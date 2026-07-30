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Pagos de Anses: cuánto van a cobrar jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y otros planes sociales en agosto 2026

Montos actualizados por la movilidad y el bono extraordinario impactan en millones de personas en todo el país

Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
Jubilados y pensionados con haberes mínimos recibirán el bono extraordinario junto al incremento por movilidad
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 1,89 por ciento en agosto de 2026, siguiendo la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El ajuste también incluye el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben haberes mínimos, lo que modifica sustancialmente los ingresos de millones de beneficiarios en Argentina.

El aumento surge de la aplicación del mecanismo de movilidad estipulado por el Decreto 274/2024, que se basa en la variación de la inflación mensual registrada dos meses antes. Según lo comunicado por ANSES, el porcentaje de incremento responde al IPC de junio, que marcó una suba del 1,9 por ciento, en línea con la desaceleración observada en los últimos meses.

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Como parte de las medidas adoptadas para sostener el poder adquisitivo, la ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, confirmó el pago de un bono extraordinario de 70.000 pesos a quienes perciben haberes mínimos. De este modo, el monto total que recibirán los jubilados y pensionados de la mínima será de 489.775,93 pesos (419.775,93 pesos correspondientes al haber mínimo, más el bono de 70.000 pesos). Según el organismo previsional, quienes superen el haber mínimo recibirán un plus proporcional hasta completar la suma de 489.775,93 pesos.

El esquema también contempla ajustes para otros beneficios. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto asciende a 405.820,74 pesos (335.820,74 pesos de haber con aumento y 70.000 pesos del bono). Para las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el ingreso queda establecido en 363.843,15 pesos (293.843,15 pesos del haber con aumento más el bono extraordinario).

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Las asignaciones familiares también reciben actualización. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en 150.848 pesos, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza los 491.173 pesos. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza los 75.433 pesos. De este modo, el impacto de la movilidad se extiende tanto a jubilados y pensionados como a titulares de asignaciones, abarcando a un amplio universo de hogares.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones familiares también tendrán actualización en agosto 2026

En cuanto a las jubilaciones de mayor monto, la jubilación máxima para agosto de 2026 se estima en 2.667.807 pesos, cifra que corresponde al ingreso neto tras el descuento obligatorio para el PAMI. Este valor, que no fue informado oficialmente por ANSES en el comunicado inicial, surge como una estimación de Infobae en base a la normativa vigente y los valores ajustados por el IPC.

El ajuste también alcanza a prestaciones específicas. La Pensión Madre de 7 Hijos iguala el monto de la jubilación mínima, por lo que quienes perciben este beneficio reciben 419.734,71 pesos o 489.734,71 pesos si se suma el bono extraordinario, según estimaciones de Infobae. En el caso de la PUAM, el monto base se establece en 335.820,74 pesos, mientras que el total con bono asciende a 405.820,74 pesos. Si bien la cifra de la PUAM informada por Infobae presenta una diferencia mínima respecto a la cifra oficial, se opta por priorizar el dato comunicado por ANSES como referencia principal.

En lo que respecta a las Pensiones No Contributivas, la cifra oficial de ANSES es de 293.843,15 pesos para el haber con aumento, a lo que se suma el bono de 70.000 pesos, alcanzando los 363.843,15 pesos mensuales. Infobae señala que la actualización de estos montos responde al mismo mecanismo de movilidad que regula las jubilaciones y pensiones contributivas, garantizando que la variación mensual del IPC determine los incrementos.

Respecto a las asignaciones, la AUH presenta una leve diferencia entre la cifra oficial y la estimación periodística, pero se utiliza el monto informado por ANSES como referencia principal. El valor de la AUH por Hijo con Discapacidad informado por el organismo es de 491.173 pesos, cifra que también muestra una diferencia marginal con la estimación alternativa, atribuible a redondeos o actualizaciones de fuentes.

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $419.775,93 (haber mínimo con aumento) + $70.000 (bono) = $489.775,93 total
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $293.843,15 (haber con aumento) + $70.000 (bono) = $363.843,15 total
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 (haber con aumento) + $70.000 (bono) = $405.820,74 total
  • Jubilación máxima: $2.667.807 (estimación de Infobae, con descuento de PAMI)
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $419.734,71 (haber) o $489.734,71 con bono (estimación de Infobae)

Asignaciones

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.848
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173
  • Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $75.433
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La ANSES confirmó que los pagos se realizarán en las fechas habituales, según el cronograma oficial (Facebook)

El bono extraordinario de 70.000 pesos se aplica de forma generalizada para los haberes mínimos de jubilaciones, pensiones y la PUAM. El plus se otorga de manera proporcional para quienes superan el haber mínimo, con el objetivo de equiparar sus ingresos al nuevo umbral fijado por la movilidad y el bono.

Por otro lado, la ANSES especificó que todos los pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones y asignaciones se realizarán conforme al calendario de cobro habitual, sin modificaciones respecto a los días de acreditación en bancos y entidades de pago. De este modo, los beneficiarios podrán consultar las fechas exactas en los canales oficiales del organismo.

La implementación de la movilidad mensual y el pago del bono extraordinario busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos de los sectores más vulnerables. El mecanismo, basado en el IPC de dos meses antes, constituye la referencia principal para el ajuste automático de los haberes y asignaciones que abona la ANSES.

El organismo previsional, dependiente del Ministerio de Capital Humano, sostiene la política de actualizaciones constantes para jubilaciones, pensiones y asignaciones, con el propósito de preservar la capacidad de compra frente a la evolución de los precios. Los valores informados corresponden al mes de agosto de 2026 y serán revisados nuevamente en función de la evolución de la inflación y la normativa vigente.

Las estimaciones de Infobae se utilizan exclusivamente para los casos en que la información oficial no estuvo disponible en el comunicado de ANSES. Se aclara que los cálculos sobre jubilación máxima y la Pensión Madre de 7 Hijos pueden variar levemente hasta la confirmación oficial por parte del organismo.

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