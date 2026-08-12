El duelo por la muerte de un ser querido: qué implica perder a una figura fundamental

Alejandro Schujman explicó que el duelo por la muerte de un padre tan presente suele intensificarse según la cercanía del vínculo

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La muerte de Jorge Messi, su padre, representante y consejero durante gran parte de su carrera, llevó a Lionel Messi a replantearse su continuidad en el fútbol. En Infobae a la Tarde, el psicólogo Alejandro Schujman, especialista en familias y vínculos, analizó el impacto de perder a un padre y las transformaciones que puede generar una ausencia de ese tipo dentro de una familia.

Messi y el vínculo con su padre: “Fuiste padre, amigo y representante”

“Fuiste padre, amigo y representante”, escribió Messi al despedir a Jorge, una frase que resume la dimensión de un vínculo que excedió ampliamente lo profesional. Su padre lo acompañó desde sus primeros años en Rosario, estuvo presente durante su llegada a Barcelona y fue una figura decisiva en buena parte de su carrera.

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Para Schujman, el vínculo que existe con la persona que murió tiene una incidencia directa en la intensidad del proceso. “No estamos preparados. Yo diría que nunca. Cuanto más amado y presente es el padre, más duele el duelo”, sostuvo.

El psicólogo describió además la sensación que puede producir la desaparición de una figura paterna tan cercana: “La sensación es la de un nene al que se le olvidan en la puerta del colegio. Así se siente un hijo cuando pierde a un padre tan presente”.

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Lionel Messi despidió a Jorge Messi con la frase “Fuiste padre, amigo y representante”, al resumir un vínculo que atravesó su vida y su carrera

La historia de Messi y Jorge estuvo marcada desde el comienzo por decisiones familiares. Cuando Lionel era todavía un niño, su familia se trasladó a Barcelona para que pudiera continuar con el tratamiento médico que necesitaba y desarrollar su carrera futbolística. Desde entonces, su padre permaneció ligado a los momentos más importantes de ese recorrido.

Las etapas del duelo y cuándo es necesario pedir ayuda

El proceso posterior a una pérdida no se desarrolla de la misma manera para todas las personas. Schujman explicó que suelen aparecer diferentes momentos, aunque no necesariamente en un orden fijo.

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“La primera es la perplejidad, esto de ‘no puede estar pasando’. Después viene el enojo, después la tristeza y luego la aceptación, que puede llevar un tiempo largo”, detalló.

El especialista también señaló que la duración del proceso no es, por sí sola, un indicador de que exista un problema. La atención debe estar puesta en cuánto afecta el duelo a las actividades cotidianas.

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“Un duelo es normal cuando no interfiere de manera sostenida en nuestras actividades básicas”, explicó. Y marcó una señal de alerta: “Si no tenemos fuerzas para comer o bañarnos y pasan ya un par de semanas, quizás estemos ante un duelo patológico que puede llevar a una depresión”.

Alejandro Schujman explicó que el duelo por la muerte de un padre tan presente suele intensificarse según la cercanía del vínculo (Infobae en Vivo)

Por eso, más que establecer un plazo determinado para dejar atrás la tristeza, el foco está en observar si la persona puede mantener progresivamente sus rutinas y vínculos, y recurrir a ayuda profesional cuando el sufrimiento se vuelve incapacitante.

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La orfandad y los nuevos roles dentro de la familia

La pérdida de un padre también puede modificar la dinámica familiar. Según Schujman, uno de los riesgos aparece cuando alguno de los hijos intenta ocupar inmediatamente el lugar que quedó vacío.

“Uno de los riesgos es transformarse en el hombre de la casa y cargar responsabilidades. Hay un momento en la vida en que somos padres de nuestros padres, lo cual es dificilísimo y muy doloroso”, explicó.

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El especialista también se refirió a una dimensión menos visible de la orfandad, vinculada con la propia historia personal. “Es no tener a quién preguntarle algo de tu historia. Es muy dolorosa y difícil”, sostuvo.

Esa pérdida de referencia puede hacerse presente en momentos cotidianos: preguntas sobre la infancia, recuerdos familiares o decisiones en las que antes existía una persona a quien recurrir.

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Alejandro Schujman explicó que el duelo por la muerte de un padre tan presente suele intensificarse según la cercanía del vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hablar de la muerte con los hijos

Cuando hay chicos en la familia, el duelo plantea otro desafío. Para Schujman, los adultos deben encontrar un equilibrio entre explicar lo sucedido de acuerdo con la edad de cada niño y permitir que puedan expresar lo que sienten.

“No demos ni más información de la que necesitan, ni menos tampoco. Que nos vean llorar, que nos vean vulnerables”, recomendó.

El especialista aclaró que mostrar tristeza no significa convertir a los hijos en responsables de sostener emocionalmente a sus padres. Allí aparece el riesgo de la parentalización, cuando un niño ocupa un lugar que no le corresponde dentro de la estructura familiar.

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“No que nos sostengan a nosotros; si no, son hijos parentalizados y les regalamos un voucher para terapia”, advirtió.

La contención, explicó, debe buscarse en otros adultos: “Nos sostenemos con terapeuta, con amigos, pero que nos vean tristes no tiene absolutamente nada de malo”.

El psicólogo señaló que el duelo puede incluir perplejidad, enojo, tristeza y aceptación, sin un orden fijo ni un tiempo universal (Photo by LLUIS GENE/AFP)

Messi, el duelo y una nueva etapa

La incertidumbre de Messi sobre su continuidad deportiva aparece en un momento en el que su vida personal atraviesa una transformación profunda. Jorge Messi no fue solamente su padre: también fue una figura vinculada durante décadas con sus decisiones, su carrera y su vida cotidiana.

La muerte de una persona con ese nivel de presencia obliga a reorganizar muchos aspectos de la vida. Y, como explicó Schujman, no existe una fórmula ni un tiempo universal para hacerlo. Cada persona atraviesa el proceso de una manera diferente y necesita encontrar, con sus propios vínculos y herramientas, la forma de convivir con una ausencia que ya es definitiva.

En el caso de Messi, esa elaboración personal ocurre mientras intenta definir qué lugar ocupará el fútbol en la etapa que comienza.

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