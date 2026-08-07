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Los 7 errores que están arruinando tus plantas de interior y cómo corregirlos a tiempo

Pequeños hábitos cotidianos pueden alterar el crecimiento, debilitar las hojas y generar problemas que muchas veces pasan inadvertidos

Manos de persona con reloj, planta en maceta, esponja, rociador con líquido, paño, mueble de madera, fondo verde en acuarela.
Pequeños hábitos cotidianos influyen en la luz, el agua y la humedad que reciben las plantas de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tener plantas adentro de casa parece simple, pero diversos problemas empiezan con hábitos cotidianos que parecen correctos. La ubicación, riego, humedad y tipo de maceta pueden influir más de lo que se cree.

Las plantas de interior suelen fallar menos por abandono que por exceso de intervención. Un repaso de consejos de House Beautiful sobre los errores más comunes en el cuidado de las plantas de interior coincide con recomendaciones de la Royal Horticultural Society y del Missouri Botanical Garden.

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Infografía de Infobae que muestra un salón con plantas de interior, y recuadros con ilustraciones de siete errores comunes y sus acciones correctivas.
La observación del follaje y del sustrato ayuda a detectar a tiempo señales de estrés y plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Exceso de sol directo

La idea de que toda planta de interior necesita pleno sol no siempre funciona puertas adentro. Se advierte que una ventana con radiación directa puede dañar especies de hojas finas, con manchas claras, zonas secas y bordes quemados. La Royal Horticultural Society indica en su guía sobre “houseplants que la ubicación debe ajustarse a la especie, ya que no todas toleran la misma intensidad lumínica.

En plantas tropicales de follaje blando, la exposición directa durante varias horas puede generar estrés visible. Los especialistas recomiendan mover la maceta o filtrar la luz con una cortina liviana.

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2. Falta de luz

Una habitación muestra una cama, un sillón, dos espejos, dos estanterías con objetos decorativos, una ventana con cortinas, varias plantas en macetas y lámparas.
La ubicación define el éxito de una planta de interior más que la frecuencia de riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error inverso también resulta habitual. Los tallos largos, el crecimiento débil y las hojas más pálidas suelen indicar falta de luz. La University of Missouri Extension señala que las plantas de interior necesitan niveles adecuados de iluminación y humedad, dos condiciones que muchas viviendas no ofrecen de forma natural.

La misma institución recuerda que incluso las especies vendidas como “de baja luz” no están pensadas para ambientes sin ventanas durante períodos largos. Si no hay buena entrada de luz natural, las guías admiten el uso de luz artificial de apoyo.

3. Riego demasiado frecuente

“El exceso de riego es la principal causa de muerte de las plantas de interior”, afirmó el especialista David Trinklein, de la University of Missouri Extension. El punto central no pasa por cuánta agua recibe la planta en una sola vez, sino por la frecuencia del riego.

Se asocia el exceso con manchas marrones blandas, sustrato empapado y presencia de pequeños insectos. La publicación Caring for Houseplants, de la University of Missouri Extension, recomienda no regar por rutina y verificar primero la humedad del sustrato por color, textura y peso de la maceta. El Missouri Botanical Garden suma otra regla práctica: regar a fondo hasta que el agua salga por abajo y retirar el excedente del plato.

4. No limpiar las hojas

Una persona con mandil pulveriza agua y limpia una hoja de monstera con un paño; se ven una regadera y otras plantas de interior.
Limpiar las hojas mejora el aprovechamiento de la luz y facilita detectar plagas a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas también acumulan polvo, residuos y plagas difíciles de detectar a simple vista. Esa suciedad reduce la capacidad de la planta para aprovechar la luz. En la misma línea, el Missouri Botanical Garden incluye la revisión periódica del follaje dentro de los cuidados básicos para prevenir problemas ambientales y sanitarios.

La limpieza regular con un paño suave ayuda a observar manchas, telarañas finas o deformaciones, señales de ácaros o trips. Ese control visual vale tanto como el riego.

5. Ignorar la humedad ambiental

En departamentos y casas con calefacción o aire acondicionado, la humedad suele caer por debajo de lo que necesitan muchas especies tropicales. Se plantea que este punto pesa tanto como la luz. La University of Missouri Extension coincide y advierte que la pulverización ocasional casi no modifica el ambiente: para que el cambio fuera real habría que rociar cada 20 minutos, explicó Trinklein.

Frente a ese límite, se sugieren métodos más estables, como bandejas con piedras y agua, agrupar plantas o usar humidificador. La Royal Horticultural Society también propone esas alternativas para especies que requieren aire más húmedo.

6. Elegir una maceta inadecuada

Sala interior con ventanales amplios, sillón de cuero marrón, cojín blanco, lámpara dorada, mesa de cristal verde, planta en maceta redonda, árboles.
La maceta inadecuada altera el secado del sustrato y eleva el riesgo de pudrición, incluso cuando el riego parece correcto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recipiente cambia el ritmo de secado del sustrato y, con eso, el riesgo de pudrición. Se alerta sobre un error clásico: pasar la planta a una maceta demasiado grande y se recomienda subir solo un tamaño por vez, alrededor de 5 centímetros de diámetro. Mientras la Royal Horticultural Society sugiere avanzar a un contenedor apenas mayor según el desarrollo de raíces.

El drenaje también forma parte del problema. Las guías insisten en que la maceta debe tener orificio inferior y no quedar con agua acumulada.

7. No aislar una planta nueva

Una planta recién comprada puede traer insectos, hongos o desequilibrios que todavía no se ven. Se recomienda separarla del resto durante dos o tres semanas. Ese criterio coincide con la práctica habitual de viveristas y coleccionistas, que observan el follaje, sustrato y ritmo de adaptación antes de integrarla a otras macetas.

La cuarentena doméstica, aunque breve, reduce la posibilidad de que una plaga se extienda a toda la colección. En plantas de interior, los especialistas repiten la misma lógica: menos impulsos automáticos y más observación del ambiente, la luz, el agua y el estado de cada especie.

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