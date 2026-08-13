El argentino que convivió con una tribu nómade en Siberia y recorrió el mundo en busca de experiencias extremas

Darío Kaden contó que organiza sus viajes a partir de una experiencia concreta y evita los recorridos turísticos convencionales

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La convivencia con los nenets en Siberia fue una de las experiencias más extremas de la vida de Darío Kaden, pero está lejos de ser la única. El rosarino, de 58 años, construyó durante las últimas décadas una particular forma de viajar: elige una experiencia que quiere vivir y organiza alrededor de ella todo lo necesario para llegar hasta ese lugar.

Ese criterio lo llevó a internarse en las selvas de Borneo y Uganda para buscar animales en su hábitat, viajar a Indonesia para conocer los dragones de Komodo, alojarse en una cabaña de las Montañas Rocosas con advertencias por la presencia de osos y desplazarse por Estados Unidos siguiendo las condiciones meteorológicas para perseguir tornados. También realizó una experiencia de buceo en un punto situado entre dos continentes y participó en una travesía vinculada con los vikingos en Escocia.

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Durante su visita a Infobae a la Tarde, Kaden explicó que intenta evitar los recorridos turísticos convencionales y diseñar cada viaje alrededor de aquello que hace singular al destino. “Siempre le busco una vueltita, trato de organizarlo lo más auténtico posible”, contó. Esa búsqueda es la que conecta experiencias tan diferentes como la convivencia con los nenets, una expedición en la selva de Borneo o el seguimiento de una tormenta en Estados Unidos.

La convivencia con los nenets en Siberia fue una de las experiencias extremas que marcaron la forma de viajar de Darío Kaden

Borneo, Uganda y los animales en su propio hábitat

La naturaleza ocupa un lugar central en varios de los viajes de Kaden. En Borneo, se internó en la selva junto a su esposa con el objetivo de encontrar orangutanes. No buscaba simplemente visitar un sitio donde pudieran verse, sino llegar hasta el ambiente en el que viven y experimentar las condiciones de ese territorio.

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“Me gustó mucho Borneo, fuimos a buscar orangutanes con mi señora”, recordó durante la entrevista. La experiencia forma parte de una serie de travesías en las que la fauna fue el motivo principal para elegir un destino. En Uganda tuvo contacto con gorilas y en Indonesia llegó hasta los dragones de Komodo, dos experiencias que también estuvieron determinadas por la posibilidad de observar animales en sus propios ambientes.

Ese tipo de viaje exige una preparación diferente a la de un recorrido turístico convencional. El territorio, el clima y el comportamiento de los animales condicionan los desplazamientos y obligan a adaptarse a circunstancias que no pueden controlarse por completo. La incertidumbre, en lugar de ser un problema, forma parte del atractivo.

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Para Kaden, muchas de sus travesías comienzan precisamente con esa búsqueda. Primero aparece aquello que quiere conocer y después la tarea de encontrar la forma de llegar, los contactos necesarios y las condiciones adecuadas para hacerlo. El destino termina siendo la consecuencia de la experiencia que quiere vivir.

Darío Kaden explicó que vendió una empresa de nutrición animal hace diez años y que ese cambio le dio más tiempo para planificar travesías (Infobae en Vivo)

Una cabaña en Canadá y las advertencias por los osos

En Canadá, la naturaleza apareció como protagonista de una manera diferente. Kaden y su esposa alquilaron una cabaña en las Rocky Mountains y esperaban encontrar a alguien que los recibiera al llegar. En cambio, recibieron un código para ingresar al alojamiento y una lista de advertencias sobre cómo manejarse en la zona.

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Entre las recomendaciones estaba la presencia de osos, una situación que podía transformar por completo la experiencia de quienes se alojaban allí. Kaden recordó el episodio con humor: “Pensé que iba a haber una persona esperándonos, pero nos mandaron un código remoto y una lista de advertencias”.

La anécdota muestra una característica que se repite en varios de sus viajes. En los lugares que elige, la naturaleza no funciona solamente como paisaje: también establece las condiciones en las que hay que desenvolverse. Una cabaña en medio de las montañas implica aceptar que los animales salvajes forman parte del entorno y que es necesario conocer las reglas para convivir con ellos.

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Esa adaptación también aparece en sus expediciones para encontrar fauna. En lugar de trasladarse a un espacio diseñado para el visitante, Kaden busca llegar hasta los animales en su propio ambiente, donde las condiciones son determinadas por el territorio y no por las necesidades del turista.

La convivencia con los nenets en Siberia fue una de las experiencias extremas que marcaron la forma de viajar de Darío Kaden

Perseguir tornados y viajar detrás de un fenómeno

La curiosidad por la naturaleza también lo llevó a Estados Unidos para perseguir tornados. En ese caso, el objetivo del viaje no era visitar un lugar específico, sino seguir la evolución de las condiciones meteorológicas para intentar ubicarse en el sitio adecuado cuando se produjera el fenómeno.

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La experiencia requiere una lógica completamente diferente a la de unas vacaciones tradicionales. El itinerario depende del clima y puede modificarse en función de lo que ocurre en cada momento. El viaje, en lugar de tener un recorrido cerrado, se adapta a un fenómeno que tampoco puede ser programado.

La misma idea aparece en otras experiencias que Kaden incorporó a sus travesías. Realizó un buceo en un punto situado entre dos continentes y viajó a Escocia para participar de una experiencia relacionada con los vikingos. Son actividades muy diferentes, pero tienen un denominador común: cada una fue elegida porque ofrecía la posibilidad de conocer un lugar desde una perspectiva particular.

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Por eso, su recorrido combina naturaleza, aventura y cultura. No existe un único tipo de destino ni una fórmula fija. Lo que se mantiene es la decisión de buscar una actividad concreta que justifique el viaje y permita alejarse de los circuitos más previsibles.

Qué dejan los viajes después de volver

Para Kaden, esas experiencias tienen un valor que va más allá de la aventura. La posibilidad de conocer otras culturas, convivir con formas de vida diferentes y atravesar ambientes desconocidos también modifica la mirada sobre la propia vida.

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“Te transforma. No hace falta ir a Siberia para una introspección, pero te ayuda a replantearte cosas y ver la vida desde otro lugar”, reflexionó. La convivencia con los nenets, por ejemplo, lo puso durante varios días frente a una forma de vida completamente alejada de la ciudad, mientras que otros viajes lo llevaron a adaptarse a la selva, las montañas o las condiciones determinadas por un fenómeno meteorológico.

La convivencia con los nenets en Siberia fue una de las experiencias extremas que marcaron la forma de viajar de Darío Kaden

El efecto, según su experiencia, surge de la comparación. Estar en lugares donde las comodidades habituales no existen o conocer comunidades que organizan su vida de otra manera permite observar la rutina desde una distancia que resulta difícil de conseguir cuando todo transcurre dentro de los mismos parámetros.

En ese sentido, el carácter extremo de algunos de sus viajes no parece ser el objetivo principal. La aventura aparece como consecuencia de una búsqueda más amplia: conocer otras realidades y acercarse a ellas de una manera que no se limite a una visita superficial.

Cómo construyó una vida con tiempo para viajar

El ritmo de viajes que mantiene también está relacionado con un cambio en su vida profesional. Kaden contó que hace diez años vendió una empresa de nutrición animal y que actualmente se dedica a inversiones financieras e inmobiliarias. Esa decisión le permitió disponer de mayor libertad para organizar sus tiempos y dedicar una parte importante de su vida a viajar.

La disponibilidad de tiempo resulta especialmente importante para el tipo de experiencias que elige. Muchas no pueden resolverse mediante un paquete turístico ni ajustarse a un cronograma rígido. Requieren investigar previamente, encontrar contactos, conocer las condiciones del lugar y, en algunos casos, esperar el momento adecuado.

La convivencia con los nenets en Siberia fue una de las experiencias extremas que marcaron la forma de viajar de Darío Kaden

La persecución de tornados es uno de los ejemplos más claros: las condiciones meteorológicas determinan dónde y cuándo puede producirse el fenómeno. En la búsqueda de animales ocurre algo similar, porque el territorio, el clima y el conocimiento de quienes trabajan en cada zona influyen directamente en las posibilidades de encontrarlos.

La planificación, entonces, es una parte esencial de la aventura. Cuanto más específica es la experiencia que busca, mayor es el trabajo previo necesario para hacerla posible.

Una vida construida alrededor de experiencias

La convivencia con los nenets en Siberia permite entender una parte de la historia de Kaden, pero no la explica por completo. Su recorrido también incluye selvas, montañas, animales salvajes, fenómenos meteorológicos y experiencias culturales que eligió por el mismo motivo: encontrar una manera diferente de acercarse a cada lugar.

Borneo quedó asociado a la búsqueda de orangutanes; Uganda, al encuentro con gorilas; Indonesia, a los dragones de Komodo; Canadá, a una cabaña en las Montañas Rocosas y las precauciones por los osos; Estados Unidos, a los tornados; y Escocia, a una experiencia relacionada con los vikingos. Cada destino tuvo sus propias condiciones, pero todos respondieron a una misma forma de planificar los viajes.

A los 58 años, Kaden continúa organizando sus travesías alrededor de esa premisa. No se trata solamente de sumar países visitados, sino de encontrar una experiencia que permita conocerlos desde adentro. Desde la tundra siberiana hasta una selva tropical o el recorrido imprevisible de un tornado, cada viaje comienza con una pregunta concreta: qué quiere conocer y hasta dónde está dispuesto a llegar para vivirlo.

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