Receta de helado de yogur griego con frutillas, rápida y fácil

El helado de frutillas y yogur griego es un postre frío elaborado con fruta fresca, yogur griego y, según el gusto de cada uno, puede sumar algún tipo de endulzante. Combina pocos ingredientes y no requiere técnicas complejas ni cocción en horno.
El yogur griego aporta una consistencia más espesa que la de la versión tradicional, debido a que se somete a un proceso de colado para retirar parte del suero. Esta variedad forma parte de las preparaciones lácteas fermentadas de amplia tradición en Asia occidental y el Mediterráneo.
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Las frutillas pueden utilizarse frescas o congeladas, mientras que el fermentado admite versiones naturales o endulzadas. La preparación también permite incorporar miel, azúcar, jugo de limón o pedazos de fruta, de acuerdo con la receta elegida.
Receta de helado de yogur griego con frutillas
Se trata de un helado casero elaborado con yogur griego, frutillas, miel y un toque de limón. La mezcla se congela en un recipiente y se remueve durante el proceso para obtener una textura más cremosa, sin necesidad de heladora.
El resultado es un helado de consistencia suave y densa, con una base cremosa y pequeños cristales de hielo propios de las preparaciones caseras. Puede servirse en bochas o en recipientes individuales, con frutillas frescas como complemento.
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Tiempo de preparación
- Preparación activa: 10 minutos
- Congelado: 4 horas
Tiempo total: 4 horas y 10 minutos
Ingredientes
- 500 gr de yogur griego natural
- 300 gr de frutillas maduras
- 80 gr de miel o azúcar
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharadas de leche o crema de leche, solo si la mezcla queda muy espesa
- Frutillas frescas para decorar, cantidad necesaria
Cómo hacer helado de yogur griego con frutillas, paso a paso
- Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en trozos pequeños.
- Colocar las frutillas en una licuadora o procesadora junto con la miel, el jugo de limón y la esencia de vainilla. Procesar hasta obtener una preparación lisa.
- Agregar el yogur griego y mezclar hasta integrar. Si la preparación queda demasiado espesa, sumar 2 cucharadas de leche o crema de leche.
- Probar la mezcla y ajustar el dulzor. Las frutillas pueden variar en acidez, por lo que es conveniente corregir la cantidad de miel antes de congelar.
- Pasar la preparación a un recipiente bajo, con tapa. Una fuente amplia permite que el helado se congele de manera más pareja.
- Llevar al freezer durante 1 hora y 30 minutos. Retirar y revolver con un tenedor o espátula para romper los cristales de hielo.
- Volver a llevar al freezer y repetir el procedimiento cada 45 minutos, entre 2 y 3 veces. Este paso ayuda a conseguir una textura más cremosa.
- Dejar congelar hasta que el helado esté firme. Antes de servir, retirarlo del freezer y dejarlo reposar durante 10 minutos en la mesada.
- Servir en bochas y decorar con frutillas frescas. No conviene servirlo recién retirado del freezer, porque estará demasiado duro.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 150 kcal
- Grasas: 3 gr
- Carbohidratos: 24 gr
- Proteínas: 7 gr
Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes en específico utilizados en la preparación y en las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El helado se puede conservar en un recipiente hermético en el freezer durante 7 días.
Para evitar que tome olor o forme demasiados cristales de hielo, conviene cubrir la superficie con film en contacto directo con la preparación antes de colocar la tapa.
No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya descongelado por completo.
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