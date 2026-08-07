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Ordenar sin arrepentirse: los 11 objetos que merecen una segunda revisión

Especialistas en organización recomiendan frenar antes de donar o tirar ciertos artículos que todavía pueden ser útiles o difíciles de reemplazar

Cajón desordenado con baterías, cables, bolígrafos y papeles. Una mano busca, otra sujeta un organizador. Una caja de donaciones está en el suelo.
Ordenar la casa implica decidir con criterio, no descartar por impulso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ordenar la casa suele asociarse con alivio y espacio libre, pero los organizadores profesionales advierten que no todo lo que parece “desorden” conviene salir a descartarlo de inmediato.

Un artículo de Good Housekeeping reunió 11 categorías de objetos que merecen una segunda revisión antes de ir a la bolsa de donación, tacho o reciclaje. La idea coincide con recomendaciones de organismos y expertos que piden evaluar utilidad, valor documental, seguridad y carga emocional antes de decidir.

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1. Documentos importantes

Un hombre y una mujer sentados en una mesa revisan documentos. Hay varios folios, una calculadora y bolígrafos sobre la mesa.
Los documentos fiscales, legales y médicos requieren un sistema de archivo antes de eliminarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papeles fiscales, legales, médicos y escolares suelen terminar en pilas incómodas, aunque eliminarlos sin criterio puede traer problemas. Ashley Hines, organizadora citada por Good Housekeeping, sostuvo que ordenar primero esos archivos permite descartar “de forma responsable”.

El Internal Revenue Service (IRS) recomienda conservar los documentos que impactan en la declaración de impuestos y señala que, en general, los registros fiscales deben guardarse al menos tres años.

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2. Cables y cargadores viejos

Primer plano de un hombre mirando con confusión un cargador de celular y un smartphone, con un enchufe de pared al fondo.
Los cables y cargadores antiguos pueden servir para recuperar información o mantener dispositivos en uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cajón lleno de cables suele parecer basura segura. Jeffrey Phillip, organizador profesional e y diseñador de interiores, alertó que algunos conectores todavía pueden ser necesarios para cargar equipos o recuperar información.

La recomendación práctica consiste en identificar cada cable antes de desecharlo y separar los que correspondan a dispositivos ya inexistentes para reciclarlos de forma adecuada.

3. Cajas y contenedores organizadores

Estantes blancos con ropa doblada en pilas y cestas organizadoras con etiquetas visibles que incluyen Jeans, Rimeras, Musculosas, Remeras MC, Pants.
Las cajas y contenedores en buen estado vuelven a ser útiles cuando cambian las rutinas del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Canastos, frascos y recipientes también ocupan lugar cuando no tienen uso inmediato. Jackie Pittman, organizadora profesional, plantea que pueden volver a servir cuando cambian las rutinas del hogar. La clave no pasa por guardar todo, sino por conservar piezas en buen estado y compatibles con el espacio disponible, en vez de reemplazarlas otra vez más adelante.

4. Objetos sentimentales

Una mujer de cabello castaño con suéter verde está sentada en el suelo, sosteniendo una foto antigua mientras mira una caja de cartón llena de recuerdos.
Los objetos sentimentales concentran memoria y requieren tiempo para elegir qué conservar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fotos familiares, cartas, herencias y recuerdos suelen quedar atrapados entre la necesidad de despejar y el peso afectivo. Hines afirmó que el problema no siempre es el objeto, sino la dificultad para decidir qué memoria representa. La American Psychological Association (APA) publicó consejos para transitar el duelo y remarca que las personas procesan la pérdida de formas distintas, sin plazos uniformes.

5. Materiales para hobbies o proyectos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los materiales de hobbies postergados se evalúan mejor con un plazo realista de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay objetos ligados a metas postergadas: lanas, pinceles, mancuernas o utensilios de cocina. Pittman sugirió fijar un plazo realista de entre tres y seis meses antes de resolver. Si existe un plan concreto de uso, no siempre se trata de acumulación inútil, sino de herramientas asociadas a una actividad que la persona todavía quiere retomar.

6. Contraseñas y claves de acceso

Manos de persona introduciendo documentos con texto en una trituradora. Tiras de papel triturado y sobres apilados al fondo borroso.
Las contraseñas y códigos de respaldo son parte del orden digital y conviene gestionarlos de forma segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza digital también tiene riesgos. Tonia Tomlin, organizadora profesional, que borrar claves, preguntas de seguridad o códigos de respaldo puede bloquear el acceso a cuentas importantes. El National Institute of Standards and Technology (NIST) recomienda usar contraseñas largas y memorables, además de gestores seguros para administrarlas.

7. Herramientas

La cintura de un obrero hombre con casco y herramientas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las herramientas básicas ahorran compras repetidas y resuelven arreglos domésticos imprevistos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martillos, destornilladores, pinzas y llaves suelen usarse poco, pero cuando hacen falta resultan difíciles de reemplazar de inmediato. Phillip sostuvo que conviene revisar duplicados, no desprenderse del kit básico. En viviendas amplias, distribuir pequeñas cajas por sectores puede evitar compras repetidas y ahorrar tiempo en reparaciones domésticas.

8. Decoración estacional

iPhone - Navidad - tecnología - 24 de diciembre
Los utensilios y la vajilla de uso ocasional se justifican cuando cumplen una función concreta en fechas puntuales, porque no importa cuántas veces se usan al mes, sino si vuelven a aparecer todos los años y resuelven una necesidad real. (Imagen ilustrativa Infobae)

Adornos navideños, vajilla temática o textiles de temporada generan debate todos los años. La organizadora profesional y consultora de orden del hogar, Laura Cattano, recomendó conservar solo lo que la persona realmente disfruta usar o exhibir. El criterio no es la frecuencia diaria, sino si cumplen una función concreta en ciertos momentos del año y si existe un lugar definido para guardarlos.

9. Objetos ligados a etapas difíciles

Una caja de cartón abierta sobre una manta texturizada contiene un fajo de cartas atadas, fotografías antiguas y una cinta de casete, bajo una luz cálida.
Los objetos ligados a etapas difíciles conviene revisarlos con calma y postergar la decisión hasta tener mayor claridad emocional, porque el impulso por despejar puede chocar con procesos de duelo, estrés o cambios profundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papeles, fotos o pertenencias asociadas a divorcios, enfermedades, tratamientos o pérdidas importantes pueden terminar fuera de casa en un impulso. Hines señaló que conviene postergar la decisión hasta que exista mayor claridad emocional. La APA también sugiere evitar decisiones apresuradas en períodos de estrés intenso o duelo.

10. Utensilios y vajilla de uso ocasional

iPhone - Navidad - tecnología - 24 de diciembre
Los utensilios y la vajilla de uso ocasional se justifican cuando cumplen una función concreta en fechas puntuales, porque no importa cuántas veces se usan al mes, sino si vuelven a aparecer todos los años y resuelven una necesidad real. (Imagen ilustrativa Infobae)

Fuentes grandes, bandejas especiales o electrodomésticos poco frecuentes suelen parecer prescindibles. Pittman sostuvo que, si aparecen todos los años o en fechas puntuales, “se ganan su lugar”. El parámetro útil no es la cantidad de veces que se usan por mes, sino si cumplen una función concreta y repetida.

11. Suministros de emergencia

Mochila roja abierta con botellas de agua, radio, linterna, pilas, alimentos enlatados, galletas, botiquín, mascarillas, manta y documentos en bolsa.
Los suministros de emergencia sostienen la preparación del hogar ante cortes, evacuaciones o imprevistos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Linternas, botiquines, pilas, agua, radio y copias de documentos suelen quedar relegados hasta que falta la luz o llega una evacuación. La agencia Ready.gov, del gobierno de Estados Unidos, recomienda contar con un kit con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, cargadores y documentos esenciales, pensado para varios días.

Lejos de la idea de vaciar por vaciar, la advertencia de los organizadores apunta a otra lógica: revisar antes de tirar. Good Housekeeping ordenó ese consejo en 11 grupos de objetos y varias instituciones lo refuerzan con criterios concretos sobre archivo, seguridad digital, salud emocional y preparación ante emergencias.

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