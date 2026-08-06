Científicos del Conicet identificaron 49 especies de peces en el Río de la Plata: qué factores determinan su presencia

El Instituto de Limnología de La Plata registra 17.952 ejemplares a lo largo de un año de muestreos (CONICET/ Rayelen Baridon)

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Un equipo de CONICET en La Plata identificó 49 especies de peces en el tramo de agua dulce del Río de la Plata y determinó que la profundidad, transparencia y temperatura explican mejor la composición de esas comunidades que la cercanía a descargas cloacales, un dato que ofrece una línea de base para medir cambios futuros vinculados al clima y a la presión humana sobre el estuario.

El trabajo registró 17.952 ejemplares y encontró que, dentro del total de especies, 10 fueron dominantes, cuatro frecuentes, dos ocasionales y 33 raras, según el estudio publicado en la revista Environmental Biology of Fishes.

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La similitud general de la ictiofauna —el conjunto de todas las especies de peces— entre estaciones fue de 37,9%, y las diferencias estacionales se asociaron con variaciones en la abundancia de algunas especies.

La investigación fue realizada por científicos del Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA) a lo largo de un año en seis sitios distribuidos sobre una franja de unos 35 kilómetros paralela a la costa, desde Boca Cerrada, en Ensenada, hasta playa Bagliardi, en Berisso.

En cada punto se tomaron muestras con una red de arrastre lanzada desde una embarcación, a 1,5 y 3 metros de profundidad.

La profundidad del agua aparece como el factor principal que ordena la comunidad de peces del estuario (CONICET/ Rayelen Baridon)

Tomás Maiztegui, investigador del CONICET en el ILPLA y uno de los autores, explicó al medio de difusión científica institucional que el valor principal de este tipo de estudios está en la información básica que generan sobre el funcionamiento del sistema.

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“¿Cómo podríamos averiguar cuánto impacta el cambio climático en un determinado ambiente, por ejemplo, sin saber qué elementos lo integran o qué transformaciones ha sufrido a lo largo de su existencia? El riesgo de sacar conclusiones equivocadas sería enorme”, señaló.

La profundidad fue el factor que más ordenó la comunidad de peces

El estudio concluyó que la profundidad del agua fue el principal factor ambiental en la determinación de la estructura del ensamble de peces. Detrás aparecieron la transparencia y la temperatura, mientras que la proximidad a vertidos de líquidos cloacales y residuales tuvo un papel secundario.

Ariel Paracampo, investigador del CONICET en el ILPLA, sostuvo que el trabajo permitió identificar todas las especies presentes en esos espacios y caracterizar sus vínculos con el ambiente a partir de múltiples variables.

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“Identificamos a todas las especies de peces que habitan esos espacios, y caracterizamos sus relaciones con el ambiente teniendo en cuenta una multiplicidad de variables que no pueden tomarse en consideración de manera aislada”, explicó.

Darío Colautti, investigador del CONICET y director del ILPLA, dijo que el equipo suponía que las descargas tendrían una influencia mayor sobre la configuración de los conjuntos de peces por condiciones como falta de oxígeno y exceso de materia orgánica.

El monitoreo se realiza en seis sitios entre Ensenada y Berisso a lo largo de una franja paralela a la costa (CONICET/ Rayelen Baridon)

“Pensamos que este factor tendría mayor influencia en la configuración de los ensambles de peces por la combinación de condiciones particulares como deficiencia de oxígeno y exceso de materia orgánica, pero no se vio que tuviera un efecto puntual”, describió.

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Entre las especies dominantes, el trabajo destacó a Parapimelodus valenciennis y Ramnogaster melanostoma, conocidas como porteño y mandufia, además de Pimelodus maculatus, o bagre amarillo, y Auchenipterus osteomystax, llamado buzo.

Las diferencias entre estaciones, de acuerdo con el artículo científico, también podrían estar vinculadas con grupos funcionales, ciclos migratorios y tamaño corporal.

El monitoreo se hizo en cuatro estaciones y dos profundidades

Las campañas se repitieron cuatro veces a lo largo del año para cubrir distintas estaciones y condiciones climáticas. Esa continuidad temporal fue uno de los rasgos centrales de un relevamiento planteado para describir la variación natural de un sistema grande y complejo y, a partir de allí, detectar qué cambios atraviesa con el tiempo.

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El muestreo usa ranio, una red de arrastre desde embarcación, para estandarizar capturas en intervalos cortos (CONICET/ Rayelen Baridon)

Andrés Jaureguizar, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires y autor del trabajo, señaló que establecer la jerarquía de especies en relación con la temporalidad, el ambiente y aspectos biológicos como reproducción o migración permite interpretar mejor futuras caídas en abundancia.

“Determinar esta jerarquía de especies en relación a una cierta temporalidad y condiciones ambientales, pero a la vez también a aspectos de su biología como si es época de reproducción o migración, nos brinda una base valiosísima para entender las causas de los cambios que puedan ocurrir”, apuntó.

Ese punto responde a la pregunta central del estudio: qué determina hoy la estructura de la comunidad de peces en el sector dulce del Río de la Plata. La respuesta que ofrece la investigación es que el patrón está dominado sobre todo por variables físicas del ambiente, en especial la profundidad, y no por la cercanía a efluentes.

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La base de datos aporta un punto de partida para evaluar escenarios futuros vinculados al cambio climático y la presión humana (CONICET/ Rayelen Baridon)

Maiztegui explicó que el uso del ranio también volvió singular al monitoreo porque permitió estandarizar capturas in situ en intervalos cortos y sobre un área amplia. Según el investigador, los registros discontinuos y hechos con métodos distintos suelen impedir comparaciones sólidas entre campañas.

Paracampo describió al Río de la Plata como un ambiente altamente dinámico, con mareas y vientos muy cambiantes y una fuerte influencia urbana, que va desde la pesca artesanal y deportiva hasta el vertido directo e indirecto de residuos.

El artículo publicado por Environmental Biology of Fishes señala que esa base de datos será útil para evaluar escenarios futuros de cambio climático en peces neotropicales templados.

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