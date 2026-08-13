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Receta de galletas de avena, chocolate y canela, rápida y fácil

La combinación de cereal, huevos y cacao da piezas medianas ricas en proteínas y carbohidratos para beneficiar la salud

Canasta de mimbre con galletas de avena, chocolate y canela, dos tazas de café humeante y una cuchara sobre servilleta de tela en mesa de madera.
Las galletitas con avena aportan fibra y pueden integrar una alimentación equilibrada si se consumen con moderación (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las galletitas de avena, chocolate y canela son una opción habitual en numerosas cocinas por la practicidad de sus ingredientes y su sencilla preparación. Se elaboran con productos accesibles y no requieren técnicas complejas ni equipos especiales, lo que permite que cualquier persona pueda incorporar la receta a la vida cotidiana. Su textura resulta ideal para quienes buscan alternativas diferentes a las tradicionales de manteca. Además, pueden conservarse varios días en un recipiente hermético sin perder su integridad.

En Argentina, se integraron como una elección frecuente para el desayuno, la merienda o para acompañar el mate. Su versatilidad permite servirlas junto a infusiones, café o jugos, adaptándose a distintos momentos del día. Las versiones caseras suelen priorizar el uso de ingredientes simples, presentes en la mayoría de las despensas, por lo que se consideran una solución práctica ante la demanda de opciones dulces rápidas. Además, son una alternativa frente a productos industrializados.

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Por su contenido de avena aportan fibra y pueden formar parte de una alimentación equilibrada si se consumen con moderación. El agregado de chocolate y canela contribuye a diversificar el perfil nutricional y ofrece variedad en el consumo de cereales y derivados. Su preparación no exige experiencia previa, por lo que también se recomiendan para quienes buscan iniciarse en la repostería o incorporar recetas sencillas y rendidoras al menú familiar.

Receta de galletas de avena, chocolate y canela

La preparación comienza mezclando en un solo bol los ingredientes secos y húmedos, incorporando luego la avena arrollada, los chips de chocolate y la canela en polvo. La masa se divide en porciones pequeñas que se colocan sobre una placa para horno, sin necesidad de reposo previo. El horneado es breve y no requiere técnicas complejas ni pasos intermedios.

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El resultado son galletitas de tamaño reducido, con una superficie crocante y un interior más tierno. La combinación de ingredientes aporta variedad de texturas en cada bocado. Su formato individual facilita el almacenamiento y el transporte, permitiendo que se utilicen en distintas ocasiones.

Manos enguantadas sujetan una bandeja de galletas de avena, chocolate y canela crudas sobre un horno encendido con la puerta abierta.
La cocción a 200 °C durante 20 minutos deja bordes dorados y un centro apenas blando (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 100 gr de chocolate con leche rallado o picado
  • 100 gr de azúcar
  • 100 gr de avena arrollada
  • 2 huevos
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de canela en polvo

Cómo hacer galletas de avena, chocolate y canela, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200°C.
  2. Forrar una placa para horno con papel manteca.
  3. En un bol, mezclar bien rápido todos los ingredientes hasta que la masa quede homogénea.
  4. Sumar una cucharadita de canela y asegurarse de que se distribuya de manera pareja.
  5. Con una cuchara, tomar porciones de masa y colocarlas sobre la placa, separadas unos 2 a 3 cm entre sí.
  6. Llevar al horno durante 20 minutos, controlando que apenas se doren en los bordes.
  7. Retirar la bandeja y dejar enfriar al menos 5 minutos antes de desmoldar para que no se rompan.

Consejo: No sobrebatir la masa para que las galletas no queden duras. El punto de cocción ideal es cuando los bordes están dorados y el centro, apenas blando.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el procedimiento, dejan como resultado una receta que rinde aproximadamente 20 galletitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 85 kcal
  • Grasas: 3,8 g
  • Carbohidratos: 11,2 g
  • Proteínas: 1,8 g

Los datos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes que se utilizan en la preparación, como así también de las cantidades de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletas se conservan hasta 5 días en un frasco hermético a temperatura ambiente. Se pueden freezar por 2 meses en bolsas aptas para freezer.

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