Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Menta piperita, entre el furor comercial y la evidencia médica

Aroma, frescor y sensación de alivio explican parte de un fenómeno que une consumo masivo, historia botánica e investigaciones sobre bienestar

Ilustración de un manojo de hierbas de hojas verdes y tallos atados por un cordel, sobre un paño blanco arrugado, encima de tablas de madera claras.
La menta piperita reaparece en alimentos, bebidas y productos de cuidado personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La menta piperita reaparece en caramelos, bebidas calientes y productos de cuidado personal, pero su presencia en la vida cotidiana no se limita a esos porductos.

Su rasgo distintivo es el mentol, el compuesto que aporta el aroma y la sensación de frescor, y la mayor parte de la evidencia clínica disponible se concentra en su uso para aliviar síntomas del síndrome de intestino irritable.

PUBLICIDAD

El artículo original de Clean Eating plantea esa popularidad desde una mirada cultural, aunque la información con mejor respaldo proviene de organismos científicos y de guías clínicas.

Infografía sobre menta piperita que muestra una planta, equipo de laboratorio, cápsulas, caramelos, taza, envase, iconos de estómago, bebé, cerebro.
El mentol define el aroma y la sensación de frescor en la menta piperita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la menta piperita y qué se sabe con certeza

La menta piperita es una planta híbrida del género Mentha y su aceite esencial contiene mentol como componente principal. El National Center for Complementary and Integrative Health de Estados Unidos (NCCIH), organismo de los National Institutes of Health (NIH), señala que tanto las hojas como el aceite de menta se usan con fines de salud desde hace siglos, sobre todo para trastornos digestivos.

PUBLICIDAD

Según esa institución, la investigación sobre las hojas es escasa y no permite establecer con certeza beneficios para afecciones concretas, mientras que el aceite concentró la mayor parte de los ensayos clínicos.

Tres científicos en un laboratorio moderno interactúan con una pantalla holográfica que muestra estructuras moleculares de mentol y TRPM8. Hay equipo de laboratorio.
La evidencia clínica más consistente se concentra en el síndrome de intestino irritable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto resulta clave para evitar exageraciones. No toda forma de consumo de menta tiene el mismo respaldo. Un caramelo saborizado, una infusión y una cápsula con aceite entérico no son equivalentes desde el punto de vista clínico.

El NCCIH distingue entre uso alimentario, aromático y medicinal, y remarca que la evidencia más consistente corresponde al aceite de menta en cápsulas con recubrimiento entérico, una formulación diseñada para atravesar el estómago y liberar el contenido más abajo en el tubo digestivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las hojas de menta tienen investigación escasa para beneficios en afecciones concretas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo más sólido está en el síndrome de intestino irritable

La indicación mejor documentada para la menta piperita es el alivio de síntomas del síndrome de intestino irritable. El American College of Gastroenterology (ACG) incluyó en su guía clínica de 2021 una recomendación condicional a favor del aceite de menta para el alivio global de síntomas de ese trastorno, según resume el NCCIH.

La misma institución federal cita una revisión de 2022 de 10 estudios con 1.030 participantes, que encontró mejores resultados que el placebo para la mejoría general de los síntomas y para la reducción del dolor abdominal. Ese análisis también registró más efectos adversos que el placebo, aunque en su mayoría fueron leves, como reflujo e indigestión.

Una revisión reciente de guías internacionales publicada en PubMed Central, archivo de la U.S. National Library of Medicine, incluso describe al aceite de menta como la única terapia vegetal con reconocimiento consistente en recomendaciones clínicas para adultos y población pediátrica con intestino irritable, aunque con foco en el alivio sintomático de corto plazo y no en la prevención de recaídas.

Gotero con una gota de líquido cayendo sobre una botella de aceite esencial de color ámbar, rodeada de hojas de menta verde y flores violetas sobre madera.
El aceite de menta en cápsulas con recubrimiento entérico reúne la mayor parte de los ensayos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros usos se investigan y dónde faltan pruebas

Fuera del terreno digestivo, la evidencia es más limitada. El NCCIH indica que existe una cantidad reducida de investigaciones sobre el uso del aceite de menta para náuseas y vómitos, cefalea tensional y espasmos durante ciertos procedimientos médicos, pero aclara que no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones firmes sobre muchas otras condiciones.

Esa cautela también vale para los efectos sobre atención, memoria, estado de ánimo o relajación, temas que suelen circular en notas de bienestar.

Hay estudios preliminares y revisiones académicas sobre esos posibles efectos, pero los organismos públicos consultados no los presentan con el mismo grado de solidez que el uso digestivo. La diferencia entre “línea prometedora de investigación” y “beneficio comprobado” marca el límite entre información precisa y sobreventa.

Té de menta - visualesIA
Guías clínicas incluyen una recomendación condicional para el alivio global de síntomas intestinales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Seguridad, riesgos y formas de uso

El perfil de seguridad también depende del formato. El NCCIH considera que el aceite de menta parece seguro por vía oral o tópica en las dosis habituales de los estudios, aunque menciona posibles efectos adversos como acidez, náuseas, dolor abdominal, sequedad bucal, irritación cutánea y reacciones alérgicas infrecuentes.

La institución añade una advertencia específica: el mentol no debe inhalarse ni aplicarse en la cara de bebés o niños pequeños por el riesgo de efectos respiratorios graves. También remarca que el té de menta parece seguro, aunque no se conoce bien la seguridad del consumo prolongado en grandes cantidades.

Una taza de té de menta humeante con hojas frescas, una tetera de vidrio, un dipper de madera y un paño de tela sobre una mesa de madera.
El té de menta piperita parece seguro, aunque no se conoce bien su consumo prolongado en grandes cantidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese marco permite ordenar una idea básica: la popularidad de la menta piperita en alimentos, cosmética y productos de higiene no equivale a una validación médica general.

A la fecha, el respaldo institucional más claro apunta al uso de aceite de menta piperita para síntomas del síndrome de intestino irritable, con beneficios potenciales de corto plazo y con advertencias concretas sobre efectos adversos, dosis y población infantil.

Temas Relacionados

MentaSalud digestivaSalud intestinalPlantas medicinalesMentolAceitesDigestiónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un mapa global identifica las regiones más vulnerables al retroceso de los glaciares

Un estudio basado en inteligencia artificial ofrece datos precisos sobre la distribución y el espesor del hielo. Los detalles

Un mapa global identifica las regiones más vulnerables al retroceso de los glaciares

El universo rosa de Kylie Jenner: cómo anticipó su cumpleaños con una puesta en escena de moda y glamour

A horas de cumplir 29 años, la empresaria transformó su residencia de Beverly Hills en un espacio donde cada elemento reflejó su visión estética. Cómo consolidó su influencia en el universo fashionista

El universo rosa de Kylie Jenner: cómo anticipó su cumpleaños con una puesta en escena de moda y glamour

Qué dice la psicología sobre tu forma de escribir: cómo se reflejan la personalidad y las emociones

El modo en que cada persona plasma palabras en el papel puede mostrar aspectos profundos de su mundo interno. Especialistas explican cómo se revelan matices de la identidad y estados anímicos

Qué dice la psicología sobre tu forma de escribir: cómo se reflejan la personalidad y las emociones

Los siete eclipses solares que dejaron huella en la humanidad y la astronomía

Distintos fenómenos provocaron asombro, temor e inspiración en sociedades de todo el mundo. A lo largo de los siglos, estos episodios influyeron en creencias, motivaron rebeliones y abrieron nuevas rutas para el conocimiento

Los siete eclipses solares que dejaron huella en la humanidad y la astronomía

Michael Kors a los 67 años: la fórmula del diseñador que transformó la elegancia y el lujo cotidiano

El reconocido diseñador de moda estadounidense celebra este domingo su cumpleaños. Desde su infancia, hasta la consolidación de su marca, impulsó líneas clave y dejó su sello en pasarelas, tiendas y alfombras rojas

Michael Kors a los 67 años: la fórmula del diseñador que transformó la elegancia y el lujo cotidiano

DEPORTES

Así están las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual: los saltos de Huracán y Gimnasia y la dura situación de San Lorenzo

Así están las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual: los saltos de Huracán y Gimnasia y la dura situación de San Lorenzo

Las vacaciones de Marcus Rashford en un lujoso yate con 10 mujeres antes de retornar al Manchester United tras disputar el Mundial

La divertida aparición del Cuti Romero en un recital: la reacción del público y la canción que entonó

Rosario le dio a Messi el abrazo que necesitaba: cronología del respetuoso adiós a su padre Jorge

“Dijimos que iba a ser difícil”, “por más que venga Pelé se necesita tiempo” y otras 5 frases de Gorosito tras el San Lorenzo 0-2 Huracán

TELESHOW

La soñada fiesta de 15 de Brisa, la hija de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli: “Una noche inolvidable”

La soñada fiesta de 15 de Brisa, la hija de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli: “Una noche inolvidable”

El romántico mensaje de Jimena Barón para su novio Matías Palleiro por su cumpleaños: “Mi compañero de todo”

El reencuentro de Kike Teruel con Los Nocheros en el escenario a tres años de su salida: “Un placer volvernos a encontrar”

Yanina Latorre contó el duro proceso que vivió para convertirse en madre: “Perdí muchos embarazos”

El look relajado y chic de Juana Viale para este domingo: camisa blanca, terciopelo negro y frescura en la mesa

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué tiene Petén? La región del norte de Guatemala, que llevó a Cynthia Klitbo a imaginar una mudanza definitiva

¿Qué tiene Petén? La región del norte de Guatemala, que llevó a Cynthia Klitbo a imaginar una mudanza definitiva

El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, llegó a Trinidad y Tobago para iniciar una gira por el Caribe

Productos chinos de bajo costo presionan al comercio salvadoreño

Honduras enfrenta una alerta por abuso sexual infantil, organizaciones llaman a proteger a la niñez

Panamá baja en el índice de conectividad marítima de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo