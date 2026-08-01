Las 8 ciudades poco conocidas del mundo ideales para distintos tipos de viajeros

Las ciudades seleccionadas por Condé Nast Traveler destacan por su belleza natural historia y propuestas para viajeros con intereses diversos

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Explorar el mundo permite descubrir rincones donde la belleza se manifiesta de formas diversas, desde paisajes naturales hasta centros históricos con siglos de patrimonio. En ocasiones, estos lugares no figuran en los itinerarios tradicionales de los turistas, pero logran cautivar por su autenticidad y encanto. La variedad de propuestas que presentan ciertas ciudades pequeñas invita a imaginar viajes personalizados, donde cada destino responde a intereses y estilos distintos.

De acuerdo con el sitio especializado Condé Nast Traveler, existen localidades que sobresalen por su atractivo visual y cultural, a la vez que se ajustan a diferentes tipos de viajeros. La revista seleccionó destinos de varios continentes y destacó la riqueza arquitectónica, la naturaleza y la historia de estos sitios. La lista ofrece una mirada diversa que permite identificar opciones tanto para quienes buscan tranquilidad como para los amantes de aventuras o el patrimonio.

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Praiano, Italia

Praiano en la Costa Amalfitana ofrece mar cultura y tranquilidad con playas de aguas claras y una tradición artesanal que decora sus calles (REUTERS/Ciro De Luca)

Praiano aparece como una de las ciudades preferidas para quienes desean mar, cultura y tranquilidad. En la Costa Amalfitana, esta localidad se reconoce por playas como Gavitella y Marina di Praia, con aguas claras del mar Tirreno y vistas abiertas.

Recorrerla permite descubrir iglesias como la de San Gennaro, que luce una cúpula de mayólica y una ubicación frente al mar. La tradición artesanal, visible en la cerámica que adorna calles y plazas, refuerza su identidad local. Praiano resulta ideal para quienes prefieren evitar multitudes, sin dejar de aprovechar los atractivos del litoral italiano.

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Biei, Japón

Biei en la isla japonesa de Hokkaido ofrece campos de flores lagos azules y montañas nevadas con cambios de paisaje según la estación

Biei, situada en la isla de Hokkaido, destaca por su entorno natural y los cambios de paisaje según la estación. En verano, los campos florecen con lavandas, amapolas y caléndulas, creando un mosaico de colores que se extiende hasta donde alcanza la vista.

Este destino atrae a aficionados a la fotografía y a quienes buscan calma rural. Lagos de aguas azules y montañas nevadas completan el panorama, ideal para senderistas y amantes de la naturaleza. La gastronomía local, basada en productos de temporada, mejora la experiencia de quienes visitan este rincón de Japón.

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Baños, Ecuador

Baños en el centro de Ecuador es referente en turismo de aventura por su ubicación al pie del volcán Tungurahua y su ambiente relajado

En el centro de Ecuador, Baños se ubica al pie del volcán Tungurahua, rodeada de bosques y numerosas cascadas. Se consolidó como referente para el turismo de aventura, con el columpio del “fin del mundo” como uno de sus principales atractivos.

La cercanía a la cuenca amazónica permite actividades como senderismo, baños termales y exploración de cuevas. Su ambiente relajado y la infraestructura para viajeros independientes consolidan la popularidad de Baños entre quienes buscan contacto directo con la naturaleza.

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Burford, Inglaterra

Burford en Oxfordshire Inglaterra resalta por su arquitectura medieval High Street con casas Tudor y calles empedradas en los Cotswolds (REUTERS/Toby Melville)

Burford, en Oxfordshire, resalta por su arquitectura medieval y su ambiente rural. Considerada la entrada a los Cotswolds, mantiene edificaciones históricas y calles empedradas que evocan la historia inglesa.

La High Street, con casas de estilo Tudor y comercios tradicionales, ofrece una visión de la vida local. Entre sus atractivos figuran la iglesia de St John the Baptist y los senderos por el valle de Windrush, recomendados para caminatas. Es una opción para quienes aprecian la historia y la tranquilidad rural británica.

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Bled, Eslovenia

Bled en Eslovenia combina un lago de aguas verdes una isla central con iglesia y un castillo que domina los Alpes Julianos

Bled es conocido por su lago de aguas verdes y la isla central con una iglesia, una de las imágenes más reconocibles de Eslovenia. El castillo, sobre una colina, brinda vistas del lago y los Alpes Julianos.

El destino ofrece actividades acuáticas, paseos en bote tradicional y restaurantes junto al lago iluminados por velas. Su entorno natural y propuesta cultural resultan atractivos para quienes buscan descanso o experiencias activas en paisajes destacados.

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Colonia del Sacramento, Uruguay

Colonia del Sacramento impresiona por su centro histórico protegido por la UNESCO calles adoquinadas y herencia colonial junto al río

Colonia del Sacramento, seleccionada por Condé Nast Traveler, sobresale por su centro histórico protegido por la UNESCO. Fundada en el siglo XVII, conserva calles adoquinadas, autos antiguos y construcciones con techos de tejas y muros de piedra.

La ubicación junto al Río de la Plata y la mezcla de estilos coloniales la hacen única. Los visitantes pueden recorrer museos, plazas y miradores, además de probar la gastronomía local. Es elegida tanto por quienes buscan historia como por quienes prefieren experiencias culturales en un entorno tranquilo.

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Göreme, Turquía

Göreme en Capadocia Turquía es famoso por las chimeneas de hadas iglesias en roca y vistas únicas desde globos aerostáticos (Freepik)

En Capadocia, Göreme se reconoce por las formaciones geológicas conocidas como “chimeneas de hadas” y sus iglesias excavadas en roca, decoradas con frescos bizantinos. Ver el amanecer desde un globo aerostático brinda una perspectiva única del paisaje volcánico y los valles.

La oferta de hoteles en cuevas y la variedad de recorridos, tanto aéreos como a pie, hacen de Göreme un destino que combina aventura, fotografía y cultura en un entorno muy particular.

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Ilulissat, Groenlandia

Ilulissat en la costa occidental de Groenlandia ofrece fiordos declarados patrimonio de la humanidad casas coloridas y paisajes glaciares (REUTERS/Hannibal Hanschke)

Ilulissat, en la costa occidental de Groenlandia, se identifica por su cercanía al fiordo homónimo, declarado patrimonio de la humanidad. Sus casas coloridas, excursiones en trineos tirados por perros y el acceso a paisajes glaciares la hacen destacar.

El fiordo atrae a científicos, viajeros y fotógrafos, especialmente en invierno, cuando las condiciones favorecen la tranquilidad y precios más accesibles. Su ubicación remota convierte a Ilulissat en una alternativa para quienes buscan experiencias lejos de los circuitos habituales.