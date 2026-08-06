Receta de fideos picantes salteados con carne, rápida y fácil

Las pastas salteadas admiten variantes según la región, los productos de estación y la disponibilidad de carne, verduras y tipos de pasta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los fideos salteados con carne y ají representan una preparación práctica dentro de la cocina argentina. Suelen aparecer en mesas familiares y comedores, gracias a la facilidad de combinar ingredientes accesibles y a la rapidez de su elaboración. Los ingredientes aportan valor nutritivo y hace de este plato una opción completa para resolver comidas diarias. Esta receta se adapta a los alimentos disponibles, lo que la convierte en una alternativa eficiente para aprovechar recursos.

En muchos hogares, las pastas salteadas forman parte de una costumbre que responde tanto a la demanda de rapidez como a la necesidad de variedad en las comidas. Es frecuente encontrar variantes según la región o los productos de estación, lo que permite incorporar distintos tipos de carne, verduras o fideos según lo que haya disponible. La combinación de estos elementos otorga al plato un perfil versátil y asegura su presencia en diferentes contextos y rutinas.

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El agregado de picante, mediante ají o condimentos, tiene raíces en tradiciones culinarias de diversas regiones del país y responde al gusto por preparaciones intensas y sencillas. Este detalle distingue la receta y aporta una dimensión adicional, en sintonía con la preferencia de quienes buscan platos con carácter. Así logra posicionarse como una alternativa habitual y valorada en la mesa argentina, integrando sabores tradicionales y soluciones prácticas.

Receta de fideos picantes salteados con carne

Los fideos picantes salteados con carne parten de una preparación simple que comienza con la cocción hasta alcanzar el punto justo. La carne, cortada en tiras o cubos pequeños, se rehoga en sartén junto con vegetales seleccionados. Se incorpora ají picante para aportar intensidad, y el conjunto se integra en la sartén, mezclando todos los ingredientes hasta lograr una cocción homogénea.

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El resultado final es un plato de fideos jugosos, con la carne y los vegetales bien integrados, realzado por el toque justo de picante. La combinación de estos elementos genera una opción contundente, adecuada para servir como plato principal en almuerzos o cenas. La presencia del ají aporta un carácter distintivo, equilibrando la sencillez de la receta con una nota de intensidad.

La cocción al dente de la pasta y el salteado en sartén o wok permiten integrar de forma homogénea la proteína vacuna, los vegetales y el picante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

300 gr de carne vacuna (nalga, cuadrada o bola de lomo)

250 gr de fideos secos (tipo tirabuzón, mostachol o spaghetti)

1 cebolla mediana

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

1 ají picante fresco o seco (puede ser ají molido)

2 cucharadas de aceite (girasol o maíz)

2 cucharadas de salsa de soja (opcional)

Sal y pimienta a gusto

2 cebollitas de verdeo (opcional)

1 cucharadita de azúcar (opcional, ayuda a balancear el picante)

Perejil fresco para terminar (opcional)

Cómo hacer fideos picantes salteados con carne, paso a paso

Hervir los fideos en abundante agua con sal hasta que estén al dente. Colar y reservar con un hilo de aceite para que no se peguen. Cortar la carne en tiras finas o cubitos pequeños para que se cocine rápido. Picar la cebolla, el morrón y el ajo. En caso de usar ají picante fresco, cortarlo en rodajitas finas (quitar semillas para menos picante). Calentar bien el aceite en una sartén grande o wok. Agregar la carne y saltear a fuego fuerte hasta que tome color (no sobrecargar la sartén para que no largue jugo). Incorporar la cebolla, el morrón y el ajo. Saltear 2 a 3 minutos más, removiendo. Agregar el ají picante y mezclar bien. En caso de usar salsa de soja, sumarla en este paso junto con el azúcar. Cuando los vegetales estén tiernos pero aún crocantes, sumar los fideos cocidos y saltear todo junto 2 minutos a fuego fuerte, integrando sabores. Ajustar sal y pimienta. Apagar el fuego y agregar la parte verde de la cebollita de verdeo picada. Servir caliente. El secreto es no recocinar los fideos ni la carne para que queden jugosos y con buena textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 2 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 450 kcal

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 55 gr

Proteínas: 28 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, como así también en las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 2 días en recipiente hermético. En freezer: hasta 1 mes. Para recalentar, usar sartén o microondas hasta que esté bien caliente.