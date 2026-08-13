Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Jugar solo en la primaria no siempre significa estar aislado: qué revela un estudio

Investigadores de la Universidad de Georgia analizaron a 473 alumnos de entre 9 y 11 años y observaron que este comportamiento también influye en los vínculos satisfactorios. El trabajo pone el foco en el sentido de pertenencia

Niña con trenzas sentada en un tapete de colores, construye una torre con bloques de construcción. Se ven libros en una estantería y una planta.
Una investigación de la Universidad de Georgia indicó que jugar solo en la primaria no siempre refleja aislamiento, malestar ni rechazo social (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante la infancia, jugar solo suele generar preocupación en padres y docentes, sobre todo cuando esa conducta se repite. Un estudio de la Universidad de Georgia, realizado con 473 estudiantes de entre 9 y 11 años que cursaban cuarto y quinto grado, indicó que esa elección no siempre refleja malestar ni rechazo social.

El trabajo distinguió entre la soledad elegida y el aislamiento no deseado, una diferencia central para comprender la experiencia social de los chicos en la escuela. La investigación encontró que la clave pasa por el sentido de pertenencia, es decir, la percepción de que un niño tiene un lugar entre sus pares y puede volver a integrarse aunque a veces elija apartarse. En la infancia, esas dinámicas de grupo influyen en la autoestima, en la formación de amistades y en el aprendizaje de habilidades sociales.

PUBLICIDAD

Los chicos que se sienten parte del grupo pueden disfrutar momentos de soledad sin que eso deteriore sus vínculos. La autora correspondiente del trabajo, Rachael Pfanz, explicó que algunos niños “prefieren estar solos y hacer lo suyo” aunque mantengan una buena relación con sus compañeros. La investigación fue publicada en The Elementary School Journal.

Un niño sentado de espaldas en el borde de un patio escolar. Viste sudadera azul y pantalón gris. Otros niños juegan borrosos a lo lejos.
La investigación señaló que el sentido de pertenencia define si un chico puede apartarse en el recreo sin perder su lugar entre sus pares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio examinó respuestas de alumnos de varias escuelas del estado de Georgia, en Estados Unidos. Los investigadores pidieron a los estudiantes que identificaran a compañeros que suelen jugar solos pese a llevarse bien con los demás. También relevaron cuánto valoraba cada niño la idea de integrarse y cómo evaluaba sus relaciones, tanto en amistades individuales como dentro del curso.

PUBLICIDAD

Qué diferencias encontró el estudio

A partir de ese trabajo, la Universidad de Georgia detectó que los niños vistos por sus pares como “poco sociales” no conformaban un grupo uniforme. Una parte manifestaba malestar con su lugar dentro del aula: les incomodaba sentarse solos en el almuerzo o no ser elegidos primero para ciertas actividades, como los grupos de lectura. Otra parte, en cambio, decía sentirse satisfecha con sus relaciones incluso cuando optaba por apartarse en algunos momentos.

Los autores advirtieron que los chicos que no consideraban importante encajar mostraban más insatisfacción con sus vínculos, tanto en el plano de la amistad como en su lugar dentro del curso. Según plantearon, esa actitud puede llevarlos a rechazar con mayor frecuencia las invitaciones de otros compañeros, reducir sus oportunidades de contacto y acentuar la sensación de exclusión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El trabajo analizó a 473 estudiantes de 9 a 11 años y comparó cómo los compañeros identifican a quienes juegan solos con su satisfacción social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coautora del estudio, Michele Lease, profesora del departamento de psicología educativa de la Mary Frances Early College of Education, comparó ese proceso con otros hábitos que resultan beneficiosos aunque no siempre generen entusiasmo. “La interacción social funciona del mismo modo. Rechazar invitaciones, como evitar el ejercicio, conduce a peores resultados”, afirmó la especialista.

El trabajo también señaló que los chicos retraídos pueden conservar amistades estables de a uno, aun cuando enfrentan más dificultades para integrarse a dinámicas colectivas. Pfanz sostuvo que hacia cuarto y quinto grado los grupos de pares ya suelen estar más consolidados y que, a esa edad, los alumnos cuentan con más experiencia para detectar quién acostumbra jugar solo y quién empieza a quedar aislado.

Qué recomienda para acompañar a los chicos

Los resultados también abren una discusión para familias y docentes. La investigación no propone empujar a todos los niños hacia la interacción constante ni interpretar cada momento de soledad como un problema. La recomendación apunta a reconocer matices: no es lo mismo un alumno que disfruta actividades solitarias pero se siente incluido que otro que rechaza vínculos y percibe que ya no tiene un lugar entre sus compañeros.

infancia activa, camino escolar, ejercicio físico, hábitos saludables, bienestar infantil, rutina diaria, salud de niños, educación, movimiento cotidiano, vida sana - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio recomendó que familias y docentes no fuercen la interacción constante y prioricen grupos pequeños para acompañar a los chicos que juegan solos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, los autores sugirieron estrategias graduales. En lugar de forzar a un niño a sumarse de inmediato a un juego amplio, como un partido de fútbol en el recreo, puede resultar más útil acercarlo a grupos pequeños con intereses o conductas similares. Esa opción, según el estudio, ofrece una entrada menos exigente al intercambio con otros y permite fortalecer la participación sin una presión excesiva.

Pfanz advirtió que un escenario muy masivo puede resultar abrumador para un chico que ya muestra inclinación por el juego en solitario. Por eso propuso promover contactos más acotados y alentar la aceptación ocasional de invitaciones, una práctica que puede ayudar a sostener la inclusión.

Temas Relacionados

GeorgiaInclusión socialIdentidadInfanciaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las 5 hábitos sencillos para sostener el orden en la cocina

Pequeños cambios rutinarios en la organización cotidiana permiten mejorar el funcionamiento general del ambiente

Las 5 hábitos sencillos para sostener el orden en la cocina

Los peores hábitos en aviones: las 13 conductas que más irritan a los pasajeros

Levantarse rápido en el aterrizaje o reproducir audios sin auriculares figuran entre las prácticas que más conflictos generan. Recomendaciones para mejorar la experiencia durante los vuelos

Los peores hábitos en aviones: las 13 conductas que más irritan a los pasajeros

Receta de sopa de tomate turca, rápida y fácil

Sencilla, cremosa y lista en menos de media hora, combina ingredientes básicos con un toque de queso rallado para una comida reconfortante

Receta de sopa de tomate turca, rápida y fácil

Identifican una nueva vía para mejorar la respuesta al tratamiento en uno de los cánceres más letales

Científicos argentinos lograron potenciar la eficacia de la inmunoterapia contra el hepatocarcinoma al bloquear la proteína SMYD2. La estrategia podría transformar el abordaje de este tumor con alta mortalidad

Identifican una nueva vía para mejorar la respuesta al tratamiento en uno de los cánceres más letales

Receta de buñuelos de ricota con miel, rápida y fácil

El paso a paso propone una opción fácil para compartir con mate, desde reuniones familiares hasta desayunos especiales, con una cobertura tibia al final y un resultado esponjoso

Receta de buñuelos de ricota con miel, rápida y fácil

DEPORTES

“Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué”: Tevez recordó la muerte de su papá y pidió respetar el dolor de Messi

“Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué”: Tevez recordó la muerte de su papá y pidió respetar el dolor de Messi

Las tres figuras que podría vender el Manchester City para solventar el fichaje de Enzo Fernández

Correr contra el calor: cómo el cambio climático está transformando las maratones de Estados Unidos

Gustavo Quinteros dejará de ser el entrenador de Independiente tras la categórica derrota ante Atlético Tucumán

Aryna Sabalenka fue tapa de una reconocida revista: la muerte de su ex pareja, las redes “terapéuticas” y el día que perdió el control

TELESHOW

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

Muñecos, pelotero y juegos didácticos: el espacio que diseñó Sol Pérez para ver crecer a su hijo Marco

A dos meses de separarse de Daniela Celis, Nick Sícaro blanqueó su relación con otra ex Gran Hermano

Del origen popular a las grandes galerías: la historia de Milo Lockett, el artista que desafió todos los moldes

Las postales mediterráneas de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: playas, bosques y el reencuentro con su hija

El crudo testimonio de María Becerra sobre sus crisis emocionales y el rol de J Rei: “Me salvás la vida a diario”

INFOBAE AMÉRICA

La Asociación Memoria y Justicia denuncia la desaparición forzada de cinco menores bajo custodia del Estado en Nicaragua

La Asociación Memoria y Justicia denuncia la desaparición forzada de cinco menores bajo custodia del Estado en Nicaragua

El sector de los servicios en Brasil se estancó en junio tras su retracción en mayo

La historia de las Kuriles: ocupación rusa, deportaciones forzosas y la firma de la paz con Japón que nunca se concretó

Este estado de EE. UU. permite la pena de muerte para adultos que abusen sexualmente de niños menores de 12 años

La principal fuerza de oposición en Bolivia se quiebra en el Legislativo: “No se le puede exigir a nadie cómo votar”