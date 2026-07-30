Uruguay: asesinaron a un joven en la entrada de un centro de reclusión de menores y hablan de una “masacre”

La puerta de un hogar de reclusión de menores en el que asesinaron a un joven en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

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Un joven de 19 años que estaba preso en un centro de reclusión de menores fue asesinado en la puerta del hogar en el que vivía. La víctima estaba en un régimen de semilibertad y cerca de ser liberado. El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra, dijo que este episodio fue una “masacre” que se puede volver a repetir.

El Inisa es la institución que gestiona los centros a los que son enviados los menores de edad condenados. En algunas ocasiones, como en la de este joven, siguen allí una vez que cumplieron la mayoría de edad y hasta que cumplen la condena.

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La víctima de este homicidio fue baleada en la puerta del viejo Hogar Burgues, ubicado en la avenida Burgues y Luisa Luisi, en el barrio Atahualpa en Montevideo.

Las balas que quedaron en el portón del centro del Inisa (Captura Subrayado/Canal 10)

El joven fue atacado por desconocidos que efectuaron varios disparos, según la información policial consignada por Montevideo Portal. Uno de los tiros le dio en el pecho y el otro en la ingle, y le provocaron la muerte. En la zona se encontraron varios casquillos de bala.

Estaba regresando de visitar a su familia cuando fue asesinado, detalló Saavedra. El interno estaba cumpliendo con los “compromisos que tenía”, como el horario de regreso.

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“Fue una verdadera masacre perpetrada por tres personas”, detalló.

Por su parte, familiares contaron que el joven llegó en un auto desde Paso de la Arena, un barrio de la periferia de Montevideo, y que cuando estaba por entrar al centro le dispararon, informó el noticiero Subrayado de Canal 10. Cayó en la vereda y murió en el lugar. Las balas le dieron en el pecho, en el corazón y en la ingle.

Presidente del Inisa, Jaime Saavedra (Captura Subrayado/Canal10)

En el portón del Inisa quedaron 14 impactos de bala. La Policía, además, incautó 23 casquillos de una pistola calibre 9 milímetros sobre la calle y otros 11, a unos 30 metros del lugar, frente a una parada de ómnibus.

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El presidente del Inisa dijo este miércoles que no hay antecedentes de un caso de este tipo. “Uno sale conmovido y angustiado porque vive cosas que nunca imaginó vivir. El sentimiento predominante del directorio es de angustia”, dijo en una rueda de prensa. “Estoy transmitiendo la angustia, el horror y la desazón que tenemos porque pasen estas cosas”, agregó.

En los programas de semilibertad del Inisa hay unos 10 jóvenes, en general. Está pensado para aquellos que tienen buena conducta y reciben la autorización de la Justicia para salir durante ocho horas del centro de reclusión para trabajar y estudiar. El joven asesinado estaba haciendo ese proceso: estudiaba, visitaba a su familia y estaba “haciendo las cosas bien”, según palabras de Saavedra. Además, era uno de los candidatos a trabajar en un programa laboral.

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La puerta de un hogar de reclusión de menores en el que asesinaron a un joven en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Canal 10 informó que el joven cometió una rapiña siendo menor de edad y estaba a poco más de un mes de salir en libertad. Familiares que fueron al lugar contaron que no tenía problemas con nadie.

El sindicato de funcionarios calificó a este homicidio como un hecho “sin precedentes, trágico y luctuoso” y expresó preocupación porque varios disparos atravesaron el portón del centro de reclusión.

En un comunicado, el sindicato remarcó que el joven estaba “a punto de recuperar la libertad” y “había salido haciendo uso del régimen especial que el Poder Judicial determina para algunos jóvenes que transitan una privación de libertad por haber cometido una infracción a la Ley Penal”.

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Las balas que quedaron en el portón del centro del Inisa (Captura Subrayado/Canal 10)

“Claramente, si del otro lado de ese portón hubiera habido un trabajador o algún otro joven de ese centro, habríamos lamentado más pérdidas de vidas humanas”, dice el comunicado del gremio de trabajadores.