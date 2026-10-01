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Receta de helado de yogur griego con frutillas, rápida y fácil

El postre, ideal para los días de calor característicos de la primavera, queda con una consistencia suave y concentrada gracias a las frutas

Recipiente de plástico con helado rosado junto a un cuenco de vidrio con bochas de helado, trozos de frutilla y cuchara sobre una mesa de madera.
Un molde amplio y de poca altura asegura un congelado parejo en el freezer (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El helado de frutillas y yogur griego es un postre frío elaborado con fruta fresca, yogur griego y, según el gusto de cada uno, puede sumar algún tipo de endulzante. Combina pocos ingredientes y no requiere técnicas complejas ni cocción en horno.

El yogur griego aporta una consistencia más espesa que la de la versión tradicional, debido a que se somete a un proceso de colado para retirar parte del suero. Esta variedad forma parte de las preparaciones lácteas fermentadas de amplia tradición en Asia occidental y el Mediterráneo.

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Las frutillas pueden utilizarse frescas o congeladas, mientras que el fermentado admite versiones naturales o endulzadas. La preparación también permite incorporar miel, azúcar, jugo de limón o pedazos de fruta, de acuerdo con la receta elegida.

Receta de helado de yogur griego con frutillas

Se trata de un helado casero elaborado con yogur griego, frutillas, miel y un toque de limón. La mezcla se congela en un recipiente y se remueve durante el proceso para obtener una textura más cremosa, sin necesidad de heladora.

El resultado es un helado de consistencia suave y densa, con una base cremosa y pequeños cristales de hielo propios de las preparaciones caseras. Puede servirse en bochas o en recipientes individuales, con frutillas frescas como complemento.

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Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Congelado: 4 horas

Tiempo total: 4 horas y 10 minutos

Dos manos sostienen un recipiente plástico con una mezcla rosada y lo colocan en la rejilla de un congelador abierto.
El preparado se mantiene en el freezer por siete días si se cubre con film en contacto directo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gr de yogur griego natural
  • 300 gr de frutillas maduras
  • 80 gr de miel o azúcar
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 cucharadas de leche o crema de leche, solo si la mezcla queda muy espesa
  • Frutillas frescas para decorar, cantidad necesaria

Cómo hacer helado de yogur griego con frutillas, paso a paso

  1. Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en trozos pequeños.
  2. Colocar las frutillas en una licuadora o procesadora junto con la miel, el jugo de limón y la esencia de vainilla. Procesar hasta obtener una preparación lisa.
  3. Agregar el yogur griego y mezclar hasta integrar. Si la preparación queda demasiado espesa, sumar 2 cucharadas de leche o crema de leche.
  4. Probar la mezcla y ajustar el dulzor. Las frutillas pueden variar en acidez, por lo que es conveniente corregir la cantidad de miel antes de congelar.
  5. Pasar la preparación a un recipiente bajo, con tapa. Una fuente amplia permite que el helado se congele de manera más pareja.
  6. Llevar al freezer durante 1 hora y 30 minutos. Retirar y revolver con un tenedor o espátula para romper los cristales de hielo.
  7. Volver a llevar al freezer y repetir el procedimiento cada 45 minutos, entre 2 y 3 veces. Este paso ayuda a conseguir una textura más cremosa.
  8. Dejar congelar hasta que el helado esté firme. Antes de servir, retirarlo del freezer y dejarlo reposar durante 10 minutos en la mesada.
  9. Servir en bochas y decorar con frutillas frescas. No conviene servirlo recién retirado del freezer, porque estará demasiado duro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 150 kcal
  • Grasas: 3 gr
  • Carbohidratos: 24 gr
  • Proteínas: 7 gr

Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes en específico utilizados en la preparación y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado se puede conservar en un recipiente hermético en el freezer durante 7 días.

Para evitar que tome olor o forme demasiados cristales de hielo, conviene cubrir la superficie con film en contacto directo con la preparación antes de colocar la tapa.

No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya descongelado por completo.

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