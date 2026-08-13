Receta de mousse de frutos rojos y crema, rápida y fácil

Un postre de mousse de frutos rojos con capas de crema, decorado con fresas, frambuesas y arándanos, se apoya en una mesa de madera junto a una cuchara y un cuenco de bayas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay postres que no necesitan presentación: cuando aparecen en la mesa, todos quieren saber cómo se hacen. La mousse de frutos rojos es uno de ellos. Su color intenso, entre el rojo y el fucsia, llama la atención antes de que alguien la pruebe.

En Argentina, este postre se asocia a celebraciones y reuniones familiares de fin de semana, pero también a esas cenas de verano donde se busca algo fresco y vistoso sin pasarse horas en la cocina. Las frutillas y las frambuesas son las protagonistas, y cuando están en temporada, el resultado es difícil de superar.

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Receta de mousse de frutos rojos

Se trata de una preparación aireada y cremosa a base de puré de frutillas y frambuesas, crema de leche batida y un merengue italiano que le da volumen y estabilidad. La gelatina sin sabor asegura que tome cuerpo en la heladera y se pueda desmoldar sin problemas. El resultado es una mousse firme por fuera y suave por dentro, perfecta para servir en compoteras o desmoldada sobre una fuente.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas 40 minutos (incluye reposo en heladera).

Preparación activa: 40 minutos.

Reposo en heladera: 3 horas.

Ingredientes

250 gr de frutillas limpias

250 gr de frambuesas

14 gr (2 sobres) de gelatina sin sabor

275 gr de azúcar

250 cc de crema de leche

4 claras de huevo a temperatura ambiente

Frambuesas y frutillas extras para decorar

Crema Chantilly extra para decorar

La receta de mousse de frutos rojos requiere 3 horas y 40 minutos en total, con 40 minutos de preparación activa y 3 horas de heladera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mousse de frutos rojos, paso a paso

Colocar el azúcar en una cacerola y agregar agua solo hasta cubrirla. Llevar al fuego y cocinar sin revolver hasta obtener un almíbar a punto hilo. Retirar y dejar entibiar. Batir las claras a punto nieve hasta formar picos suaves. Incorporar el almíbar de a poco, en un chorro bien finito y sin dejar de batir, hasta lograr un merengue con picos firmes y brillantes. Reservar. Colocar las frutillas en cuartos y las frambuesas en la procesadora. Procesar hasta obtener un puré liso. Colar el puré y descartar las semillitas. Hidratar los 2 sobres de gelatina sin sabor siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez disuelta, agregar al puré de frutos rojos y mezclar muy bien. En un bol aparte, batir la crema de leche hasta lograr picos firmes. Mezclar el puré de frutos rojos con la crema batida y revolver hasta que no queden vetas blancas. Incorporar el merengue en 3 partes, uniendo con movimientos suaves y envolventes para no desinflarlo. Untar una budinera redonda con tubo central con una cucharada de aceite. Volcar la preparación y llevar a la heladera hasta que tome cuerpo, unas 3 horas. Desmoldar sobre una fuente y decorar con frutos rojos alrededor y copetes de crema Chantilly.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aprox. 280 kcal

Grasas: aprox. 12 gr

Carbohidratos: aprox. 38 gr

Proteínas: aprox. 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mousse se conserva en la heladera hasta 3 días, cubierta con film transparente para evitar que absorba olores. No se recomienda freezar una vez desmoldada, ya que la textura puede verse afectada. Si se guarda en la budinera sin desmoldar, puede mantenerse en el freezer hasta 1 mes; en ese caso, dejarla en la heladera unas 2 horas antes de servir.