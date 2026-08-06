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Qué puede significar desviar la mirada en una conversación, según la psicología

Apartar los ojos en medio de un intercambio dispara interpretaciones inmediatas. Los investigadores llevan décadas estudiando ese gesto y sus conclusiones no siempre coinciden con la lectura más obvia

conversación - personas - psicología - ojos - tecnología - 22 de febrero
La psicología explica que apartar los ojos puede ayudar a ordenar ideas, recordar datos y aliviar la carga cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Apartar los ojos mientras se habla es uno de los gestos más malinterpretados de la comunicación cotidiana. La primera lectura suele ser la misma: desinterés, evasión o directamente mentira.

La psicología ofrece una explicación diferente: apartar los ojos es, en la mayoría de los casos, una respuesta del cerebro al esfuerzo de pensar, hablar y procesar señales sociales al mismo tiempo. Entender qué hay detrás de ese gesto cambia por completo la lectura de una interacción.

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Por qué el cerebro pide descanso visual cuando piensa

Una de las explicaciones más respaldadas por la investigación tiene que ver con la carga cognitiva, es decir, el esfuerzo mental que demanda sostener varias tareas en simultáneo. Hablar con claridad, organizar una respuesta, recordar información y leer las reacciones del otro son procesos que compiten por los mismos recursos del cerebro.

Gwyneth Doherty-Sneddon y Fiona Phelps, psicólogas de la Universidad de Stirling, documentaron en un estudio publicado en Memory & Cognition que apartar la vista reduce la demanda cognitiva total y libera capacidad para pensar con más claridad. Su trabajo registró que los niños recurrían más a la desviación de la mirada cuando las preguntas eran más difíciles, no cuando sentían vergüenza o incomodidad.

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Dos mujeres sentadas frente a frente en una mesa de madera. Una taza de café y documentos con bolígrafos se encuentran sobre la mesa.
Desviar los ojos no siempre significa lo que parece: la psicología distingue entre esfuerzo mental, ansiedad social y los patrones que realmente importan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato disocia dos causas que se suelen confundir: el esfuerzo mental y el malestar emocional pueden producir el mismo gesto, pero no significan lo mismo. Apartar los ojos del rostro del interlocutor no es un error social ni una señal de desconexión, sino una estrategia que, en la mayoría de los casos, mejora el desempeño en la tarea de formular una respuesta.

Qué pasa cuando entra en juego la ansiedad social

La ansiedad social añade otra dimensión al análisis. Un estudio publicado en PubMed Central registró que las personas con trastorno de ansiedad social generalizada reportaron niveles significativamente más altos de miedo y evitación del contacto visual en comparación con un grupo de control sin el diagnóstico. Esa diferencia disminuyó luego de un tratamiento con un medicamento ansiolítico, lo que refuerza el vínculo entre la evitación de la mirada y la regulación de la ansiedad.

Una segunda investigación, también disponible en PubMed Central, encontró que las personas con ansiedad social tienden a percibir como dirigidas hacia ellas miradas que objetivamente no lo están. Ese mecanismo amplifica la sensación de exposición y lleva a evitar el contacto visual incluso cuando existe interés genuino por seguir la conversación.

En esos casos, desviar la vista no es una señal de desinterés ni de engaño: es una respuesta de alivio frente a una activación emocional que el sistema nervioso intenta regular.

Primer plano de una persona joven con gorra negra y gafas, mira hacia un lado mientras otra persona borrosa está de espaldas.
El significado de desviar la mirada depende del contexto, la frecuencia y la duración del gesto, y no de una señal aislada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo leer el gesto sin sacar conclusiones apresuradas

Los dos estudios de PubMed Central no agotan los factores que llevan a apartar la vista. La recuperación de recuerdos —los ojos suelen desplazarse cuando alguien reproduce mentalmente una escena—, la regulación emocional ante situaciones de tristeza o vergüenza, y las diferencias culturales en las normas de contacto visual son variables que la psicología también reconoce, aunque su peso varía según el contexto y la persona.

Lo que la psicología deja en claro es que el significado del gesto vive en el patrón, no en un solo movimiento. No expresa lo mismo una pausa breve al buscar una palabra que una evitación sostenida a lo largo de toda la conversación.

Tampoco equivale a lo mismo si aparece junto con respuestas coherentes y postura orientada hacia el interlocutor, que si coincide con distracción marcada y pérdida del hilo. Los propios datos sobre frecuencia del contacto visual confirman esa lectura.

Un análisis publicado en bioRxiv que estudió el comportamiento visual durante conversaciones cara a cara encontró que el contacto visual directo ocupa alrededor del 50% del tiempo total de una interacción. El resto, los ojos se mueven. No es un fallo de atención ni una señal de incomodidad: es el ritmo natural con el que el cerebro alterna entre procesar al otro y procesar lo que quiere decir.

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