Receta de budín de lima, rápida y fácil

El budín de lima amplía la tradición pastelera argentina con una variante cítrica dentro de los budines caseros (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El budín de lima se incorpora a la tradición pastelera argentina como una alternativa fresca dentro de las recetas más clásicas. Su textura suave y su perfil cítrico lo diferencian de otras variedades, permitiendo diversificar la oferta de preparaciones caseras. El cítrico, menos utilizado que el limón, se adapta muy bien a la repostería y aporta un matiz distintivo a la mesa.

En la Argentina, los budines caseros forman parte de la cultura de la merienda y el desayuno, convirtiéndose en una opción habitual para compartir en reuniones familiares o encuentros informales. Esta versión, aunque menos tradicional, gana presencia en las cocinas domésticas y en locales de pastelería gracias a su versatilidad y su capacidad para complementar bebidas calientes o jugos naturales.

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Este budín puede servirse a media mañana, durante la tarde o como parte de un brunch. Su preparación sencilla y la posibilidad de aprovechar frutas de estación lo convierten en una receta accesible para quienes buscan variedad sin alejarse de los sabores familiares. Además, su presentación permite integrarlo tanto en mesas dulces como en opciones para llevar al trabajo o a la escuela.

Receta de budín de lima

El budín de lima se prepara mezclando manteca y azúcar hasta obtener una crema, luego se incorporan huevos, ralladura y jugo de lima, seguidos de los ingredientes secos. La masa se vierte en un molde y se hornea hasta que la superficie queda dorada y un palillo sale limpio al pinchar el centro.

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El resultado es un bizcocho húmedo, de miga tierna y corteza fina, que combina lo cítrico con una textura esponjosa. Esta receta no requiere técnicas complejas y permite disfrutar un postre casero, sencillo y apto para cualquier momento del día.

Esta receta de budín de lima puede sumarse a mesas dulces o llevarse al trabajo y a la escuela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

2 limas (jugo y ralladura)

3 huevos

180 gr de azúcar

100 gr de manteca derretida

120 cc de leche

220 gr de harina leudante

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Azúcar impalpable para decorar (opcional)

Cómo hacer budín de lima, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde para budín. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté clara y espumosa. Agregar la ralladura y el jugo de las limas, la manteca derretida y la leche. Mezclar bien. Incorporar la harina leudante y la sal, integrando con movimientos suaves para no bajar el batido. Perfumar con la esencia de vainilla si se utiliza. Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 40 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable para un toque final.

Consejo técnico: No sobrebatir al integrar la harina, para mantener la miga aireada. El punto justo de cocción es cuando el budín apenas se despega de los bordes del molde.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 240 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 36 gr

Proteínas: 4 gr

Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación cómo así también las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva 3 días en heladera en recipiente hermético, o hasta 2 meses en freezer bien envuelto en film y bolsa.