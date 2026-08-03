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Receta de scones de harina de almendras, rápida y fácil

El uso de este ingrediente aporta vitamina E, magnesio y grasas saludables, además de una miga húmeda y firme que admite semillas, frutos secos o hierbas según cada preferencia

Panera de madera con scones. Junto a ella, cuencos con mermelada y manteca. Una pava metálica sobre un posafuentes y un mate con bombilla en una mesa de madera.
Los scones caseros se consolidan como una opción para acompañar desayunos y meriendas en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El consumo de scones caseros se ha consolidado como una alternativa para acompañar desayunos y meriendas en el hogar. Incorporar preparaciones horneadas en la rutina diaria permite planificar opciones sencillas para compartir en distintos momentos del día. Por su textura y formato, resultan prácticos para transportar y conservar, lo que los vuelve una opción recurrente en entornos familiares o laborales. Esta receta se adapta tanto a consumos individuales como grupales, sin requerir técnicas complejas.

La inclusión de harina de almendras es habitual en hogares que buscan alternativas sin gluten o variantes con mayor contenido proteico. Este ingrediente también aporta grasas saludables y micronutrientes relevantes, como vitamina E y magnesio. Así, los scones con harina de almendras se posicionan entre las opciones preferidas para quienes priorizan la calidad nutricional de sus comidas.

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La versatilidad permite combinarlos tanto con ingredientes dulces como salados. Se pueden acompañar con quesos, mermeladas, frutos secos o preparaciones untables, según el momento del día o las preferencias personales. Además, su conservación resulta sencilla y, en porciones adecuadas, pueden formar parte de un plan alimenticio equilibrado. La elaboración casera también facilita el control de los ingredientes y la adaptación a diversas restricciones dietéticas.

Receta de scones de harina de almendras

Los scones elaborados con harina de almendras presentan una textura compacta y húmeda, diferenciándose de las versiones tradicionales por su mayor densidad y aporte de nutrientes. La preparación requiere pocos pasos: se mezclan los ingredientes secos, se integran los húmedos y se forma una masa uniforme que no necesita amasado extenso. El resultado final es un panecillo de superficie dorada y miga suave, adecuado para diferentes acompañamientos.

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El proceso de horneado contribuye a desarrollar una corteza firme que protege el interior tierno y húmedo, propio de la harina de almendras. La utilización de ingredientes básicos, como huevos y materia grasa, asegura la estabilidad de la preparación y favorece su conservación. Estos scones mantienen su estructura tras el enfriado y pueden almacenarse sin perder sus propiedades. La receta admite variantes, como la incorporación de semillas, frutas secas o hierbas, adaptándose a diversas preferencias y necesidades alimentarias.

Manos con guantes de horno introducen una bandeja de metal con doce porciones de masa sobre papel de horno en un horno encendido. Ingredientes en la encimera.
El horneado a 180°C durante 12 a 15 minutos permite obtener scones dorados y mantener un interior húmedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de almendras
  • 2 huevos
  • 1/4 taza de manteca derretida
  • 1/4 taza de azúcar (puede ser rubia o común)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 a 3 cucharadas de leche (puede ser de vaca o vegetal, solo si la mezcla lo necesita)

Cómo hacer scones de harina de almendras, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C y cubrir una placa con papel manteca.
  2. En un bol, batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien.
  3. Agregar la manteca derretida y mezclar.
  4. Incorporar la harina de almendras, el polvo de hornear y la sal. Mezclar hasta obtener una masa húmeda, pero maleable. Si está muy seca, añadir leche de a poco.
  5. Con una cuchara, formar montoncitos y colocarlos sobre la placa, dejando espacio entre cada uno.
  6. No aplanar demasiado: el secreto del scone es que quede altito y tierno en el centro.
  7. Llevar al horno durante 12 a 15 minutos, hasta que estén dorados en la base y apenas doraditos arriba. No sobrecocinar para evitar que queden secos.
  8. Retirar, dejar enfriar unos minutos y disfrutar solos o con mermelada.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado aproximadamente 10 a 12 scones medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 5 gr
  • Proteínas: 6 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerpa de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, como así también las cantidades de cada porción

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético a temperatura ambiente duran hasta 2 días. En heladera, 1 semana. Se pueden freezar hasta 2 meses. Para consumir, calentar unos segundos para que recuperen esponjosidad.

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