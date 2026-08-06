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Receta de frittata de brócoli, rápida y fácil

Con huevos, queso y una verdura de estación, esta versión italiana se prepara en 25 minutos, rinde hasta seis porciones y se puede consumir caliente, tibia o fría

Una frittata de brócoli y cebolla en una sartén negra de hierro fundido con una porción servida, junto a un tazón de ensalada y pan rebanado.
La receta de frittata de brócoli combina huevos, brócoli cocido al vapor, queso rallado y condimentos simples - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La frittata entró a los hogares argentinos de la mano de las familias italianas que se instalaron en el país a fines del siglo XIX y principios del XX. Hoy forma parte del repertorio cotidiano de cualquier cocina: es esa preparación que aparece cuando hay poco tiempo, pocos ingredientes y ganas de comer algo rico de verdad.

En Argentina se consume a cualquier hora: como almuerzo rápido entre semana, como cena liviana o incluso fría al día siguiente, cortada en cuadraditos para una picada informal. La versión con brócoli es una de las favoritas, sobre todo en las épocas del año en que esa verdura abunda y está en su mejor punto.

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Receta de frittata de brócoli

Se trata de una tortilla italiana abierta, sin doblar, cocida primero en sartén y terminada en el horno o bajo el grill para que la superficie quede dorada y firme. La mezcla de huevos batidos incorpora brócoli cocido al vapor, queso rallado y condimentos simples. El resultado es un disco grueso, cremoso por dentro y con una costra levemente crocante por fuera.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 300 gr de brócoli (solo los ramitos, sin el tronco grueso)
  • 6 huevos
  • 80 gr de queso parmesano o sardo rallado
  • 1 diente de ajo
  • 1 cebolla chica
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra molida a gusto
  • Nuez moscada (opcional, una pizca)
Frittata de brócoli, cebolla y queso en sartén de hierro fundido, una porción cortada, ensalada verde en tazón blanco, pan de hogaza y mesa de madera.
El paso clave de la frittata de brócoli consiste en cocinar los huevos a fuego mínimo sin revolver hasta que el centro quede apenas húmedo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer frittata de brócoli, paso a paso

  1. Separar los ramitos del brócoli y hervirlos en agua con sal durante 4 minutos, o cocinarlos al vapor hasta que estén tiernos pero firmes. Escurrir bien y reservar.
  2. Picar la cebolla en cubos pequeños y el ajo en láminas finas.
  3. Calentar el aceite de oliva en una sartén apta para horno (de 22 a 24 cm de diámetro) a fuego medio. Rehogar la cebolla y el ajo durante 3 minutos, hasta que estén transparentes.
  4. Incorporar el brócoli a la sartén y saltear 2 minutos más para que tome algo de sabor. Distribuirlo de forma pareja en toda la superficie.
  5. Batir los huevos en un bol con el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. No batir en exceso: solo hasta integrar.
  6. Volcar la mezcla de huevos sobre el brócoli en la sartén. Bajar el fuego al mínimo y cocinar sin revolver durante 5 a 6 minutos, hasta que los bordes estén cuajados y el centro todavía se vea levemente húmedo.
  7. Llevar la sartén al horno precalentado a 200 ℃ (o bajo el grill) durante 3 a 5 minutos, hasta que la superficie quede dorada y completamente firme. Vigilar para que no se queme.
  8. Retirar del horno, dejar reposar 2 minutos y desmoldar sobre una tabla o plato grande. Servir en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como plato principal liviano, o 6 porciones si se sirve como entrada o parte de una picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Tener en cuenta que el valor nutricional se estima para 4 porciones:

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteínas: 15 gr
  • Grasas totales: 15 gr
  • Carbohidratos: 6 gr
  • Fibra: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La frittata se conserva en la heladera, tapada con film o en un recipiente hermético, hasta 3 días. Se puede comer fría o calentarla unos minutos en sartén a fuego bajo o en el microondas. No se recomienda freezar, ya que los huevos pierden textura al descongelarse.

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