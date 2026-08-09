Tesoros bajo el mar: las 5 ciudades milenarias que hoy solo se pueden visitar buceando

Ciudades enteras yacen bajo el agua, conservando rastros de antiguas civilizaciones

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Bajo el manto azul del océano se esconden los secretos más fascinantes de la historia humana. Lejos de ser meras leyendas como la célebre Atlántida de Platón, existen metrópolis reales que florecieron, comerciaron y celebraron la vida antes de que una combinación de terremotos, desastres naturales o la mano del hombre las sepultara bajo el agua para siempre.

Hoy, convertidas en cápsulas del tiempo submarinas, estas urbes milenarias ofrecen un paisaje surrealista donde el mármol, las estatuas imperiales y el trazado de antiguas calles conviven en perfecta armonía con la vida marina. Sumergirse en ellas no es solo hacer turismo de aventura: es viajar en el tiempo con un tanque de oxígeno en la espalda para nadar entre los vestigios de las civilizaciones que moldearon el mundo.

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Desde palacios romanos sumergidos en las costas italianas hasta complejos del Neolítico y majestuosas ciudades imperiales chinas sepultadas en lagos de agua dulce, las cinco joyas arqueológicas sumergidas que solo se pueden explorar buceando.

Bayas, Italia: el refugio de la élite romana

Columnas y mosaicos romanos reposan bajo aguas termales, testigos del esplendor de la élite imperial

Bayas se localiza en los Campos Flégreos, al norte del Golfo de Nápoles, y fue el destino favorito de la élite romana durante los siglos I a.C. y I d.C. Acudieron figuras como Julio César, Augusto, Nerón y Calígula para disfrutar de termas, jardines y banquetes lejos de la vida política de Roma. Las fuentes termales naturales de Bayas se consideraban curativas, y la ciudad contaba con villas decoradas con mosaicos, columnas de mármol y sofisticados sistemas de ingeniería hidráulica.

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Lo que distingue a Bayas de otras urbes sumergidas es el fenómeno del bradisismo: la actividad volcánica subterránea produjo el hundimiento gradual del suelo, que descendió más de seis metros entre los siglos IV y VIII d.C. En la actualidad, buceadores pueden recorrer el Ninfeo de Claudio, un comedor imperial sumergido con estatuas (réplicas bajo el agua y originales en museos), pisos de mosaico y tramos de calzadas romanas. Los vestigios arqueológicos incluyen columnas, fragmentos de esculturas y conducciones de plomo originales.

Buceadores exploran el Ninfeo de Claudio y los restos de calzadas romanas a poca profundidad

La exploración se realiza a profundidades de entre 3 y 8 metros, lo que permite el acceso incluso mediante snorkel o barcos con fondo transparente. Recientes investigaciones arqueológicas han confirmado la existencia de nuevas estructuras enterradas cerca del sitio, ampliando el conocimiento sobre la extensión de esta antigua ciudad.

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Thonis-Heracleion, Egipto: la puerta de entrada al imperio faraónico

Más de 70 barcos de la Antigüedad yacen anclados junto a monedas y joyas en el fango submarino

Thonis-Heracleion fue el puerto de ingreso obligado a Egipto para las embarcaciones que llegaban del Mediterráneo antes de la construcción de Alejandría. Su ubicación, cerca de la desembocadura del Nilo, la convirtió en un punto clave para el comercio y la religión entre los siglos VIII y II a.C. La ciudad fue un importante centro religioso, con templos dedicados a dioses egipcios y griegos, y albergaba festivales y ritos sagrados vinculados a la realeza faraónica.

Estatuas colosales y templos dedicados a dioses egipcios y griegos yacen en el lecho marino del Nilo

El colapso de Thonis-Heracleion se debió a una combinación de terremotos, tsunamis y la fragilidad del terreno arcilloso, que cedió bajo el peso de los monumentos provocando el hundimiento progresivo del área. Quedó sumergida bajo unos diez metros de agua y sedimento a unos siete kilómetros de la costa actual. Las exploraciones arqueológicas han recuperado templos, estatuas colosales de dioses y faraones, más de 70 barcos antiguos, anclas, monedas, joyas y estelas con inscripciones jeroglíficas.

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El colapso del terreno selló para siempre la puerta de entrada al Egipto mediterráneo

Además, se hallaron depósitos rituales y cerámicas de origen egipcio y griego. Para visitar el sitio, se requiere certificación de buceo avanzado debido a la profundidad y las corrientes, y la visibilidad suele ser limitada. Los hallazgos continúan ampliando el conocimiento sobre la vida, el comercio y la religión en el delta del Nilo en la antigüedad.

Shicheng, China: la Atlántida imperial del lago Qiandao

Arcos decorados, puertas monumentales y calles de piedra conservan la traza urbana bajo el lago Qiandao (captura de video carolyna wang)

Shicheng, también conocida como la Ciudad del León, se halla bajo las aguas del lago Qiandao en la provincia china de Zhejiang. Fundada durante la dinastía Han Posterior y desarrollada a lo largo de las dinastías Ming y Tang, fue sumergida deliberadamente en 1959 al construirse una presa y una central hidroeléctrica que dio origen a este lago artificial.

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Gracias a la baja temperatura y la ausencia de salinidad, los restos de Shicheng se conservan en condiciones excepcionales. Los buceadores pueden explorar cinco puertas de entrada, torres intactas, calles empedradas y arcos decorados con relieves de leones, dragones y aves fénix.

Relieves de leones y dragones permanecen visibles gracias a la protección del agua dulce (captura de video carolyna wang)

Las estructuras principales se encuentran entre los 26 y 40 metros de profundidad, lo que limita el acceso a buceadores con experiencia en inmersiones técnicas y de profundidad.

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Las torres y techos originales se mantienen intactos a más de 25 metros de profundidad (captura de video carolyna wang)

El agua dulce ha permitido que las vigas de madera, los techos y las tallas en piedra permanezcan prácticamente intactos.

La ausencia de salinidad permitió que maderas y relieves conserven su forma original (captura de video carolyna wang)

La exploración de Shicheng ofrece una visión única sobre la arquitectura y la vida urbana en la China imperial, y los trabajos de documentación arqueológica continúan revelando detalles sobre la extensión y la distribución de sus edificios.

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Pavlopetri, Grecia: la cuna urbana de la Edad del Bronce

El trazado urbano más antiguo documentado yace a escasos metros bajo aguas traslúcidas del Peloponeso

Pavlopetri está ubicada frente a la costa sur del Peloponeso, cerca de la isla de Elafonisos, y constituye la ciudad sumergida más antigua de la que se tiene registro, con vestigios que datan del 2800 a.C. hasta el 1000 a.C. Se trató de un puerto estratégico durante la civilización micénica y posiblemente incluso antes. Lo excepcional de Pavlopetri es que conserva su trazado urbano completo: calles rectilíneas, plazas, sistemas de drenaje, casas de piedra y tumbas excavadas en la roca.

Las investigaciones arqueológicas, que comenzaron tras su descubrimiento en 1967, emplearon tecnología sonar, fotografía submarina y modelos 3D para documentar los restos sin necesidad de excavaciones invasivas. Pavlopetri abarca unos 9.000 metros cuadrados, con al menos 15 estructuras identificadas y una infraestructura urbana bien definida.

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Calles rectas, plazas y sistemas de drenaje permiten reconstruir la vida en la Edad del Bronce

El área sufrió al menos tres grandes terremotos que alteraron la línea costera y provocaron su progresiva sumersión. La claridad del agua y la escasa profundidad, de entre 3 y 4 metros, permiten observar los restos fácilmente mediante snorkel o buceo recreativo. Los hallazgos de grandes jarras de almacenamiento (pithoi) y otras piezas sugieren una intensa actividad comercial y social. La ciudad sigue siendo objeto de estudios para comprender mejor la organización urbana y la dinámica de las civilizaciones de la Edad del Bronce en el Egeo.

Atlit Yam, Israel: el misterio del Neolítico bajo el mar

Un círculo de megalitos rodea un manantial, considerado uno de los rituales más antiguos bajo el mar (Harvard)

Atlit Yam se encuentra a unos 400 metros de la costa de Atlit, cerca de Haifa, y data del Neolítico precerámico, entre el 8500 y el 7000 a.C. Representa una de las evidencias más antiguas del paso de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas y pesqueras permanentes. Las investigaciones han documentado casas de piedra cuadradas, pozos de agua potable, herramientas de sílex, anzuelos de hueso y enterramientos humanos que han permitido estudios genéticos sobre la salud de estas poblaciones.

La causa de la sumersión de Atlit Yam se atribuye al ascenso del nivel del mar tras la última glaciación, aunque también se baraja la hipótesis de un tsunami provocado por el colapso del flanco oriental del volcán Etna hace unos 8.000 años. Entre los hallazgos más singulares destaca una estructura ritual de siete megalitos dispuestos en círculo alrededor de un manantial de agua dulce, considerada una especie de “Stonehenge submarino”.

La cobertura de arena protege estructuras y utensilios de hace más de 8.000 años (Harvard)

El sitio se localiza entre 8 y 12 metros de profundidad y solo puede ser visitado en expediciones científicas autorizadas debido a su fragilidad y a la frecuente cobertura de arena. Los estudios en Atlit Yam han aportado información única sobre la vida cotidiana y las prácticas funerarias de las primeras comunidades agrícolas de la región.