Receta de scones de harina de almendras, rápida y fácil

Los scones caseros se consolidan como una opción para acompañar desayunos y meriendas en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El consumo de scones caseros se ha consolidado como una alternativa para acompañar desayunos y meriendas en el hogar. Incorporar preparaciones horneadas en la rutina diaria permite planificar opciones sencillas para compartir en distintos momentos del día. Por su textura y formato, resultan prácticos para transportar y conservar, lo que los vuelve una opción recurrente en entornos familiares o laborales. Esta receta se adapta tanto a consumos individuales como grupales, sin requerir técnicas complejas.

La inclusión de harina de almendras es habitual en hogares que buscan alternativas sin gluten o variantes con mayor contenido proteico. Este ingrediente también aporta grasas saludables y micronutrientes relevantes, como vitamina E y magnesio. Así, los scones con harina de almendras se posicionan entre las opciones preferidas para quienes priorizan la calidad nutricional de sus comidas.

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La versatilidad permite combinarlos tanto con ingredientes dulces como salados. Se pueden acompañar con quesos, mermeladas, frutos secos o preparaciones untables, según el momento del día o las preferencias personales. Además, su conservación resulta sencilla y, en porciones adecuadas, pueden formar parte de un plan alimenticio equilibrado. La elaboración casera también facilita el control de los ingredientes y la adaptación a diversas restricciones dietéticas.

Receta de scones de harina de almendras

Los scones elaborados con harina de almendras presentan una textura compacta y húmeda, diferenciándose de las versiones tradicionales por su mayor densidad y aporte de nutrientes. La preparación requiere pocos pasos: se mezclan los ingredientes secos, se integran los húmedos y se forma una masa uniforme que no necesita amasado extenso. El resultado final es un panecillo de superficie dorada y miga suave, adecuado para diferentes acompañamientos.

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El proceso de horneado contribuye a desarrollar una corteza firme que protege el interior tierno y húmedo, propio de la harina de almendras. La utilización de ingredientes básicos, como huevos y materia grasa, asegura la estabilidad de la preparación y favorece su conservación. Estos scones mantienen su estructura tras el enfriado y pueden almacenarse sin perder sus propiedades. La receta admite variantes, como la incorporación de semillas, frutas secas o hierbas, adaptándose a diversas preferencias y necesidades alimentarias.

El horneado a 180°C durante 12 a 15 minutos permite obtener scones dorados y mantener un interior húmedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

2 tazas de harina de almendras

2 huevos

1/4 taza de manteca derretida

1/4 taza de azúcar (puede ser rubia o común)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 a 3 cucharadas de leche (puede ser de vaca o vegetal, solo si la mezcla lo necesita)

Cómo hacer scones de harina de almendras, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y cubrir una placa con papel manteca. En un bol, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien. Agregar la manteca derretida y mezclar. Incorporar la harina de almendras, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa húmeda, pero maleable. Si está muy seca, añadir leche de a poco. Con una cuchara, formar montoncitos y colocarlos sobre la placa, dejando espacio entre cada uno. No aplanar demasiado: el secreto del scone es que quede altito y tierno en el centro. Llevar al horno durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados en la base y apenas doraditos arriba. No sobrecocinar para evitar que queden secos. Retirar, dejar enfriar unos minutos y disfrutar solos o con mermelada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado aproximadamente 10 a 12 scones medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 5 gr

Proteínas: 6 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerpa de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, como así también las cantidades de cada porción

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético a temperatura ambiente duran hasta 2 días. En heladera, 1 semana. Se pueden freezar hasta 2 meses. Para consumir, calentar unos segundos para que recuperen esponjosidad.