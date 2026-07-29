Seis recetas de ñoquis para reinventar el clásico del 29 y sorprender en familia

La tradición del 29 reúne a familias y amigos alrededor de un plato de ñoquis caseros (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Por cada 29 del mes, la cocina se transforma en el escenario de una costumbre argentina que trasciende generaciones: hacer ñoquis. La mesa se convierte en punto de encuentro, donde la harina y las papas se mezclan con historias, anécdotas y risas compartidas.

El ritual convoca a innovar sin perder de vista el valor de lo simple, permitiendo que nuevos sabores y texturas enriquezcan una tradición de raíces profundas. Desde la versión clásica de ñoquis de papa hasta propuestas con vegetales, ricota y alternativas sin gluten, la variedad de recetas refleja la creatividad y el deseo de celebrar en comunidad.

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A continuación, seis opciones de ñoquis para renovar el menú familiar y mantener viva una de las costumbres más queridas de la cocina argentina.

1- Ñoquis de papa clásicos

La versión de papa sostiene el recetario clásico con sabor suave y textura inconfundible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta más elegida por generaciones, símbolo de la cocina casera y de las reuniones familiares. Los ñoquis de papa se destacan por su sabor suave y textura inconfundible.

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Ingredientes

1 kg de papas

300 g de harina 0000

1 huevo

Sal y nuez moscada

Paso a paso

Lavar las papas y hervirlas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelar y realizar un puré liso, sin grumos. Agregar el huevo, la sal y la nuez moscada. Incorporar la harina poco a poco, hasta obtener una masa homogénea y suave. Dividir en porciones y formar cilindros. Cortar en trozos de dos centímetros y marcar con un tenedor. Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que los ñoquis suban a la superficie.

Estos ñoquis tradicionales combinan bien con salsa fileto, crema o pesto.

2- Ñoquis de calabaza

La calabaza aporta color vibrante y un perfil levemente dulce a la masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa colorida y dulce que suma un toque diferente a la receta tradicional. Los ñoquis de calabaza resultan livianos y atractivos a la vista.

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Ingredientes

1 kg de calabaza

1 huevo

250 g de harina 0000

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

Pelar la calabaza, cortar en cubos y hornear hasta que quede blanda. Pisarla hasta formar un puré y dejar enfriar. Sumar el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Incorporar la harina hasta obtener una masa blanda y maleable. Formar cilindros, cortar y dar forma. Hervir en agua con sal hasta que suban.

Esta receta aporta un color vibrante y un sabor suave, ideal para acompañar con manteca y salvia.

3- Ñoquis de espinaca y ricota

La combinación de espinaca y ricota suma frescura y una opción más nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideales para quienes buscan una opción más fresca y nutritiva. Los ñoquis de espinaca y ricota combinan suavidad, color y un sabor delicado.

Ingredientes

500 g de espinaca fresca

300 g de ricota

1 huevo

100 g de queso rallado

150 g de harina 0000

Sal y pimienta

Paso a paso

Lavar y cocinar la espinaca en agua. Escurrir y picar bien fina. Mezclar la espinaca con la ricota, el huevo, el queso, la sal y la pimienta. Agregar la harina poco a poco hasta formar una masa blanda. Hacer bolitas pequeñas o cilindros y cortarlos. Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que floten.

Estos ñoquis resultan livianos y combinan bien con salsa de tomate o crema.

4- Ñoquis de remolacha

La remolacha transforma el plato con un tono intenso y un gusto delicado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remolacha aporta color y un perfil de sabor diferente, perfecto para sorprender con una propuesta original y vistosa.

Ingredientes

2 remolachas medianas cocidas

1 papa grande

1 huevo

200 g de harina 0000

Sal y pimienta

Paso a paso

Procesar la remolacha y la papa hasta obtener un puré uniforme. Mezclar con el huevo y la harina. Salpimentar y amasar hasta que la masa quede suave. Formar los ñoquis y cocinarlos en agua salada hasta que suban.

Esta propuesta agrega color y un sabor delicado, ideal para sorprender en la mesa.

5- Ñoquis de ricota

La ricota permite una preparación rápida con una textura particularmente suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión más sencilla y rápida, con una textura suave que los hace ideales para cualquier salsa. Los ñoquis de ricota son una opción ligera y sabrosa.

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Ingredientes

500 g de ricota bien escurrida

2 huevos

150 g de harina 0000

100 g de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

Mezclar la ricota con los huevos, el queso, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Incorporar la harina hasta obtener una masa tierna y manejable. Formar bolitas o cilindros pequeños. Cocinar en agua hirviendo hasta que floten.

Estos ñoquis se destacan por su textura suave y rápida preparación.

6- Ñoquis sin gluten

La alternativa sin gluten reemplaza el trigo por almidón de maíz sin resignar consistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensados para personas celíacas o quienes buscan alternativas distintas, estos ñoquis reemplazan la harina de trigo por almidón de maíz, sin perder sabor ni textura.

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Ingredientes

1 kg de papas

200 g de almidón de maíz

1 huevo

Sal

Paso a paso

Hervir y pelar las papas, transformarlas en puré. Añadir el huevo y la sal. Incorporar el almidón de maíz hasta lograr una masa suave. Formar los ñoquis y cocinarlos en agua hirviendo hasta que suban.

Esta variante es apta para personas con celiaquía o quienes buscan una opción diferente.

Las seis recetas invitan a renovar la tradición del 29 con sabores nuevos y clásicos. Los ñoquis, en cualquiera de sus versiones, siguen siendo un símbolo de encuentro y celebración en la mesa familiar.

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