Receta de huevos escoceses, rápida y fácil

Los huevos escoceses son una preparación poco conocida en Argentina, aunque en otras partes del mundo se consideran un clásico. Consisten en un centro de huevo duro envuelto en carne picada, que luego se rebozan y se fríen hasta obtener una corteza firme. Esta técnica permite conservar la textura en el interior con una capa protectora, lo que los hace prácticos de transportar y fáciles de cortar en porciones.
El origen de este plato es británico. Surgió en el siglo XVIII como una alternativa portátil y nutritiva para trabajadores y viajeros, ya que combina proteínas animales y un recubrimiento que ayuda a conservar el alimento por más tiempo sin necesidad de refrigeración. Con el paso de los años, la receta se fue adaptando a distintos países, donde se suelen incorporar condimentos y variantes en el tipo de carne utilizada.
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En la actualidad, han ido ganando espacio, sobre todo en reuniones familiares o como parte de menús para llevar. Los ingredientes principales aportan valor nutricional y saciedad, mientras que el rebozado proporciona una capa que facilita su manipulación y conservación. Esto convierte a la receta en una opción práctica y adecuada para distintas ocasiones.
Receta de huevos escoceses
Los huevos escoceses consisten en huevos duros cubiertos con carne picada, que luego se rebozan y se fríen hasta formar una costra dorada.
La preparación comienza cocinando los huevos, envolviéndolos con una capa uniforme de carne y pasándolos por huevo batido y pan rallado.
Después, se fríen en aceite caliente hasta que el exterior queda firme. El resultado es un alimento compacto y fácil de manipular, ideal para servir en porciones individuales o llevar como vianda.
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Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 6 huevos
- 500 gr de carne picada (nalga o cuadrada)
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de mostaza
- 2 huevos extras (para rebozar)
- 150 gr de pan rallado
- 100 gr de harina común
- Aceite para freír
Cómo hacer huevos escoceses, paso a paso
- Hervir 6 huevos durante 10 minutos. Enfriar, pelar y reservar.
- Mezclar la carne picada con ajo, perejil, mostaza, sal y pimienta.
- Dividir la carne en 6 porciones iguales.
- Tomar cada huevo duro y envolverlo completamente con una porción de carne, presionando bien para que quede compacto.
- Pasar cada bola primero por harina, luego por los 2 huevos batidos y finalmente por pan rallado. Apretar bien el rebozado para que no se abra durante la fritura.
- Calentar abundante aceite en una olla. El aceite debe estar bien caliente (170-180°C) para sellar rápido el rebozado.
- Freír cada huevo escocés durante 5-7 minutos, girando para que se dore parejo.
- Escurrir sobre papel absorbente. Dejar entibiar antes de cortar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 6 porciones (1 huevo escocés por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330
- Grasas: 16 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 25 gr
Los datos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de cuáles son los ingredientes en específico utilizados, como así también las cantidades de las porciones.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En freezer: hasta 1 mes, bien envueltos. Para recalentar, usar horno bajo para mantener el crocante.
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