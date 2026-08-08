Las 10 maravillas arquitectónicas que cautivan por su historia y diseño: del Taj Mahal a la Sagrada Familia

La arquitectura transforma paisajes, representa avances culturales y sorprende con obras admiradas por su historia, sus materiales y su integración natural

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La arquitectura es capaz de transformar paisajes, desafiar la imaginación y plasmar la historia de la humanidad en diversos materiales. Las edificaciones más emblemáticas representan avances técnicos y culturales que se convierten en símbolos de épocas, estilos y civilizaciones. A lo largo del tiempo, algunas obras generaron admiración universal, mientras que otras, más recientes, sorprenden por sus formas audaces y su integración con la naturaleza.

La publicación británica Time Out elaboró una selección de las construcciones más bellas del mundo para ver en 2026, compuesta por diseños contemporáneos y estructuras históricas. El listado incluye obras de diversos continentes y estilos, desde mausoleos y pirámides hasta galerías de arte y bibliotecas.

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Taj Mahal, India

El Taj Mahal en Agra combina mármol blanco, piedras preciosas y jardines simétricos, es símbolo de amor y una de las maravillas más reconocibles del mundo (Unsplash)

El Taj Mahal se ubica en la ciudad de Agra y destaca como un símbolo de amor y de la arquitectura mogol. El emperador Shah Jahan ordenó su construcción, que duró desde 1632 hasta 1653, en memoria de su esposa Mumtaz Mahal.

El mausoleo se compone principalmente de mármol blanco y exhibe incrustaciones de piedras preciosas y motivos florales. Destacan la cúpula central, los minaretes y los jardines simétricos. Mantiene una importancia cultural y turística, y suele ser descrito como una de las maravillas más reconocibles del mundo.

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The Barbican Estate, Reino Unido

El Barbican Estate de Londres refleja el brutalismo con concreto expuesto y formas geométricas, incluye torres residenciales y espacios culturales en su complejo (REUTERS/Hannah McKay)

El Barbican Estate, en Londres, representa la corriente brutalista de mediados del siglo XX. La construcción, iniciada en 1965 y finalizada en 1976, se caracteriza por el uso de concreto expuesto, formas geométricas y grandes volúmenes.

El complejo está compuesto por torres residenciales, plazas, un lago artificial y espacios culturales, entre ellos el Barbican Centre. La estructura obtuvo el estatus de patrimonio protegido en 2001. La uniformidad del conjunto, así como el contraste entre el concreto y los espejos de agua, ofrecen una experiencia visual única.

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Hallgrímskirkja, Islandia

Hallgrímskirkja domina Reikiavik, su diseño evoca la naturaleza volcánica y el enfriamiento de la lava, es el mayor templo religioso y símbolo para locales y turistas (Unsplash)

La iglesia luterana Hallgrímskirkja domina el horizonte de Reikiavik, capital de Islandia. Su construcción abarcó de 1945 a 1986. El arquitecto Guðjón Samúelsson se inspiró en la naturaleza volcánica de la isla: las columnas exteriores evocan el enfriamiento de la lava, mientras que el uso de concreto blanco permite que el edificio se integre con las montañas cercanas.

Es el templo religioso más grande del país y se convirtió en un punto de referencia para residentes y turistas. Destaca su silueta singular y su capacidad para fusionar tradición y modernidad.

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Sagrada Familia, España

La Sagrada Familia fusiona elementos góticos y modernismo catalán, la torre de Jesucristo fue completada en 2026, destaca por su simbología y luz natural (REUTERS/Guillermo Martínez)

La Sagrada Familia de Barcelona constituye una de las obras más célebres del arquitecto Antoni Gaudí. La construcción comenzó en 1882 y continúa en la actualidad. Su fachada combina elementos góticos y del modernismo catalán. En 2026, se completó la torre de Jesucristo, lo que marcó un hito en la historia del edificio.

El interior alberga columnas que simulan árboles, vitrales de colores intensos y detalles escultóricos. Según Time Out, el edificio se distingue por la originalidad de sus formas, la complejidad simbólica y la integración de luz natural, lo que lo convierte en una obra maestra en evolución constante.

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Las Pirámides de Giza, Egipto

Las Pirámides de Giza fueron construidas como tumbas faraónicas entre 2550 y 2490 a.C., sobresalen por su precisión geométrica y su influencia cultural milenaria (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Las Pirámides de Giza se erigieron entre los años 2550 y 2490 a.C. y forman una de las agrupaciones arquitectónicas más antiguas y reconocidas del planeta. Construidas como tumbas para los faraones de la dinastía IV, las pirámides destacan por su precisión geométrica y la resistencia de sus materiales.

El método exacto de construcción sigue siendo motivo de estudio y fascinación. Resalta la capacidad de estas estructuras para perdurar durante milenios, así como su influencia en la cultura global.

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Fallingwater, Estados Unidos

Fallingwater en Pennsylvania fue creada por Frank Lloyd Wright, su estructura se integra con una cascada y el bosque, está abierta a visitas del público (Unsplash)

La casa Fallingwater, ubicada en Pennsylvania, se diseñó para la familia Kaufmann entre 1936 y 1939. El arquitecto Frank Lloyd Wright concibió la vivienda como una prolongación del entorno natural: la estructura se asienta sobre una cascada y utiliza terrazas que se proyectan sobre el bosque.

El interior incorpora piedra y madera, materiales que refuerzan la conexión con el paisaje. Esta construcción, que está abierta al público y ofrece visitas guiadas, ejemplifica la integración entre arquitectura y naturaleza. La presencia constante del agua y la vegetación contribuye a la sensación de armonía.

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Ad-Dayr, Petra, Jordania

Ad-Dayr en Petra combina excavación y escultura en la roca, el entorno desértico y su color rosado le aportan un carácter distintivo y valor arqueológico (Europa Press)

La ciudad de Petra, en Jordania, alberga el monumento Ad-Dayr, conocido como el Monasterio. Esta construcción del siglo I d.C. combina técnicas de excavación y escultura en la roca. El Monasterio destaca por su altura y por la fachada decorada con columnas, nichos y relieves. El entorno desértico y el color rosado de la piedra confieren un carácter distintivo a la estructura.

Petra funcionó como la capital del antiguo reino nabateo y se consolidó como un importante centro comercial en la región. Sus edificaciones, muchas de ellas esculpidas directamente en los acantilados, revelan un avanzado sistema de gestión de agua y una notable adaptación al entorno árido. Este enclave arqueológico figura entre los principales destinos turísticos del mundo y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

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Fondation Louis Vuitton, Francia

La Fondation Louis Vuitton en París fue diseñada por Frank Gehry, su estructura moderna de vidrio y “icebergs” marca el entorno urbano y remite a invernaderos (Pexels)

El edificio de la Fondation Louis Vuitton en París se terminó en 2014 y constituye un ejemplo de arquitectura contemporánea. El arquitecto Frank Gehry diseñó una estructura compuesta por doce paneles de vidrio curvados y bloques blancos llamados “icebergs”.

Su forma evoca un barco futurista y remite a los grandes invernaderos del siglo XIX. Impresiona la capacidad del edificio para conjugar innovación y referencias históricas, así como su impacto en el paisaje urbano de París.

Trinity College Library, Irlanda

La Trinity College Library de Dublín destaca por su Long Room de 65 metros, bóvedas de cañón y millones de volúmenes, es referente académico y arquitectónico (Unsplash)

La Trinity College Library de Dublín se construyó entre 1712 y 1732 y es la biblioteca más grande de Irlanda. Su “Long Room” mide 65 metros y presenta bóvedas de cañón, galerías superiores y estanterías que albergan millones de volúmenes.

El ambiente gótico y la acumulación de libros hicieron de este espacio un referente para académicos y visitantes. La biblioteca combina majestuosidad arquitectónica con funcionalidad y preservación del patrimonio escrito.

The Twist, Noruega

The Twist es una galería-puente del Kistefos Sculpture Park, su forma girada y el uso de la luz natural crean diferentes espacios y experiencias para el visitante (Unsplash)

The Twist se encuentra en el Kistefos Sculpture Park, en Noruega, y fue completado en 2019. Esta galería-puente se distingue por su forma girada, que permite conectar ambas orillas del río Ranselva.

El interior ofrece tres espacios expositivos diferenciados, donde el uso de la luz natural juega un papel central. El diseño original, la interacción entre arte y arquitectura, y la experiencia sensorial que proporciona al visitante definen la experiencia.