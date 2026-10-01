El cañón submarino de Mar del Plata escondía 57 especies nuevas: qué hallaron los científicos a 3.900 metros de profundidad

Un taller internacional de taxonomía confirmó el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y 5 géneros desconocidos en el cañón submarino Mar del Plata. (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

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Un taller internacional de identificación de especies analizó las muestras de la expedición Talud Continental IV, liderada por científicos del CONICET, y confirmó el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y 5 géneros desconocidos en el cañón submarino Mar del Plata, frente a las costas argentinas. El análisis amplió una estimación preliminar que hablaba de al menos 40 especies nuevas.

El taller, organizado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census (la iniciativa global para catalogar la vida marina) en alianza con el Schmidt Ocean Institute (SOI), tuvo lugar en julio de 2026 en la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Reunió a 20 taxónomos en el inicio de su carrera, provenientes de América Latina y Europa, para examinar muestras biológicas recolectadas en aguas profundas del Atlántico Sur.

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La expedición al fondo del mar llegó a los 3.900 metros de profundidad

La campaña Talud Continental IV se realizó en agosto de 2025 a bordo del buque de investigación R/V Falkor (too), propiedad del SOI. La misión, liderada por investigadores del CONICET, se extendió durante 21 días y fue transmitida en vivo a través de plataformas digitales, con cerca de 22 millones de visualizaciones y una audiencia simultánea de 4 millones de personas, según datos del CONICET.

La transmisión en vivo de la expedición Talud Continental IV alcanzó cerca de 22 millones de visualizaciones en plataformas digitales. (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

La expedición contó con el ROV SuBastian, un vehículo operado desde la superficie sin tripulación a bordo que descendió hasta los 3.900 metros de profundidad. Allí tomó muestras e imágenes de organismos que nunca antes recibieron descripción científica formal. De acuerdo con los investigadores participantes, las muestras analizadas en el taller representan solo una fracción del total recolectado: aún quedan especímenes sin examinar que podrían revelar más especies nuevas para la ciencia.

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El taller fue coordinado localmente por Martín Brogger y Valeria Teso, investigadores del CONICET, y utilizó técnicas de taxonomía integrativa, un método que combina características físicas del organismo con análisis genéticos para identificar especies con mayor precisión y rapidez. Los descubrimientos se registraron directamente en Ocean Census NOVA, la primera plataforma de datos de acceso abierto del mundo destinada a especies marinas recién descubiertas.

El 10% de los crustáceos analizados ya arrojó decenas de especies nuevas

The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census y el Schmidt Ocean Institute organizaron el encuentro científico en la Universidad Maimónides de Buenos Aires. (The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Schmidt Ocean Institute)

Las 57 nuevas especies identificadas en el taller se distribuyen en cuatro grandes grupos: 20 copépodos (crustáceos pequeños, fundamentales en la cadena alimentaria marina), 22 equinodermos (grupo que incluye pepinos de mar y crinoideos, organismos que viven en el fondo oceánico), 14 cnidarios (corales y plumas de mar) y 1 molusco escafópodo (un invertebrado con concha tubular). A estos se suman 5 nuevos géneros científicos que abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos.

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Uno de los hallazgos más llamativos es el pepino de mar bautizado como “Loki” (Peniagone sp.), un equinodermo de aguas profundas con apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios de la mitología nórdica. Esta holoturia (nombre científico del pepino de mar) es una de las hasta 10 nuevas especies de su tipo identificadas durante el taller, documentada con imágenes y video de alta calidad obtenidos directamente en el fondo marino.

El pepino de mar bautizado como Loki habita en aguas profundas y presenta apéndices en forma de cuernos. (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)

En el grupo de los copépodos, los taxónomos revisaron apenas el 10% de las muestras disponibles. A pesar de eso, el resultado fue significativo: 20 especies nuevas en un solo grupo y con solo una fracción del material examinado. En cuanto a los corales, el taller identificó dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia, aunque ambos hallazgos están a la espera de confirmación por análisis genéticos. Entre las especies de corales más relevantes, el CONICET destaca la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral de color rojo anaranjado Orstomisis sp., ambos considerados cruciales por su rol como generadores de hábitat en las profundidades.

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“La cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos que cuentan con pocos especialistas activos. El taller sobre descubrimiento de especies aceleró la identificación de especies nuevas para la ciencia”, afirmó Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR) y jefe científico de la campaña.

Una nueva expedición apunta a los cañones del Chubut en 2027

Los investigadores registraron los hallazgos en la plataforma de acceso abierto Ocean Census NOVA mediante taxonomía integrativa. (The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census / Schmidt Ocean Institute)

Más allá del conteo de especies, el taller representó también una inversión en la capacidad científica argentina. Según el CONICET, los especímenes físicos procesados durante el encuentro pasarán a integrar colecciones permanentes de instituciones nacionales, como el MACNBR-CONICET.

Jyotika Virmani, directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute, destacó el valor de la articulación entre tecnología y ciencia: “Estos resultados muestran el poder de combinar tecnología de clase mundial y experiencia con la colaboración científica internacional. Al identificar nuevas especies, estos científicos avanzaron en nuestra comprensión de la vida marina del Atlántico Sur y, a través de Ocean Census, aseguraron que estos datos sean accesibles a nivel global”.

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Por su parte, Michelle Taylor, directora científica de Ocean Census, señaló: “El descubrimiento de 57 nuevas especies y cinco nuevos géneros en tan poco tiempo demuestra la rapidez y la potencia de la taxonomía colaborativa”. Taylor subrayó que las profundidades marinas albergan algunos de los ecosistemas menos comprendidos del planeta, y que la plataforma Ocean Census NOVA permite acelerar el acceso global a esos datos.

El CONICET y el Schmidt Ocean Institute planifican la misión Talud Continental V para explorar los cañones submarinos del Chubut en 2027.

Lauretta apuntó al largo plazo: “Preservar estas capacidades es clave para el futuro del país, así como entrenar a las nuevas generaciones de taxónomos”. El investigador destacó que el CONICET concentra la mayor comunidad de taxónomos de Argentina y que el taller permitió afianzar colaboraciones existentes y generar nuevas, indispensables para describir formalmente las especies halladas en el cañón submarino Mar del Plata.

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El próximo capítulo ya tiene fecha y destino. El CONICET, a través del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), y el Schmidt Ocean Institute planifican la misión Talud Continental V para febrero–marzo de 2027. La expedición explorará los cañones Ameghino y Almirante Brown, frente a la provincia del Chubut, a unos 600 kilómetros de la costa, una región poco explorada del Atlántico con alta presencia de ecosistemas marinos vulnerables.

El equipo estará conformado por 19 científicos de instituciones argentinas, en su mayoría del CONICET, y también contará con investigadores de las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Mar del Plata, y de la Prefectura Naval Argentina. La misión también se transmitirá en vivo por streaming.

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