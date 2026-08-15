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Paracetamol en la plancha quemada: el truco casero que vuelve a circular y que obliga a revisar una advertencia clave

La propuesta se presenta como una solución rápida para recuperar el deslizamiento del artefacto, pero las guías de cuidado insisten en priorizar procedimientos compatibles con cada modelo

Una mano sostiene una pastilla blanca con una pinza metálica para limpiar la suela sucia de una plancha eléctrica; una botella está en el fondo.
El paracetamol se menciona como truco doméstico para aflojar residuos adheridos en la suela de la plancha. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un remedio casero para recuperar una plancha quemada volvió a circular en medios de estilo de vida: usar una pastilla de paracetamol sobre la suela caliente para desprender restos adheridos.

La recomendación exige cautela, porque el procedimiento se apoya en una superficie a alta temperatura y no forma parte de las indicaciones estándar de la mayoría de los fabricantes.

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El tema reapareció a partir de una nota de El Mueble, medio español de decoración y hogar, que reunió la opinión de expertas en limpieza sobre cómo retirar marcas oscuras de la base metálica.

La propuesta consiste en pasar una tableta sin recubrimiento por la zona afectada mientras la plancha está caliente, con ayuda de una pinza o herramienta similar, hasta que la suciedad se afloje y pueda retirarse con un paño. Sitios especializados en mantenimiento del hogar describen variantes casi idénticas del método.

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Infografía con mano enguantada aplicando pastilla sobre plancha sucia, texto informativo sobre uso de paracetamol, íconos de seguridad, limpieza y garantía.
El método propone usar una tableta blanca sin recubrimiento y desplazarla con pinzas sobre la base caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué plantea el truco del paracetamol

Según detalló ese medio, el recurso apunta a manchas producidas por fibras quemadas, restos pegados o marcas acumuladas en la suela. Las guías publicadas por portales especializados indican que el hierro debe alcanzar su temperatura máxima y que la pastilla debe ser blanca y sin cobertura, ya que los comprimidos recubiertos pueden dejar residuos adicionales. Esas publicaciones también aconsejan vaciar el depósito antes de empezar y limpiar la superficie con un paño una vez que el material se desprende.

Otra publicación especializada sostiene que el método puede servir para aflojar acumulaciones gruesas sin rayar la base, aunque advierte que no resulta igual de útil para óxido severo o quemaduras profundas. También sugiere terminar el proceso con agua limpia y una pasada sobre un paño viejo para expulsar restos de los orificios de vapor. El Mueble incluyó ese consejo dentro de una serie de alternativas caseras para prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Una mano sostiene una pastilla blanca junto a una plancha con la suela quemada y sucia. Un blíster de pastillas y toallas dobladas están sobre la tabla.
La recomendación reaparece en notas de estilo de vida como alternativa rápida para recuperar el deslizamiento del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen los manuales y las normas técnicas

Las recomendaciones de fabricantes y organismos técnicos van por una vía más conservadora. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) establece en la norma IEC 60335-2-3:2022+AMD1:2025 CSV los requisitos de seguridad para planchas eléctricas de uso doméstico. Ese documento regula condiciones generales de seguridad del aparato, aunque no valida remedios caseros concretos para limpiar superficies quemadas.

En los manuales de uso, la pauta más repetida es evitar productos abrasivos y seguir el sistema de limpieza previsto por cada modelo. Una guía oficial de un fabricante internacional de pequeños electrodomésticos indica que la base debe limpiarse cuando el aparato está frío, con un paño húmedo, y aclara que no se debe usar esponja abrasiva, vinagre ni otros químicos.

Una mano sostiene una pastilla blanca ovalada entre el pulgar y el índice; un blíster plateado con píldoras se ve desenfocado sobre un fondo oscuro.
Las guías caseras sugieren vaciar el depósito y retirar los restos con un paño cuando la suciedad se desprende. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma línea, instrucciones de seguridad de otros modelos señalan que no conviene emplear objetos punzantes ni productos abrasivos sobre la suela.

El medio español presentó el truco como una solución doméstica para casos puntuales, pero las recomendaciones oficiales de mantenimiento suelen priorizar métodos menos agresivos y ajustados a cada aparato.

Tabla de planchar con una plancha de suela quemada, una botella de spray, pilas de ropa doblada y estanterías con botellas.
Algunas variantes indican finalizar con agua limpia y una pasada sobre una tela vieja para limpiar salidas de vapor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y límites del procedimiento

El principal riesgo no está en el medicamento como tal, sino en la temperatura de trabajo. Los manuales de seguridad para planchas advierten de forma reiterada que la suela puede causar quemaduras y que cualquier manipulación debe hacerse con el aparato estable, lejos de niños y con el cable fuera de contacto con la zona caliente.

Una de las advertencias más repetidas en esos instructivos es no tocar la base caliente y dejar enfriar el equipo antes de una limpieza profunda.

Las guías domésticas que mencionan el paracetamol también incluyen reparos. Una de ellas recomienda usar pinzas que no sean de plástico para evitar que se derritan, y advierte que las metálicas pueden marcar la superficie si se arrastran con fuerza.

Otra añade que pueden hacer falta varias tabletas y ventilación adecuada si el residuo genera olor al calentarse. Ninguna de esas publicaciones presenta el método como sustituto del mantenimiento indicado por el fabricante.

La plancha es un electrodoméstico que debe desconectarse luego de su uso.
Los manuales de uso priorizan procedimientos compatibles con cada modelo y recomiendan limpiar cuando el aparato está frío. (Imagen ilustrativa)

Cuándo conviene evitarlo

Si la plancha todavía está en garantía, la recomendación más prudente es revisar el manual antes de probar cualquier truco casero. Una de las guías especializadas señala que la limpieza puede limitarse a paños suaves o productos específicos para la suela, y que un uso incorrecto puede afectar la cobertura del aparato.

Otra guía oficial también sugiere evitar químicos y priorizar una limpieza simple cuando la base ya está fría.

Para suciedad leve, los fabricantes suelen proponer soluciones básicas: paño húmedo, esponja no abrasiva o funciones de autolimpieza en los modelos que las incorporan.

Cuando hay acumulación persistente, restos en las salidas de vapor o deterioro visible, los manuales remiten a kits formulados para ese fin o a servicios técnicos autorizados. Ese criterio coincide con la literatura técnica y con las advertencias de seguridad que acompañan a este tipo de electrodomésticos.

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