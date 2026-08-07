Qué es la limerencia y cómo las redes sociales transformaron la obsesión amorosa

Tomás Balmaceda explicó en Infobae al Mediodía que Instagram y TikTok modificaron los vínculos y amplificaron la limerencia

Guardar

Mirar una historia apenas aparece, revisar quién empezó a seguir a quién, interpretar un “me gusta” como una señal o pasar horas recorriendo el perfil de alguien son conductas que millones de personas incorporaron a su rutina digital. Lo que para muchos forma parte del juego del enamoramiento, para la psicología puede esconder un fenómeno mucho más complejo: la limerencia, un estado de obsesión afectiva que, según el filósofo Tomás Balmaceda, encontró en las redes sociales el escenario perfecto para expandirse.

Durante una entrevista en Infobae al Mediodía, Balmaceda explicó que la creciente popularidad del término no responde a la aparición de una nueva forma de amar, sino a que la vida digital modificó profundamente la manera en que las personas construyen sus vínculos. “La limerencia es un término súper de moda. Cuando buscás limerencia en redes sociales vas a encontrar podcasts, videos, libros, un montón de información. Porque parece que es el nuevo tipo de amor del siglo XXI”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que suele confundirse con un enamoramiento intenso cuando en realidad describe otra experiencia: “No es exactamente estar súper enamorado ni estar obsesionado. Es otra cosa: pensamientos intrusivos todo el tiempo. No dejo de pensar en esa persona”.

PUBLICIDAD

Un fenómeno antiguo que encontró una nueva dimensión

Aunque hoy la palabra circula con fuerza en TikTok, Instagram y podcasts dedicados a las relaciones, la limerencia no nació con las redes sociales. El concepto fue acuñado en 1979 por la psicóloga estadounidense Dorothy Tennov, autora de Love and Limerence, después de entrevistar a cientos de personas que manifestaban patrones de conducta similares. Según explicó Balmaceda, la investigación identificó un conjunto de comportamientos característicos: pensamientos persistentes sobre otra persona, necesidad constante de reciprocidad, fantasías recurrentes y una tendencia a reorganizar la vida cotidiana alrededor de ese vínculo. “Pensaban en esa persona, cambiaban sus rutinas, averiguaban cosas de sus amigos y familiares. Había fantasías constantes y una necesidad permanente de reciprocidad”, resumió el filósofo.

La limerencia describe una obsesión afectiva con pensamientos intrusivos y volvió al centro de la conversación por el impacto de las redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Balmaceda, lo verdaderamente novedoso no es la existencia de la limerencia, sino el momento en que volvió al centro de la conversación pública. “¿Por qué esto que tiene más de 70 años vuelve ahora al centro de la escena? Porque en los últimos meses las búsquedas de la palabra crecieron 500%”, señaló.

PUBLICIDAD

A su entender, la explicación excede a la psicología y está directamente vinculada con el ecosistema digital, donde las plataformas ofrecen una cantidad inédita de información sobre la vida cotidiana de otras personas. “Las redes te dan el telescopio y el camuflaje”, sintetizó, al explicar que nunca fue tan sencillo observar a alguien de manera constante sin necesidad de establecer un vínculo directo.

Del enamoramiento a la vigilancia permanente

Si durante buena parte del siglo XX la distancia imponía límites naturales a cualquier relación, hoy las redes sociales redujeron esas barreras al mínimo. Fotografías, historias, horarios de conexión, comentarios, listas de seguidores e incluso los lugares que frecuenta una persona están disponibles con apenas unos clics. Esa disponibilidad permanente de información, sostuvo Balmaceda, modificó la forma en que muchas personas experimentan el deseo.

PUBLICIDAD

“Si me obsesiono con alguien, puedo saber dónde toma café, con quién sale, a quién sigue y quién lo sigue. Incluso, aunque no haya reciprocidad, puedo construir todo un ecosistema de información alrededor de esa persona”, explicó.

La limerencia incluye pensamientos persistentes, necesidad de reciprocidad, fantasías recurrentes y cambios de rutina alrededor de otra persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el filósofo, ese acceso casi ilimitado convierte a las plataformas en un terreno especialmente fértil para la limerencia. Ya no se trata únicamente de pensar en alguien, sino de alimentar constantemente esa obsesión con nuevos datos, imágenes e interacciones que mantienen vivo el interés.

PUBLICIDAD

En ese contexto, gestos que hoy parecen completamente normales adquieren otra dimensión. Revisar quién vio una historia, interpretar el significado de un “like”, controlar cuánto tardó alguien en responder un mensaje o analizar quién empezó o dejó de seguir a determinada persona son conductas que las plataformas naturalizaron y que pueden reforzar ese mecanismo psicológico.

Durante la conversación, Fede Mayol recordó cuánto cambiaron las formas de vincularse con la llegada de internet. “En nuestra época, cuando éramos más jóvenes, no había redes sociales. Era un mensaje de texto, como mucho”, comentó. Para Balmaceda, esa diferencia es central: antes existían límites objetivos para sostener una obsesión; hoy la tecnología ofrece un flujo permanente de información capaz de prolongarla casi indefinidamente.

PUBLICIDAD

Cuando no existe reciprocidad

Otro de los rasgos distintivos de la limerencia, explicó Balmaceda, es que suele desarrollarse en vínculos donde no existe una relación real o correspondida. “No vi ningún caso de limerencia de alguien que te da pelota. Esa persona capaz ni te conoce”, afirmó.

Las redes sociales ofrecen información constante sobre historias, seguidores, comentarios y horarios de conexión, y refuerzan la obsesión amorosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa lógica ayuda a comprender por qué el fenómeno también puede aparecer en torno a celebridades, influencers o figuras públicas. “Tu limerencia puede ser un chico de One Direction, Harry Styles. No tiene que ser alguien cercano”, ejemplificó. En esos casos, la obsesión se construye a partir de una relación unilateral sostenida por la exposición constante que ofrecen las redes sociales, un tipo de vínculo que en psicología suele asociarse con las relaciones parasociales.

PUBLICIDAD

Una palabra que ayuda a entender los vínculos en la era digital

La conversación también abordó el impacto que este fenómeno puede tener sobre la salud mental. Mientras Maru Duffard observó que “nadie puede estar tanto así”, Balmaceda sostuvo que la combinación entre hiperconectividad, algoritmos diseñados para captar la atención y disponibilidad permanente de información creó un escenario inédito para este tipo de obsesiones.

Más que una moda nacida en Internet, la limerencia se convirtió en una forma de nombrar un fenómeno que la tecnología volvió cada vez más visible. Si antes la distancia imponía límites al enamoramiento, hoy la exposición permanente, los algoritmos y el acceso casi ilimitado a la vida de los demás modificaron la manera en que las personas desean, idealizan y construyen vínculos. “Estamos en una era de un nuevo tipo de amor tóxico que cada vez más personas reportan que tienen y hay que tener cuidado de no caer en esas trampas”, concluyó Balmaceda.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.