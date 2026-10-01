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Receta de torta de coco con cáscara de limón, rápida y fácil

Este esponjoso bizcochuelo casero se prepara sin batidora en 15 minutos y rinde 6 porciones generosas

Una torta redonda con una porción cortada, cubierta de coco rallado y cáscara de limón, sobre un plato, junto a limones y un cuchillo.
La receta aconseja mezclar los ingredientes con movimientos suaves sin sobrebatir la masa para evitar que la miga se endurezca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay combinaciones que funcionan por pura lógica de paladar: el dulzor tropical del coco y el toque cítrico del limón se encuentran en esta torta para dar un contraste que reconforta desde el primer bocado. Es esa clase de sabor que abriga, casi como un abrazo con forma de postre.

La torta de coco con cáscara de limón es protagonista habitual de las meriendas argentinas. Acompañada de unos mates, se convierte en el remate perfecto para una tarde tranquila en casa.

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Receta de torta de coco con cáscara de limón

Se trata de una torta húmeda y esponjosa, de miga tierna gracias al coco rallado y perfumada con la frescura de la ralladura cítrica. Se prepara en un solo bol, sin batidora ni técnicas complejas, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes recién se inician en la cocina.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 55 minutos: 15 minutos de preparación y 40 minutos de cocción en el horno.

Ingredientes

  • 250 gr de harina
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 90 gr de manteca
  • 90 gr de azúcar
  • 60 gr de coco rallado
  • 0,5 cucharadita de ralladura de limón
  • 1 huevo
  • 125 cc de leche
  • 0,5 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
Torta redonda con láminas de coco tostado y cáscara de limón en un plato cerámico sobre una mesa de madera junto a un tenedor.
La torta de coco se conserva bajo refrigeración durante cuatro días o dentro del congelador por un máximo de dos meses -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer torta de coco con cáscara de limón, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180℃ (moderado). Enmantecar y enharinar una tortera.
  2. En un bol, tamizar juntos la harina, la sal y el polvo para hornear.
  3. Incorporar la manteca fría o a temperatura ambiente y frotar con las manos hasta formar grumos pequeños, similar a un arenado.
  4. Agregar el azúcar, el coco rallado y la ralladura de limón. Mezclar bien los secos.
  5. En otro bol, batir el huevo con la esencia de vainilla y la mayor parte de la leche.
  6. Formar un hueco en el centro de la mezcla de harina y volcar allí la mezcla líquida.
  7. Mezclar con movimientos suaves hasta lograr una preparación homogénea. No sobrebatir, así la torta queda tierna y no se endurece.
  8. Si la masa está demasiado espesa, agregar un poco más de leche de a cucharadas.
  9. Volcar la preparación en el molde y llevar al horno precalentado.
  10. Hornear durante 40 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo en el centro, este salga limpio. Controlar el dorado a partir de los 30 minutos para evitar que se queme la superficie.
  11. Retirar del horno y dejar entibiar antes de desmoldar.
  12. Opcional: cubrir con crema chantilly y decorar con coco rallado extra antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 34 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Tapada con film o en un recipiente hermético, la torta se conserva en la heladera hasta 4 días. También se puede freezar, bien envuelta, por hasta 2 meses; para descongelar, dejarla a temperatura ambiente varias horas antes de servir.

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