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Cómo pueden las series ya vistas influir en el bienestar emocional y reducir la ansiedad

Volver a ficciones familiares activa recuerdos positivos y una sensación estable que, para muchos, ofrece un alivio inesperado frente al malestar cotidiano, según GQ y PubMed

Hombre y mujer de mediana edad acostados en la cama; él sonríe mirando su celular y ella mira una televisión fuera de cuadro, con una lámpara encendida al fondo.
Ver series puede influir en el bienestar emocional, reducir la ansiedad y reforzar vínculos afectivos, según GQ y estudios difundidos por PubMed (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ver una serie no solo ocupa el tiempo libre. También puede influir en el bienestar emocional, reducir la ansiedad y reforzar vínculos afectivos, según una combinación de observaciones publicadas por GQ y estudios académicos difundidos por PubMed sobre nostalgia y relaciones parasociales.

El planteo aparece en un momento de alto consumo de plataformas y maratones audiovisuales, con catálogos que ya no funcionan solo como entretenimiento. De acuerdo con GQ, ciertas ficciones ofrecen alivio inmediato a través del humor, la familiaridad o la identificación con personajes. A la vez, investigaciones científicas revisadas en PubMed aportan un marco para explicar por qué ese efecto puede ir más allá de una distracción pasajera.

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Cuando volver a una serie conocida trae calma

Uno de los fenómenos más frecuentes entre espectadores consiste en regresar a títulos ya vistos. Ese hábito, lejos de responder solo a la costumbre, puede tener una base emocional concreta. GQ señaló que revisar una serie conocida activa recuerdos asociados a etapas previas de la vida y aporta una sensación de previsibilidad que ayuda a bajar la tensión.

Ese punto coincide con una revisión publicada en PubMed sobre el valor de la nostalgia en el bienestar. El trabajo sostuvo que ese estado emocional se relaciona con mayor satisfacción con la vida y una percepción más alta de felicidad, además de actuar como amortiguador frente a amenazas psicológicas.

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El estudio también indicó que la nostalgia puede fortalecer formas de bienestar vinculadas con la vitalidad, la percepción de control sobre el entorno y la calidad de las relaciones personales.

Hombre y mujer sentados en un sofá gris, viendo televisión. Él sostiene un control remoto, ella come palomitas. Mesa con snacks y velas.
Volver a una serie conocida activa la nostalgia y aporta previsibilidad, un efecto que puede ayudar a bajar la tensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión académica añadió que este recurso emocional empezó a estudiarse como una herramienta útil tras el impacto de la pandemia de COVID-19. Según ese análisis difundido por PubMed, los recuerdos positivos del pasado ayudaron a muchas personas a enfrentar efectos psicológicos adversos y hoy también forman parte de líneas de trabajo orientadas a diseñar intervenciones de bienestar.

Personajes de ficción y compañía emocional

Otra de las claves para entender el vínculo entre series y estado de ánimo aparece en la relación que los espectadores desarrollan con figuras de la pantalla. En psicología, ese lazo recibe el nombre de relación parasocial: un vínculo unilateral con alguien que no conoce personalmente al espectador, pero que puede ocupar un lugar emocional significativo.

Un estudio recogido por PubMed analizó ese fenómeno en una muestra total de 3.085 participantes y concluyó que muchas personas perciben esas relaciones como eficaces para cubrir necesidades afectivas. La investigación encontró que los vínculos parasociales con creadores de contenido o figuras mediáticas resultaban más útiles para la regulación emocional que los vínculos con conocidos ocasionales, aunque quedaban por debajo de las relaciones cercanas y recíprocas.

Ese dato ayuda a explicar por qué ciertos personajes o presentadores funcionan como una presencia estable para parte del público. GQ remarcó que la conexión con protagonistas y con comunidades de fans puede reforzar la sensación de pertenencia. En ese marco, la ficción deja de ser solo un producto cultural y pasa a convertirse en un punto de apoyo emocional para quienes encuentran allí consuelo, identificación o compañía.

Hombre y mujer se abrazan y ríen en primer plano. Él lleva camisa vaquera, ella un top naranja. Fondo desenfocado con luces y siluetas de personas.
Las relaciones parasociales con personajes de ficción y figuras mediáticas pueden cubrir necesidades afectivas y colaborar con la regulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historias que dejan una marca

GQ sugiere que ciertas narrativas pueden modificar la forma en que una persona interpreta sus relaciones y su entorno. En ese sentido, el aporte no reside únicamente en el descanso mental de un episodio de comedia, sino en la posibilidad de incorporar modelos de conducta o formas de mirar a otros con mayor empatía.

Ese efecto no se limita a una sola producción ni a un solo género. Historias que invitan a comprender experiencias ajenas también pueden ampliar la mirada del público y favorecer actitudes más abiertas frente a temas sociales o afectivos. Ese proceso depende tanto del contenido de la obra como de la disposición del espectador a dejarse interpelar por lo que ve.

Romance, deporte y aprendizaje social en la pantalla

GQ también se detuvo en ficciones románticas que suelen quedar relegadas dentro de la conversación cultural, pese a su capacidad para instalar discusiones relevantes. La observación coincide con una idea central de los estudios sobre recepción cultural: la experiencia audiovisual puede funcionar como un espacio de ensayo emocional y social.

Pareja acostada en la cama compartiendo un pensamiento sobre caminar juntos por la playa al atardecer.
GQ señaló que la conexión con protagonistas y comunidades de fans puede reforzar la sensación de pertenencia y convertir a las series en un apoyo emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espectador observa conflictos, respuestas y consecuencias dentro de una historia y, a partir de allí, reorganiza parte de sus propias percepciones. Según GQ, incluso relatos considerados livianos pueden abrir preguntas sobre discriminación, cuidado, consentimiento o convivencia.

Ese posible aprendizaje no convierte a las series en herramientas terapéuticas en sentido estricto. Los estudios citados por PubMed marcaron que todavía hace falta más investigación experimental y longitudinal para medir con precisión el alcance de estos efectos.

Aun así, el cruce entre evidencia académica y observación cultural refuerza una hipótesis que gana espacio: la relación con la ficción puede tener un efecto real sobre la manera en que las personas procesan emociones, recuerdos y vínculos.

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