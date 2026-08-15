Cuatro ejercicios para fortalecer las rodillas y hacer bien las sentadillas

Fortalecer las rodillas puede mejorar las sentadillas al dar más estabilidad, control y una bajada más segura (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las sentadillas suelen fallar mucho antes de que aparezca la fatiga muscular. En muchos casos, el límite aparece en otro punto: la falta de fuerza y control en las rodillas, una articulación clave para bajar con estabilidad, sostener la alineación y volver a subir sin dolor. Cuando esa zona no responde bien, mantener el equilibrio, alcanzar un ángulo cercano a los 90° o repartir bien la carga puede convertirse en un problema.

Esa dificultad no solo afecta a las sentadillas. También complica las zancadas, los saltos, los cambios de dirección y buena parte del trabajo de tren inferior. Por eso, sumar ejercicios específicos para esa articulación puede mejorar la técnica, reducir molestias y dar una base más sólida para entrenar.

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De acuerdo con GQ, el entrenador y especialista en movilidad Korey Rowe compartió una secuencia breve con banda de resistencia para ganar “soporte, control y menos irritación” en la zona. La propuesta parte de una idea simple: antes de exigirle más a la rodilla en movimientos complejos, conviene reforzar su capacidad de extensión, estabilidad y tolerancia a la carga con variantes más accesibles.

Korey Rowe propuso una rutina con banda de resistencia para reforzar la extensión, la estabilidad y la tolerancia a la carga de la rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese enfoque también dialoga con la evidencia disponible. Una revisión sistemática publicada en PubMed Central sobre el entrenamiento de los extensores de la rodilla en personas con dolor patelofemoral encontró que ejercicios como la sentadilla, la elevación de pierna recta y la extensión de la articulación aparecen con frecuencia en los protocolos de trabajo, muchas veces con tres series de diez repeticiones y cargas bajas o moderadas.

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Por qué fortalecer las rodillas puede mejorar tus sentadillas

La rodilla depende de la coordinación con los tobillos, las caderas y la musculatura del muslo. Si sus extensores y los tejidos estabilizadores carecen de fuerza o control, el movimiento se deteriora, el descenso se vuelve inseguro, se pierde la postura y aumentan las compensaciones.

La revisión de PubMed Central indica que la mayoría de programas contra dolor patelofemoral usan ejercicios de baja carga y volumen moderado, enfocados en la función del mecanismo extensor. Señala que muchos estudios no precisan variables como intensidad o rango de movimiento, que afectan la eficacia de las rutinas.

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GQ coincide: no hay que forzar el recorrido al inicio. Primero se debe trabajar en un rango cómodo, con esfuerzo perceptible y sin dolor. El objetivo es construir capacidad para lograr sentadillas más estables y menos agresivas para la articulación.

Los 4 ejercicios para fortalecer las rodillas

1. Extensión de piernas con banda

Este ejercicio trabaja el cuádriceps, un grupo muscular clave para estabilizar la rodilla y controlar la subida en una sentadilla.

Para hacerlo, hay que colocar una banda de resistencia de modo que genere tensión sobre la pierna y luego extender la rodilla de forma lenta y controlada, hasta estirarla casi por completo, sin bloquearla de manera brusca.

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La extensión de piernas con banda trabaja el cuádriceps y puede mejorar el control al subir desde la parte baja de la sentadilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es hacer 3 series de 15 repeticiones por lado. El movimiento debe mantenerse dentro de un rango cómodo, sin dolor y sin compensaciones con la cadera o el tronco. Ganar fuerza en esta acción puede ayudar a mejorar el control al salir de la parte baja de la sentadilla.

2. Hold con talón elevado

La pausa isométrica con talón elevado sirve para mejorar la estabilidad de la rodilla y la tolerancia a sostener carga en una posición fija. Se realiza elevando los talones y manteniendo una postura estable durante unos segundos, con las rodillas alineadas y el peso distribuido de forma pareja.

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La propuesta es completar 3 series de 30 segundos. No hace falta bajar demasiado: el objetivo no es la profundidad, sino sostener la posición con control. Este tipo de trabajo puede ser útil para quienes pierden equilibrio o sienten inestabilidad cuando permanecen en la parte baja de una sentadilla.

3. Extensión de rodillas

Esta variante vuelve a enfocarse en el gesto de extender la articulación, pero con el objetivo de reforzar la fuerza y el control del movimiento de manera aislada. Bien ejecutado, ayuda a mejorar una función central en ejercicios como las sentadillas, las zancadas o los escalones.

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La guía es de 3 series de 15 repeticiones por lado. La ejecución debe ser lenta, con atención en la alineación de la pierna y sin forzar el rango final. Si aparece dolor, conviene reducir la amplitud del movimiento o bajar la resistencia. La intención es construir capacidad, no irritar más la zona.

4. Extensión de rodillas con manos y rodillas en el suelo

La extensión de piernas con banda trabaja el cuádriceps y puede mejorar el control al subir desde la parte baja de la sentadilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta versión, el cuerpo parte desde una posición de apoyo en cuatro puntos, con manos y rodillas sobre el piso. Desde allí, una pierna se desplaza de forma controlada para trabajar la extensión, mientras el resto permanece estable. El ejercicio también exige coordinación y control del tronco.

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La rutina indica 3 series de 10 repeticiones por lado. La prioridad pasa por evitar movimientos bruscos o compensaciones de la espalda y la pelvis. Puede ser una progresión útil para quienes todavía no toleran bien ejercicios más exigentes de tren inferior, pero necesitan empezar a reforzar el patrón de control.

Cómo sumarlos a tu rutina sin empeorar las molestias

Estos ejercicios no reemplazan por completo a las sentadillas, pero sí pueden funcionar como una base para ejecutarlas mejor. Una forma práctica de incorporarlos es usarlos como bloque previo al entrenamiento de piernas o como sesión breve en días aparte.

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El criterio más razonable es sostener la frecuencia y observar si mejora la estabilidad, la profundidad y la comodidad en los movimientos principales.

Los ejercicios para la rodilla pueden sumarse a la rutina como una base para ejecutar mejor las sentadillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión publicada en PubMed Central mostró que en este tipo de protocolos predominan esquemas moderados, muchas veces de tres series por ejercicio, con cargas bajas. Esa lógica encaja con la idea de progresar sin apurar etapas. Si el movimiento gana calidad y la rodilla tolera mejor la carga, el siguiente paso será trasladar esa mejora a sentadillas, zancadas y otros ejercicios del tren inferior.