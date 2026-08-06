Los 6 hábitos del hogar que desperdician más agua y cómo evitarlos

Los hábitos cotidianos del hogar explican una parte del consumo de agua que se puede reduci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una ducha larga, una pérdida mínima o un inodoro que queda corriendo parecen fallas menores, pero los hábitos domésticos que derrochan agua elevan la factura y presionan sistemas de abastecimiento que ya enfrentan estrés en muchas ciudades.

A partir de una recopilación publicada por The Spruce y de datos de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), especialistas en plomería describen qué prácticas generan más consumo y por qué su impacto excede la cuenta mensual.

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Las fugas pequeñas, cuando se acumulan, generan un volumen anual de desperdicio significativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó The Spruce, los técnicos Chris Mead, de empresa de servicios de plomería y limpieza de desagües, y Dmitri Nazarenko, de una empresa de servicios para el hogar y contratista residencial, ubicaron y detallaron los principales problemas.

La preocupación aparece en un contexto de mayor presión sobre los recursos hídricos. La ONU advirtió en sus informes sobre desarrollo del agua que miles de millones de personas viven en zonas con escasez estacional o permanente, mientras la OCDE sostuvo que la demanda de agua seguirá en aumento por el crecimiento urbano, industrial y agrícola.

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1. Ignorar un inodoro que pierde agua

Las pérdidas silenciosas en instalaciones sanitarias aumentan el gasto sin alertas visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nazarenko afirmó que uno de los problemas más frecuentes en las viviendas es el inodoro que queda corriendo durante días o semanas por una válvula defectuosa. Ese desperfecto suele pasar desapercibido, aunque la EPA calcula que un inodoro con fugas puede desperdiciar cientos de litros por día, según la magnitud de la falla.

La agencia estadounidense incluyó las pérdidas domésticas entre las causas más comunes de consumo evitable. Mead señaló que toda el agua que atraviesa el medidor se factura, de modo que una avería silenciosa puede reflejarse en el próximo recibo sin otra señal previa.

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2. Pasar por alto goteos y filtraciones pequeñas

Las fugas pequeñas en canillas y uniones, aunque parezcan insignificantes, se acumulan con el tiempo y pueden elevar el consumo de agua y también el gasto energético cuando involucran agua caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una canilla que gotea o una unión con pérdida suele parecer un problema menor. La EPA indicó que las fugas domésticas en conjunto representan casi 3,8 billones de litros de agua desperdiciados por año en Estados Unidos, una cifra que ilustra el efecto acumulado de desperfectos pequeños.

Mead advirtió que una filtración de agua caliente agrega otro costo: también eleva el gasto de gas o electricidad, porque obliga al calentador a trabajar más de lo necesario. La combinación entre agua perdida y mayor consumo energético amplía el impacto económico del problema.

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3. Extender las duchas y reemplazarlas por baños frecuentes

Las duchas prolongadas elevan el uso mensual aunque parezcan minutos sin importancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las duchas prolongadas figuran entre los hábitos más repetidos en los hogares. La EPA explicó que una ducha estándar puede usar unos 8 litros por minuto, mientras que los modelos eficientes reducen esa cifra de forma sensible. En la práctica, unos minutos extra diarios generan un volumen relevante al cabo de un mes.

La ONU sostiene que el uso responsable en el hogar forma parte de las medidas necesarias para moderar la presión sobre redes urbanas y fuentes de agua dulce. Se detalló que los plomeros consultados también incluyeron los baños de inmersión frecuentes entre las prácticas de mayor consumo.

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4. Regar de más el jardín o hacerlo en horarios inadecuados

El riego en horas de calor favorece la evaporación y reduce la absorción en el jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua destinada al pasto y a los espacios verdes puede representar una porción alta del consumo residencial. La EPA señaló que gran parte del uso doméstico en exteriores se concentra en el riego y que una fracción significativa se pierde por evaporación, viento o aplicaciones excesivas.

Según detalló el medio citado, los especialistas ubicaron entre los errores más habituales regar al mediodía o durante las horas de más calor. La recomendación coincide con guías técnicas de la EPA y de entidades de gestión hídrica: aplicar agua a primera hora de la mañana o al anochecer reduce pérdidas y mejora la absorción.

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5. Usar lavarropas y lavavajillas a media carga

Los electrodomésticos a media carga repiten ciclos y suman gasto de agua y energía

Poner en marcha electrodomésticos sin completar su capacidad implica gastar agua y energía en ciclos que podrían concentrarse. La OCDE remarcó en sus análisis sobre eficiencia que el ahorro en los hogares depende tanto de la tecnología como de los patrones de uso.

The Spruce recogió ese punto entre las quejas principales de los plomeros. Si el lavarropas o el lavavajillas funcionan varias veces con poca carga, el desgaste del equipo también se acelera, lo que suma costos de mantenimiento o recambio en el mediano plazo.

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6. Dejar correr el agua en tareas cotidianas

Dejar correr el grifo en tareas breves se vuelve un derroche cuando se repite a diario - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Lavarse los dientes con la canilla abierta, enjuagar platos con flujo continuo o dejar una manguera sin control son rutinas breves, pero repetidas. La EPA y campañas de ahorro promovidas por la ONU coinciden en que esos gestos concentran una parte importante del consumo evitable dentro del hogar.

De acuerdo con The Spruce, los plomeros también mencionaron arrojar pañuelos descartables al inodoro en lugar de usar un cesto, una práctica que incrementa descargas innecesarias.

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Entre las medidas de corrección, los especialistas recomendaron reparar pérdidas apenas aparecen, instalar artefactos eficientes, revisar cañerías de forma periódica y prestar atención auditiva a goteos o inodoros en funcionamiento. Esa vigilancia mensual, con menos ruido ambiental en la casa, puede detectar a tiempo consumos que pasan inadvertidos.