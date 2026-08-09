Menta piperita, entre el furor comercial y la evidencia médica

La menta piperita reaparece en alimentos, bebidas y productos de cuidado personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La menta piperita reaparece en caramelos, bebidas calientes y productos de cuidado personal, pero su presencia en la vida cotidiana no se limita a esos porductos.

Su rasgo distintivo es el mentol, el compuesto que aporta el aroma y la sensación de frescor, y la mayor parte de la evidencia clínica disponible se concentra en su uso para aliviar síntomas del síndrome de intestino irritable.

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El artículo original de Clean Eating plantea esa popularidad desde una mirada cultural, aunque la información con mejor respaldo proviene de organismos científicos y de guías clínicas.

El mentol define el aroma y la sensación de frescor en la menta piperita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la menta piperita y qué se sabe con certeza

La menta piperita es una planta híbrida del género Mentha y su aceite esencial contiene mentol como componente principal. El National Center for Complementary and Integrative Health de Estados Unidos (NCCIH), organismo de los National Institutes of Health (NIH), señala que tanto las hojas como el aceite de menta se usan con fines de salud desde hace siglos, sobre todo para trastornos digestivos.

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Según esa institución, la investigación sobre las hojas es escasa y no permite establecer con certeza beneficios para afecciones concretas, mientras que el aceite concentró la mayor parte de los ensayos clínicos.

La evidencia clínica más consistente se concentra en el síndrome de intestino irritable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto resulta clave para evitar exageraciones. No toda forma de consumo de menta tiene el mismo respaldo. Un caramelo saborizado, una infusión y una cápsula con aceite entérico no son equivalentes desde el punto de vista clínico.

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El NCCIH distingue entre uso alimentario, aromático y medicinal, y remarca que la evidencia más consistente corresponde al aceite de menta en cápsulas con recubrimiento entérico, una formulación diseñada para atravesar el estómago y liberar el contenido más abajo en el tubo digestivo.

Las hojas de menta tienen investigación escasa para beneficios en afecciones concretas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo más sólido está en el síndrome de intestino irritable

La indicación mejor documentada para la menta piperita es el alivio de síntomas del síndrome de intestino irritable. El American College of Gastroenterology (ACG) incluyó en su guía clínica de 2021 una recomendación condicional a favor del aceite de menta para el alivio global de síntomas de ese trastorno, según resume el NCCIH.

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La misma institución federal cita una revisión de 2022 de 10 estudios con 1.030 participantes, que encontró mejores resultados que el placebo para la mejoría general de los síntomas y para la reducción del dolor abdominal. Ese análisis también registró más efectos adversos que el placebo, aunque en su mayoría fueron leves, como reflujo e indigestión.

Una revisión reciente de guías internacionales publicada en PubMed Central, archivo de la U.S. National Library of Medicine, incluso describe al aceite de menta como la única terapia vegetal con reconocimiento consistente en recomendaciones clínicas para adultos y población pediátrica con intestino irritable, aunque con foco en el alivio sintomático de corto plazo y no en la prevención de recaídas.

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El aceite de menta en cápsulas con recubrimiento entérico reúne la mayor parte de los ensayos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros usos se investigan y dónde faltan pruebas

Fuera del terreno digestivo, la evidencia es más limitada. El NCCIH indica que existe una cantidad reducida de investigaciones sobre el uso del aceite de menta para náuseas y vómitos, cefalea tensional y espasmos durante ciertos procedimientos médicos, pero aclara que no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones firmes sobre muchas otras condiciones.

Esa cautela también vale para los efectos sobre atención, memoria, estado de ánimo o relajación, temas que suelen circular en notas de bienestar.

Hay estudios preliminares y revisiones académicas sobre esos posibles efectos, pero los organismos públicos consultados no los presentan con el mismo grado de solidez que el uso digestivo. La diferencia entre “línea prometedora de investigación” y “beneficio comprobado” marca el límite entre información precisa y sobreventa.

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Guías clínicas incluyen una recomendación condicional para el alivio global de síntomas intestinales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Seguridad, riesgos y formas de uso

El perfil de seguridad también depende del formato. El NCCIH considera que el aceite de menta parece seguro por vía oral o tópica en las dosis habituales de los estudios, aunque menciona posibles efectos adversos como acidez, náuseas, dolor abdominal, sequedad bucal, irritación cutánea y reacciones alérgicas infrecuentes.

La institución añade una advertencia específica: el mentol no debe inhalarse ni aplicarse en la cara de bebés o niños pequeños por el riesgo de efectos respiratorios graves. También remarca que el té de menta parece seguro, aunque no se conoce bien la seguridad del consumo prolongado en grandes cantidades.

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El té de menta piperita parece seguro, aunque no se conoce bien su consumo prolongado en grandes cantidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese marco permite ordenar una idea básica: la popularidad de la menta piperita en alimentos, cosmética y productos de higiene no equivale a una validación médica general.

A la fecha, el respaldo institucional más claro apunta al uso de aceite de menta piperita para síntomas del síndrome de intestino irritable, con beneficios potenciales de corto plazo y con advertencias concretas sobre efectos adversos, dosis y población infantil.

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