers en tonos oscuros o grises, que combina con camisas o polos para lograr una apariencia desenfadada pero cuidada.

Los pantalones de vestir de silueta recta, sin pinzas y en colores oscuros, son su primera opción para compromisos formales, mientras que para situaciones más distendidas elige pantalones chinos o de algodón en tonos tierra o grisáceos.

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Los pantalones de silueta recta refuerzan una estética discreta en eventos formales (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Las camisas de algodón en tonos neutros y los polos lisos completan el repertorio. En muchas ocasiones, las camisas aparecen desabotonadas en la parte superior, proyectando una imagen relajada que contrasta con la formalidad del resto del atuendo.

Entre los accesorios más habituales se encuentran las bufandas de lana con patrones discretos, como cuadros o líneas en tonos grises y negros, y los gorros de punto en color negro para climas fríos.

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Las camisas abiertas y los polos lisos equilibran formalidad con naturalidad (REUTERS)

En cuanto al calzado, su preferencia por lo sobrio y funcional se traduce en zapatos de cuero negro o marrón oscuro, en modelos atemporales como mocasines o zapatos de cordones. Estas elecciones refuerzan su imagen de elegancia sin excesos ni artificios.

En galas y alfombras rojas, De Niro se mantiene fiel a los códigos de vestimenta más tradicionales. Su elección habitual es el esmoquin clásico negro, acompañado de camisa blanca y moño, sin detalles llamativos ni adaptaciones a tendencias pasajeras.

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El esmoquin negro tradicional consolida su apuesta por la atemporalidad en galas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Esta apuesta por la atemporalidad le permite destacar sin necesidad de recurrir a artificios, reforzando la percepción de respeto por los códigos clásicos del vestir masculino.

La sobriedad de su estilismo en eventos formales es coherente con su trayectoria y su forma de entender la presencia pública.

Los chinos en tonos tierra aportan versatilidad sin romper la coherencia visual (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Al evitar elementos decorativos o innovaciones innecesarias, centra la atención en su figura y en su papel como invitado o protagonista en cada ocasión.

Esta estrategia le ha permitido consolidar una imagen de elegancia constante, reconocible y apreciada tanto por la crítica como por el público.