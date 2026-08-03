Receta de osobuco desmechado, fácil y rápida

La primera vez que se prueba osobuco desmechado, difícilmente se olvida: la carne tierna, jugosa y llena de sabor, con ese toque casero que recuerda a reuniones de domingo. Es un plato que invita a mojar pan y compartir la mesa, porque su aroma inunda la casa y convoca a todos.
Aunque el osobuco suele asociarse a guisos largos y pucheros, en los últimos años ganó terreno en preparaciones más rápidas, ideales para quienes buscan una comida contundente sin pasar horas en la cocina. Se sirve tanto en sándwiches como acompañado de puré o arroz, y siempre resulta reconfortante.
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Receta de osobuco desmechado
El osobuco desmechado es un corte de carne vacuna cocido hasta que queda tan tierno que se puede deshilachar fácilmente con un tenedor. La cocción se realiza en olla a presión o en olla común, acompañada de verduras y condimentos que realzan su sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 1 hora 10 minutos
Ingredientes
- 1 kg de osobuco cortado en rodajas gruesas
- 2 cebollas medianas
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 2 hojas de laurel
- 1 vaso de vino tinto (opcional)
- 1 cubito de caldo de carne
- 2 cucharadas de puré de tomate
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer osobuco desmechado, paso a paso
- Calentar el aceite en una olla grande (preferentemente a presión) y sellar el osobuco por ambos lados hasta dorar. Este paso es clave para potenciar el sabor.
- Retirar la carne y en la misma olla, rehogar la cebolla picada, el morrón y el ajo durante 3 minutos.
- Agregar la zanahoria en rodajas y cocinar 2 minutos más.
- Volver a incorporar el osobuco, sumar el laurel, el puré de tomate y el cubito de caldo desmenuzado.
- Si usás vino tinto, agregarlo y dejar evaporar el alcohol 2 minutos.
- Cubrir con agua apenas hasta tapar la carne. Tapar la olla a presión y cocinar a fuego medio por 45 minutos; si usás olla común, cocinar a fuego bajo por 1 hora y 10 minutos, controlando el líquido.
- Verificar el punto de cocción: la carne debe deshilacharse con facilidad. Si no, cocinar unos minutos más.
- Retirar el osobuco y, con ayuda de dos tenedores, desmechar toda la carne. Desechar los huesos y el exceso de grasa.
- Volver la carne desmechada a la olla, mezclar con el jugo de cocción y ajustar sal y pimienta.
- Servir caliente, acompañado de arroz, puré o en sándwich.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal
- Grasas: 19 g
- Carbohidratos: 18 g
- Proteínas: 43 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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