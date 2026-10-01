Jujuy: un hombre se descompensó tras ser atacado por un enjambre de avispas y murió

Julio Aníbal Tarifa participaba de una reunión familiar en Alto Comedero cuando fue atacado por las avispas y comenzó a descompensarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 67 años falleció en Jujuy tras sufrir, presuntamente, el ataque de un enjambre de avispas mientras participaba de una reunión familiar en el barrio 8 de Marzo, de Alto Comedero. La víctima fue identificada como Julio Aníbal Tarifa, quien llegó sin vida al Hospital Carlos Snopek minutos después de descompensarse. La causa del deceso aún no está confirmada y quedó en manos de la Justicia.

El episodio ocurrió el último lunes 28 de septiembre alrededor de las 17:00, cuando Tarifa se encontraba en una vivienda del sector junto a integrantes de su familia. Según el relato que los presentes brindaron a la Policía de Jujuy, en un momento determinado el hombre habría sido atacado por las avispas. Poco después comenzó a presentar un cuadro de descompensación física que se agravó con rapidez.

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Ante la velocidad con que evolucionaron los síntomas, sus allegados optaron por trasladarlo de inmediato al centro asistencial más cercano en vehículo particular, sin esperar intervención de emergencias. Sin embargo, cuando llegó a la guardia del Snopek, Tarifa ya no presentaba signos vitales. El personal de guardia del nosocomio constató el deceso y dio aviso a las autoridades correspondientes. Un efectivo policial que presta funciones en el hospital tomó las declaraciones de los familiares que lo trasladaron, circunstancia que permitió reconstruir la secuencia de los hechos.

De acuerdo con lo que informó El Tribuno de Jujuy, el hombre ingresó con cianosis, señal que el equipo médico registró al momento de la atención. Pese a los intentos de reanimación, los paramédicos no lograron revertir el cuadro.

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Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso una serie de medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Entre ellas, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue del Poder Judicial ubicada en el propio barrio Alto Comedero, donde se realizará la autopsia médico-legal. Ese estudio será determinante para establecer si las picaduras de avispas estuvieron directamente vinculadas con la muerte y qué mecanismo provocó el desenlace fatal.

Por el momento, la única información disponible para los investigadores proviene del testimonio de los familiares que acompañaban a Tarifa al momento del ataque. La causa oficial del deceso permanece pendiente de los resultados forenses.

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Un hombre se descompensó en un boliche de Córdoba, murió en el lugar y la fiesta siguió tres horas más

Personal del servicio de emergencias 107 realizó maniobras de reanimación durante 40 minutos en el lugar antes de confirmar el deceso

Un hombre de 55 años murió en la madrugada del domingo pasado después de que se descompensó en medio de una fiesta realizada en Studio Theater, un local ubicado en el barrio Centro de la ciudad de Córdoba. A pesar de las maniobras de reanimación que le practicaron en el lugar los servicios de emergencia, ahora la Justicia investigará las causas de la muerte.

De acuerdo a la reconstrucción, el aviso de emergencia llegó a las 0:51. Según el parte policial, el hombre perdió el conocimiento en las inmediaciones de un stand de maquillaje y recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del servicio de emergencias 107, que constató su fallecimiento.

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Al cabo de un rato, llegaron al lugar la esposa del hombre y un médico constatador, quien se negó a extender el certificado de defunción. Ante esa situación, intervino la Policía Judicial.

La causa se tramita en la Fiscalía del Distrito 1 Turno 6, a cargo del fiscal José Bringas, y su clasificación judicial actual es de “muerte dudosa”, dado que los motivos precisos del deceso aún no están determinados. Los resultados de la autopsia serán claves para esclarecer qué provocó este desenlace.

Una testigo que se encontraba en el evento relató en El Doce TV cómo presenció el momento en que el hombre cayó. “Empezamos a hacer la fila para entrar alrededor de las 12 de la noche, ingresamos tipo las 0:15 y, 15 minutos después, vemos que un hombre robusto se desploma sobre el stand de maquillaje al que íbamos a entrar. Sufrió un desmayo, mi amigo le levanta los pies, viene personal policial y le empiezan a hacer RCP”, describió la mujer.

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