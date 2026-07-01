Por qué persiste el olor a humedad en el hogar aunque se limpie con frecuencia

La ventilación insuficiente y las ventanas cerradas en épocas de lluvia agravan el olor a humedad al retener aire cargado y humedad en el hogar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor a humedad suele originarse por la acumulación de humedad excesiva en el ambiente, lo que favorece la proliferación de moho y hongos en superficies como paredes, muebles y textiles. La falta de control adecuado es una de las causas más habituales del olor a humedad en interiores. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que el moho crece donde hay humedad o agua, y que controlar la humedad es la única forma eficaz de prevenirlo.

La ventilación insuficiente agrava el problema. Durante temporadas de lluvias, mantener ventanas y puertas cerradas para evitar la entrada de agua reduce el recambio de aire, atrapa la humedad y crea condiciones propicias para el moho y los olores persistentes.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señalan que el moho y el olor a humedad tienden a concentrarse en espacios con poca circulación de aire, como armarios, baños y otras áreas cerradas, donde los materiales absorbentes retienen la humedad durante días.

Otro error frecuente es bajar la temperatura del termostato con la idea de reducir la sensación de humedad. La EPA recomienda abordar el problema mediante deshumidificación, ventilación y corrección de filtraciones, ya que si la humedad se mantiene alta, el entorno sigue siendo propicio para el moho y los olores asociados.

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Los expertos aconsejan secar por completo la ropa, limpiar el moho apenas aparece y usar absorbentes de humedad o deshumidificadores en áreas cerradas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento del aire acondicionado también incide directamente en el problema. La profesora Amy Li, experta en calidad de aire interior de la University of Waterloo, advierte en una nota de The Guardian que los equipos con filtros sucios o drenajes obstruidos pueden acumular moho y bacterias, y dispersar partículas y esporas en el ambiente al encenderse.

Esto no solo agrava el olor, sino que puede provocar molestias respiratorias y alergias. Li recomienda realizar limpiezas profundas y revisiones periódicas, con especial atención al drenaje del agua y a la limpieza de los serpentines y bandejas colectoras.

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Recomendaciones para combatir y prevenir el olor a humedad

El CDC establece que la clave para evitar el olor a humedad en el hogar es el control de la humedad ambiental y la mejora de la ventilación. El organismo recomienda secar por completo la ropa y los textiles antes de guardarlos, eliminar el moho en cuanto aparece con agua y detergente, y usar absorbentes de humedad como gel de sílice, carbón activado o deshumidificadores en espacios cerrados. El organismo también subraya la importancia de ventilar siempre que el clima lo permita y de exponer colchones, alfombras y cortinas al sol para reducir la humedad acumulada.

El CDC advierte además que, si el olor persiste tras la limpieza, puede deberse a filtraciones o problemas estructurales ocultos que requieren intervención profesional. Los ambientadores solo enmascaran el problema y no atacan su origen.

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Moho en las paredes de una casa, un problema común causado por la humedad que afecta la estructura y la salud del hogar – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sitio de análisis de consumo y tecnología Business Insider subraya que el mantenimiento de los sistemas de climatización, en especial el aire acondicionado, es indispensable. Recomienda la limpieza y el reemplazo periódico de los filtros, ya que la acumulación de polvo, hongos y bacterias favorece la dispersión de olores a humedad cuando el equipo está en uso. El medio sugiere además el uso de purificadores de aire con filtros HEPA y carbón activado para mejorar la calidad del aire interior, aunque aclara que estos dispositivos ayudan a reducir los olores, pero no resuelven la causa si la humedad persiste.

De acuerdo con los expertos, la humedad atrapada en fibras textiles y el secado inadecuado de la ropa favorecen el crecimiento de bacterias y el desarrollo de olores desagradables. Es por eso que recomiendan secar la ropa en lugares bien ventilados, usar ventiladores y exponer las prendas al sol o aplicar calor para eliminar la humedad residual.

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Ambientes críticos y señales de alerta en el hogar

Ciertas áreas del hogar son especialmente vulnerables a los olores a humedad por la baja circulación de aire y la presencia de materiales absorbentes. El CDC identifica baños, armarios, cocinas y habitaciones cerradas como los espacios donde la humedad tiende a concentrarse con mayor facilidad, lo que favorece el desarrollo de moho y la aparición de olores persistentes. La acumulación de textiles, muebles sin ventilación y cajas de cartón en esos lugares aumenta el riesgo de que la humedad se mantenga durante semanas.

La presencia de manchas oscuras en paredes y techos, junto con el retorno del olor tras limpiezas superficiales, puede ser indicio de filtraciones o problemas de drenaje ocultos que requieren atención especializada. Sobre los sistemas de climatización, Li advierte que los aires acondicionados con filtros sucios o drenajes obstruidos pueden acumular moho y bacterias, y dispersar esporas en el ambiente al encenderse, con el consiguiente riesgo de molestias respiratorias y alergias.

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La American Lung Association identifica los sistemas de aire acondicionado, junto con las bandejas de drenaje y los deshumidificadores, como focos frecuentes de acumulación de humedad y moho en interiores. La organización recomienda mantener la humedad interior por debajo del 50%, revisar posibles filtraciones en paredes o techos ante la primera señal de olor persistente, y recurrir a un profesional cuando el área afectada supere los 0,9 metros cuadrados (aproximadamente 3 por 3 pies).