Seis formas creativas de preparar tortilla de papa y sorprender en cada comida: las recetas

La tortilla de papa se reinventa con seis recetas que incorporan ingredientes frescos, de temporada y combinaciones distintas /Freepik

Guardar

Hay sabores que nos acompañan desde siempre, pero basta un giro inesperado para darles nueva vida. La tortilla de papa, ese plato infalible de la cocina cotidiana, se transforma en un lienzo para la creatividad cuando nos animamos a mirar más allá de la versión conocida.

En todo el continente, la tortilla de papa es sinónimo de encuentro y de mesa compartida. Su facilidad para adaptarse a cualquier ocasión y a los ingredientes de cada región la convierte en el punto de partida ideal para experimentar y sorprender.

PUBLICIDAD

¿El secreto para reinventarla? Jugar con colores, aromas y texturas, sumar ingredientes frescos o de temporada, y animarse a probar combinaciones inusuales. Estas seis recetas te invitan a descubrir una tortilla de papa distinta, sin perder su esencia reconfortante.

Tortilla de papa y espinaca

La tortilla de papa y espinaca suma hojas verdes a la receta clásica y conserva el color si la espinaca no se sobrecocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión liviana y colorida, ideal para sumar hojas verdes a la dieta diaria.

Ingredientes

1. 600 g de papa.

2. 1 atado de espinaca fresca.

3. 6 huevos.

4. 1 cebolla chica.

5. Sal y pimienta a gusto.

6. Aceite neutro c/n.

Cómo hacer tortilla de papa y espinaca, paso a paso

1. Lavar la espinaca, cocer 1 minuto en agua hirviendo, escurrir y picar groseramente.

2. Pelar y cortar las papas en rodajas finas; freír junto con la cebolla cortada en pluma hasta que estén tiernas.

3. Escurrir el exceso de aceite.

4. Batir los huevos, agregar espinaca, papas y cebolla. Salpimentar.

5. Verter la mezcla en sartén antiadherente caliente y cocinar a fuego medio-bajo.

6. Dar vuelta con un plato y terminar la cocción hasta dorar ambos lados. Consejo: no sobrecocinar la espinaca para mantener su color.

Tortilla de papa, chorizo y morrón

La tortilla de papa, chorizo y morrón combina papas fritas, chorizo colorado y morrón rojo en una versión con sabor ahumado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para los que buscan un sabor potente y ahumado.

Ingredientes

1. 600 g de papa.

2. 1 chorizo colorado chico.

3. 1 morrón rojo.

4. 6 huevos.

5. Sal y pimienta a gusto.

6. Aceite neutro c/n.

Cómo hacer tortilla de papa, chorizo y morrón, paso a paso

1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas.

2. Cortar el morrón en tiras y el chorizo en cubitos chicos.

3. Saltear el chorizo y el morrón hasta que el primero suelte su grasa y el morrón esté tierno.

4. Freír las papas aparte hasta que estén blandas; escurrir.

5. Batir los huevos, mezclar con papas, chorizo y morrón. Salpimentar.

6. Cocinar en sartén caliente, dorando ambos lados. Usar sartén bien caliente para evitar que se pegue.

Tortilla de papa y queso azul

La tortilla de papa y queso azul mezcla papas, cebolla y queso desmenuzado, y se cocina a fuego bajo para fundir el centro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para amantes de los sabores intensos y cremosos.

Ingredientes

1. 600 g de papa.

2. 100 g de queso azul.

3. 6 huevos.

4. 1 cebolla chica.

5. Sal y pimienta a gusto.

6. Aceite neutro c/n.

Cómo hacer tortilla de papa y queso azul, paso a paso

1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas, freír junto con la cebolla hasta que estén blandas.

2. Batir los huevos y mezclar con las papas, cebolla y el queso azul desmenuzado.

3. Salpimentar (poca sal, el queso ya aporta).

4. Cocinar la mezcla en sartén a fuego bajo, tapada, para que el queso se derrita en el centro.

Tortilla de papa con calabaza y hierbas frescas

La tortilla de papa con calabaza y hierbas frescas une papa, calabaza, perejil y ciboulette en una receta que mantiene el aroma al final de la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dulzor suave y color vibrante, ideal para los meses frescos.

Ingredientes

1. 400 g de papa.

2. 200 g de calabaza.

3. 6 huevos.

4. 2 cucharadas de perejil fresco picado.

5. 1 cucharada de ciboulette o verdeo picado.

6. Sal y pimienta a gusto.

7. Aceite neutro c/n.

Cómo hacer tortilla de papa con calabaza y hierbas frescas, paso a paso

1. Pelar y cortar papa y calabaza en rodajas finas.

2. Freír ambas hasta que estén tiernas y escurrir el aceite.

3. Batir los huevos y sumar las papas, calabaza y hierbas.

4. Salpimentar y mezclar.

5. Cocinar en sartén antiadherente, dorando ambos lados.

6. Consejo: agregar las hierbas en la última etapa para que mantengan su aroma.

Tortilla de papa rellena (tipo sándwich)

La tortilla de papa rellena tipo sándwich se corta al medio y se completa con jamón cocido y queso cremoso antes de volver a la sartén (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presentación divertida y perfecta para picadas.

Ingredientes

1. 600 g de papa.

2. 6 huevos.

3. 100 g de jamón cocido.

4. 100 g de queso cremoso.

5. 1 cebolla chica.

6. Sal y pimienta a gusto.

7. Aceite neutro c/n.

Cómo hacer tortilla de papa rellena, paso a paso

1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas, freír con cebolla hasta que estén blandas.

2. Batir los huevos, sumar papas y cebolla, salpimentar.

3. Cocinar una tortilla gruesa en sartén, sin pasarla de cocción.

4. Dejar entibiar, cortar al medio como si fuera pan.

5. Rellenar con jamón y queso, volver a la sartén unos minutos, tapada, para que el queso se derrita.

Tortilla de papa, hongos y queso de cabra

La tortilla de papa, hongos y queso de cabra incorpora hongos salteados y queso troceado, con un centro que debe quedar cremoso (Freepik)

Un giro sofisticado para paladares inquietos.

Ingredientes

1. 500 g de papa.

2. 150 g de hongos frescos.

3. 80 g de queso de cabra.

4. 6 huevos.

5. 1 cebolla chica.

6. Sal y pimienta a gusto.

7. Aceite neutro c/n.

Cómo hacer tortilla de papa, hongos y queso de cabra, paso a paso

1. Pelar y cortar las papas en rodajas finas, freír con cebolla hasta que estén tiernas.

2. Saltear los hongos en sartén aparte con un poco de aceite, hasta dorar.

3. Batir los huevos, sumar papas, cebolla y hongos.

4. Agregar el queso de cabra troceado, salpimentar.

5. Cocinar como tortilla clásica, cuidando que el centro quede cremoso.