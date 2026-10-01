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Mesada de cuarzo, granito o mármol: cómo elegir el material adecuado para la cocina

Las características de cada superficie inciden en su duración, limpieza y respuesta ante el uso cotidiano del hogar

Ilustración en acuarela de una encimera con grifo dorado, planta en maceta, utensilios de madera y gabinetes inferiores de color verde.
Las fichas técnicas orientan sobre la instalación, la limpieza y la protección frente al calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Elegir una mesada de cocina exige ponderar resistencia a las manchas, calor y uso diario. Cuarzo, granito y mármol responden de forma distinta frente a derrames, impactos y tareas de limpieza.

Por lo que la decisión depende de las condiciones de uso y mantenimiento que cada hogar esté dispuesto a asumir.

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Infografía con una escena de cocina en la parte superior y tres columnas que explican el cuidado del cuarzo, el granito y el mármol con gráficos.
El sellado de la piedra natural depende del material y de las indicaciones del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuarzo: reduce el mantenimiento, pero requiere protección frente al calor

El cuarzo usado en encimeras suele ser un material elaborado con piedra triturada y resinas. Esa composición genera una superficie no porosa, una característica que limita la absorción de líquidos y reduce la necesidad de sellado periódico.

La nota citada de Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas, lo presenta como la alternativa de cuidado más simple entre las tres. Aunque advierte que las ollas o sartenes calientes no deben apoyarse de manera directa sobre la superficie.

Cocina de madera clara con una isla central de encimera blanca, dos taburetes, un fregadero junto a una ventana y utensilios sobre el mostrador.
El cuarzo ofrece una superficie no porosa que reduce la absorción de líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morgan Eberhard, científica especializada en productos de limpieza, explicó a la revista Architectural Digest que el método más simple para la limpieza diaria de encimeras de cuarzo consiste en diluir unas gotas de jabón líquido para platos en agua tibia y pasar un paño de microfibra húmedo sobre la superficie, enjuagar con otro limpio y secar de inmediato para evitar marcas de agua.

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Eberhard también advirtió sobre un riesgo poco conocido. “Los cambios bruscos de temperatura pueden causar un shock térmico, lo que puede provocar grietas o decoloración”, señaló.

Encimera de cocina con tabla de cortar, tres cuchillos, cuencos de cerámica, plantas en maceta, estantes de madera y taburetes de mimbre.
Las encimeras de cuarzo requieren protección frente al contacto directo con recipientes calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Lindsay Droz, especialista en productos de limpieza, dijo a Architectural Digest que “un paño suave con un limpiador de pH neutro es todo lo que se necesita para preservar el brillo y mantener la superficie con un aspecto pulido”.

Droz remarcó además la importancia de actuar rápido ante derrames: “Si algo ácido o abrasivo, como vinagre, jugo de cítricos, vino o café, entra en contacto con la superficie, hay que limpiarlo de inmediato para evitar manchas y mantener la encimera impecable”.

Cocina con isla central de madera y mesada blanca, gabinetes superiores, estufas de acero y plantas de interior en macetas sobre los estantes.
El corte y pulido de piedra puede liberar polvo de sílice cristalina respirable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El granito: ofrece tolerancia al calor, aunque puede requerir sellado

El granito es una piedra natural cuya resistencia a manchas puede variar según sus características y el tratamiento aplicado. El Natural Stone Institute, entidad técnica especializada en piedra natural, indica que muchas encimeras de granito no necesitan sellado. Aunque algunos casos pueden beneficiarse de esa medida para disminuir todavía más la migración de humedad hacia el material.

El instituto subraya que un sellador no vuelve a la piedra inmune a las manchas: aumenta su resistencia frente a derrames. Por eso, el mantenimiento debe ajustarse al tipo de piedra, producto utilizado e instrucciones del proveedor o instalador.

Taza blanca de té verde humeante y tetera blanca sobre mesada de granito en cocina moderna con estufa y ventana al fondo.
El granito combina resistencia al calor con variaciones naturales en sus vetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación citada señala que el granito suele ubicarse en un punto intermedio. Resiste bien el calor, pero las vetas y variaciones propias de la piedra pueden ser zonas más propensas a astillarse ante golpes fuertes.

Para la limpieza cotidiana, el instituto aconseja retirar los derrames de inmediato sin expandirlos, lavar con agua y jabón suave o limpiadores neutros y secar con un paño. Asimismo, desaconseja los productos ácidos.

Las recomendaciones de cuidado del Natural Stone Institute precisan que el limón y el vinagre pueden opacar o atacar piedras calcáreas. El ácido fluorhídrico puede dañar distintos tipos de piedra.

Tres pulverizadores transparentes, un paño amarillo doblado, una esponja vegetal y rodajas de limón sobre una superficie de granito.
Algunos granitos pueden beneficiarse de un sellado para reducir la migración de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mármol: demanda una respuesta rápida ante derrames y ácidos

El mármol se asocia con una apariencia buscada en cocinas, pero implica mayores exigencias de conservación. Se trata de una piedra calcárea, compuesta principalmente por carbonato de calcio, sensible a las soluciones ácidas, según el Natural Stone Institute.

Esa condición explica que los derrames y ciertos alimentos o líquidos deban retirarse cuanto antes, además de la conveniencia de emplear productos de limpieza suaves y no ácidos.

La guía citada por el medio original sostiene que el mármol es más blando y poroso que las otras alternativas comparadas, por lo que resulta más susceptible a marcas, rayones y manchas. También plantea una necesidad de sellado más frecuente.

Una fuente azul con pasta gratinada, platos apilados y servilletas sobre una isla de mármol en una cocina.
El mármol es una piedra calcárea sensible a los ácidos presentes en ciertos alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la periodicidad no debe definirse con una regla única. El documento técnico sobre sellado de piedra natural recomienda consultar al proveedor o fabricante del sellador sobre la frecuencia adecuada para cada superficie.

La National Sanitation Foundation (NSF) establece requisitos de protección alimentaria y saneamiento para materiales, diseño y desempeño de equipos de manipulación de alimentos, incluidos mostradores en entornos comerciales.

Cocina con gabinetes y encimeras de mármol, salpicadero de azulejos, estufa con horno, campana extractora, fregadero y elementos decorativos.
La superficie de mármol puede presentar marcas, rayones y manchas con mayor facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque esa norma no funciona como una prescripción para cada cocina doméstica, aporta un criterio útil: verificar que la instalación y materiales elegidos sean aptos para el uso previsto.

Los estándares de equipos alimentarios de NSF contemplan, entre otros elementos, superficies de servicio y mostradores.

Antes de contratar la fabricación, conviene solicitar la ficha técnica del material, confirmar el método de corte previsto y pedir instrucciones escritas de limpieza, sellado y protección frente al calor.

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