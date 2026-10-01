Receta de helado de yogur griego con frutillas, rápida y fácil

Un molde amplio y de poca altura asegura un congelado parejo en el freezer (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El helado de frutillas y yogur griego es un postre frío elaborado con fruta fresca, yogur griego y, según el gusto de cada uno, puede sumar algún tipo de endulzante. Combina pocos ingredientes y no requiere técnicas complejas ni cocción en horno.

El yogur griego aporta una consistencia más espesa que la de la versión tradicional, debido a que se somete a un proceso de colado para retirar parte del suero. Esta variedad forma parte de las preparaciones lácteas fermentadas de amplia tradición en Asia occidental y el Mediterráneo.

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Las frutillas pueden utilizarse frescas o congeladas, mientras que el fermentado admite versiones naturales o endulzadas. La preparación también permite incorporar miel, azúcar, jugo de limón o pedazos de fruta, de acuerdo con la receta elegida.

Receta de helado de yogur griego con frutillas

Se trata de un helado casero elaborado con yogur griego, frutillas, miel y un toque de limón. La mezcla se congela en un recipiente y se remueve durante el proceso para obtener una textura más cremosa, sin necesidad de heladora.

El resultado es un helado de consistencia suave y densa, con una base cremosa y pequeños cristales de hielo propios de las preparaciones caseras. Puede servirse en bochas o en recipientes individuales, con frutillas frescas como complemento.

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Tiempo de preparación

Preparación activa: 10 minutos

Congelado: 4 horas

Tiempo total: 4 horas y 10 minutos

El preparado se mantiene en el freezer por siete días si se cubre con film en contacto directo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 gr de yogur griego natural

300 gr de frutillas maduras

80 gr de miel o azúcar

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de leche o crema de leche, solo si la mezcla queda muy espesa

Frutillas frescas para decorar, cantidad necesaria

Cómo hacer helado de yogur griego con frutillas, paso a paso

Lavar las frutillas, retirarles el cabito y cortarlas en trozos pequeños. Colocar las frutillas en una licuadora o procesadora junto con la miel, el jugo de limón y la esencia de vainilla. Procesar hasta obtener una preparación lisa. Agregar el yogur griego y mezclar hasta integrar. Si la preparación queda demasiado espesa, sumar 2 cucharadas de leche o crema de leche. Probar la mezcla y ajustar el dulzor. Las frutillas pueden variar en acidez, por lo que es conveniente corregir la cantidad de miel antes de congelar. Pasar la preparación a un recipiente bajo, con tapa. Una fuente amplia permite que el helado se congele de manera más pareja. Llevar al freezer durante 1 hora y 30 minutos. Retirar y revolver con un tenedor o espátula para romper los cristales de hielo. Volver a llevar al freezer y repetir el procedimiento cada 45 minutos, entre 2 y 3 veces. Este paso ayuda a conseguir una textura más cremosa. Dejar congelar hasta que el helado esté firme. Antes de servir, retirarlo del freezer y dejarlo reposar durante 10 minutos en la mesada. Servir en bochas y decorar con frutillas frescas. No conviene servirlo recién retirado del freezer, porque estará demasiado duro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 150 kcal

Grasas: 3 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 7 gr

Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes en específico utilizados en la preparación y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado se puede conservar en un recipiente hermético en el freezer durante 7 días.

Para evitar que tome olor o forme demasiados cristales de hielo, conviene cubrir la superficie con film en contacto directo con la preparación antes de colocar la tapa.

No se recomienda volver a congelar el helado una vez que se haya descongelado por completo.