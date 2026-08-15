Los 8 juguetes más buscados para regalar en el Día del Niño, según un relevamiento

La demanda es liderada por juguetes de primera infancia, didácticos, juegos de mesa y rompecabezas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día del Niño asoma en el calendario y, como cada agosto, las jugueterías despliegan su arsenal de colores, luces y promesas en las vidrieras, mientras el pulso digital late fuerte en las tiendas online.

Las tendencias que marcan el universo infantil en 2026 se anticipan en cada estante y en cada clic, donde la ilusión y la sorpresa compiten por el primer lugar en la lista de deseos.

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Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), este año los clásicos de siempre se cruzan con propuestas virales y tecnologías que fascinan tanto a chicos como a grandes, en una oferta tan amplia como los sueños que la alimentan.

Un relevamiento de la CAIJ revela el mapa de los juguetes más codiciados en la antesala de una fecha que moviliza tanto a familias como a comerciantes. El informe, además, pone el foco en el detalle que no se ve a simple vista: la importancia de buscar en cada producto el marcado de conformidad QR, garantía silenciosa de seguridad y calidad para quienes eligen regalar juego y confianza.

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El ranking de los más elegidos

1- Juguetes de primera infancia y didácticos

Los juguetes de primera infancia y didácticos son la base de la canasta argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de la canasta argentina. Encastres, apilables, autitos y propuestas sensoriales concentran el 30% de la demanda nacional, elegidos por familias que priorizan el desarrollo temprano y buscan mantener a los chicos lejos de las pantallas. Los precios varían entre $1.000 y $35.000.

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2- Juegos de mesa y rompecabezas

Rompecabezas, uno de los clásicos familiares que no falla como opción de regalo para los chicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de los clásicos familiares. Juegos de cartas, tableros y puzzles suman cada vez más adeptos, valorados por su capacidad para reunir generaciones y ofrecer entretenimiento sin pantallas. El rango de precios va de $15.000 a $60.000.

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3- Bloques de construcción y propuestas STEM

Bloques, robótica y ciencia, herramientas para aprender jugando (Imagen Ilustrativa Infobae)

La categoría que crece de la mano de la educación. Bloques encastrables, juegos de robótica y kits de ciencia impulsan el desarrollo cognitivo y motriz, con valores que oscilan entre $12.000 y $120.000.

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4- Masas de modelar y slime

Masas y slime, creatividad al alcance de todos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aliado del juego creativo y manual. Masas, pastas y slime se consolidan como regalos complementarios y accesibles, con precios desde $5.000 hasta $18.000.

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5- Muñecas y bebotes

Muñecas y bebotes, tradición y modernidad en un solo juguete (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico que se reinventa. Muñecas con nuevas funciones, diversidad cultural y accesorios mantienen su lugar entre los más buscados, en el rango de $20.000 a $90.000.

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6- Juguetes sensoriales y antiestrés

La CAIJ registró un avance de los juguetes sensoriales y antiestrés, como squishies y fidgets (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia viral del año. Squishies, fidgets y objetos sensoriales surgen como alternativa a los dispositivos electrónicos y apuntan a la estimulación táctil. Sus precios van de $4.000 a $30.000.

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7- Coleccionables y peluches virales

Coleccionables y peluches virales se agotan rápidamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de lo efímero y codiciado. Sorpresas, personajes y sets coleccionables pueden agotar stock en pocas horas y se ubican entre $8.000 y $30.000.

8- Juguetes tecnológicos y de construcción avanzada

La robótica y la electrónica amplían el universo de juguetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta educativa de la industria. Robots, kits de armado y propuestas electrónicas simples ganan espacio en el universo de regalos, con valores que llegan a $120.000.

Cómo compran las familias argentinas

Para contextualizar las tendencias de este año, desde la CAIJ difundieron también la última medición formal y comparable del sector, que muestra la distribución de la demanda por categorías para el Día del Niño 2025.

El gasto promedio para el Día del Niño 2026 ronda los $25.000 en jugueterías barriales y sube a $50.000 en cadenas nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 29,9% correspondió a juguetes de primera infancia y didácticos, seguido por productos para modelar y slime (14,3%), juegos de mesa y rompecabezas (13,4%), bloques (9,5%), pelotas (9,1%) y muñecas y bebotes (8,1%). El resto se repartió entre figuras de acción, cocinas y rodados. El dato sirve como brújula para anticipar el comportamiento de los compradores en 2026, con la industria apostando al producto nacional como bandera.

“Los didácticos, los juegos de mesa, los bloques y las masas siguen siendo la base de lo que las familias eligen en el Día del Niño”, resumió Matías Furió, presidente de la CAIJ, sobre el espíritu del mercado.

“Son juguetes que acompañan el desarrollo, tienen buena relación precio-durabilidad y en gran parte son de producción nacional”, describió.

Además, señaló que este año se sumaron “los fenómenos virales como squishies y los juguetes sensoriales, que hay que elegir siempre verificando el marcado de conformidad QR”.

El Día del Niño concentra aproximadamente el 60% de las ventas anuales del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la CAIJ, las ventas del sector cayeron un 10% durante el primer semestre de 2026, en un escenario de fábricas operando al 30% de su capacidad instalada y sobrestock de importaciones.

El Día del Niño concentra aproximadamente el 60% de las ventas anuales del sector. El ticket promedio general del mercado ronda los $25.000 en jugueterías de cercanía, $50.000 en cadenas de jugueterías y un rango de precios que va desde $3.000 hasta $400.000 según el producto.

De la solidaridad local al reconocimiento global

Los orígenes del Día del Niño en Argentina se remontan a 1945, cuando los fabricantes de juguetes comenzaron a organizar donaciones para hospitales, escuelas y orfanatos al inicio de cada mes de agosto.

Esa iniciativa solidaria se consolidó en la década del 50, cuando los socios de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete reconocieron la importancia de establecer una fecha en el calendario para celebrar el afecto hacia los niños y niñas.

Desde la CAIJ, impulsaron la campaña #QueremosJuguetes, que reivindica el juguete físico como motor del desarrollo infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel internacional, este espíritu fue respaldado en 1959 con la firma de la Declaración de los Derechos del Niño y, más tarde, en 1989, con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En su artículo 31, este tratado —adoptado por nuestro país— reconoce el derecho de todos los niños al descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades recreativas propias de su edad.

Hoy, muchas décadas después, el Día del Niño sigue siendo una de las celebraciones más queridas por las familias argentinas. Desde la CAIJ, impulsaron la campaña #QueremosJuguetes, que reivindica el juguete físico como motor del desarrollo infantil: de las emociones, los vínculos, la creatividad y la salud.

“En la infancia, jugar es una forma de organizar el mundo interno, de elaborar emociones, de aprender a vincularse y también de construir una forma singular de pensamiento”, expresó la Dra. Silvina Pedrouzo, presidenta de la Subcomisión de TICs de la Sociedad Argentina de Pediatría, en una reciente entrevista con Infobae.

Y remarcó que el desarrollo infantil va mucho más allá de los estímulos visuales o sonoros. “Un niño pequeño no crece únicamente expuesto a luces, colores, sonidos o movimientos en una pantalla; su verdadero desarrollo ocurre en el vínculo con otras personas y en la interacción con el entorno”.

Según la especialista, en muchos casos ese proceso se produce a través del juego, que se convierte en un puente para conocer el mundo, explorar emociones y fortalecer lazos afectivos.

“Es fundamental que hoy más que nunca invitemos a los niños a jugar y que como adultos apaguemos los dispositivos para conectarnos con la infancia”, concluyó.