Mitos y realidades sobre medicamentos para la obesidad: lo que revelan los especialistas

La desinformación y los mitos dificultan el tratamiento farmacológico de la obesidad, una de las principales causas de problemas cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por el exceso de grasa corporal que afecta la salud y aumenta el riesgo de desarrollar diversas complicaciones. Esta afección se presenta en seis de cada diez personas adultas en Argentina, según datos del Ministerio de Salud.

El tratamiento farmacológico de esta enfermedad crónica, que constituye una de las principales causas de problemas en el corazón y los vasos sanguíneos, enfrenta desafíos relacionados con la desinformación y la persistencia de mitos. En los últimos años, especialistas y entidades médicas observaron cambios relevantes en la accesibilidad y el abordaje profesional de la obesidad.

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El avance en la investigación y la experiencia clínica, sumados a iniciativas para facilitar el acceso a medicamentos, modifican la percepción social y médica sobre el tratamiento, derribando prejuicios que alejaban a las personas que lo necesitan.

Uno de los desarrollos más destacados es el uso de semaglutida 2,4 mg, que permite un descenso de peso promedio del 17% y alcanza reducciones del 21% en uno de cada tres pacientes. Además de su eficacia para preservar la masa muscular, este tratamiento ha demostrado reducir el riesgo cardiovascular, disminuyendo las probabilidades de infarto, accidente cerebrovascular y muerte de origen cardiovascular.

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De la estigmatización a la intervención multidisciplinaria

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a seis de cada diez adultos en Argentina, según datos del Ministerio de Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los mitos más frecuentes sobre la obesidad y su tratamiento, algunos especialistas mencionan las creencias erróneas de que todo depende únicamente de la fuerza de voluntad o que el “efecto rebote” hace que cualquier tratamiento médico resulte inútil. La obesidad se presenta como una enfermedad crónica que afecta el tejido adiposo y se relaciona con alteraciones en las señales hormonales que regulan el hambre y la saciedad, remarca la médica cardióloga Carolina Chacón, especialista en Obesidad y Diabetes y directora Médica del Instituto de Investigaciones Clínicas de Rosario.

La experta explica que el control del peso corporal requiere un abordaje sostenido y multidisciplinario. Sobre el “efecto rebote”, describe que puede producirse una recuperación parcial del peso al interrumpir el tratamiento: “Al igual que otras enfermedades crónicas, como puede ser el hipotiroidismo, esta alteración inflamatoria y metabólica debe ser tratada en forma sostenida y con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que permitan la adquisición de hábitos saludables como alimentación balanceada y ejercicio muscular”.

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Otra creencia extendida sostiene que la medicación por sí sola ofrece resultados definitivos. El doctor Santiago Gómez Centurión, médico clínico y referente en obesidad en Mendoza, señala que la medicación solo funciona como una herramienta valiosa cuando forma parte de un plan integral de salud, que incluye cambios en la alimentación, actividad física, calidad del sueño y el manejo de las emociones.

La medicación para la obesidad solo resulta eficaz como parte de un plan integral de salud, que incluya cambios en la alimentación y actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, existe el mito de que las mujeres no pueden sostener un peso saludable debido a cambios hormonales ligados al embarazo o la menopausia. Al respecto, la doctora Cecilia Luquez, médica diabetóloga y jefa de Servicio de Diabetes del Hospital San Roque de Córdoba, explica que las mujeres atraviesan etapas en las que las hormonas favorecen la acumulación de grasa abdominal, lo que puede aumentar el riesgo de problemas cardíacos. Sin embargo, la especialista subraya que un plan personalizado, con objetivos claros y realistas, permite alcanzar y mantener un peso saludable en cualquier etapa de la vida.

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Otro de los principales obstáculos para el tratamiento de la obesidad radica en los mitos sobre la eficacia y la accesibilidad de los medicamentos. Gómez Centurión asegura que la evidencia y la experiencia muestran que, a diferencia de décadas anteriores, actualmente existen moléculas que permiten a la mayoría de los pacientes sostener el descenso de peso en el tiempo.

La doctora Florencia Aranguren, médica especializada en diabetes y obesidad, destaca la importancia de una mirada integral sobre la salud del paciente: “Es necesario tener una mirada integral de la salud del paciente, donde el peso corporal es un elemento, pero atendiendo también a múltiples aspectos metabólicos clave, como el control de la glucemia, los factores de riesgo cardiovascular, prevención de la enfermedad conocida comúnmente como ‘hígado graso’, entre otros aspectos”.

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Resultados clínicos y alcances de los fármacos en el control del peso

La semaglutida ayuda a preservar la masa muscular y reducir el riesgo de infarto y muerte cardiovascular en personas con sobrepeso (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la semaglutida se consolidó como una molécula que modificó el enfoque farmacológico de la obesidad. Estudios clínicos muestran que en dosis de 2,4 mg permite una reducción promedio del 17% del peso corporal, y uno de cada tres pacientes logra perder hasta el 21%. En investigaciones con dosis mayores, de 7,2 mg, algunos pacientes alcanzaron una disminución del 28% de su peso, mientras que un tercio de ellos perdió el 25%.

Especialistas sostienen que la semaglutida no solo favorece la pérdida de peso, sino que también ayuda a preservar la masa muscular y a reducir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular en personas con sobrepeso y problemas cardíacos. Desde 2018, su uso acumuló experiencia en millones de pacientes a nivel internacional.

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La visión de los especialistas y los resultados de diversos estudios coinciden en que la semaglutida constituye una herramienta eficaz y segura para el abordaje de la obesidad, siempre como parte de un plan integral que incluya seguimiento profesional y cambios sostenidos en el estilo de vida.