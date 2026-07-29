Seis recetas de ñoquis para reinventar el clásico del 29 y sorprender en familia

Por cada 29 del mes, la cocina se transforma en el escenario de una costumbre argentina que trasciende generaciones: hacer ñoquis. La mesa se convierte en punto de encuentro, donde la harina y las papas se mezclan con historias, anécdotas y risas compartidas.
El ritual convoca a innovar sin perder de vista el valor de lo simple, permitiendo que nuevos sabores y texturas enriquezcan una tradición de raíces profundas. Desde la versión clásica de ñoquis de papa hasta propuestas con vegetales, ricota y alternativas sin gluten, la variedad de recetas refleja la creatividad y el deseo de celebrar en comunidad.
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A continuación, seis opciones de ñoquis para renovar el menú familiar y mantener viva una de las costumbres más queridas de la cocina argentina.
1- Ñoquis de papa clásicos
La receta más elegida por generaciones, símbolo de la cocina casera y de las reuniones familiares. Los ñoquis de papa se destacan por su sabor suave y textura inconfundible.
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Ingredientes
- 1 kg de papas
- 300 g de harina 0000
- 1 huevo
- Sal y nuez moscada
Paso a paso
- Lavar las papas y hervirlas con cáscara hasta que estén tiernas.
- Pelar y realizar un puré liso, sin grumos.
- Agregar el huevo, la sal y la nuez moscada.
- Incorporar la harina poco a poco, hasta obtener una masa homogénea y suave.
- Dividir en porciones y formar cilindros.
- Cortar en trozos de dos centímetros y marcar con un tenedor.
- Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que los ñoquis suban a la superficie.
Estos ñoquis tradicionales combinan bien con salsa fileto, crema o pesto.
2- Ñoquis de calabaza
Una alternativa colorida y dulce que suma un toque diferente a la receta tradicional. Los ñoquis de calabaza resultan livianos y atractivos a la vista.
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Ingredientes
- 1 kg de calabaza
- 1 huevo
- 250 g de harina 0000
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso
- Pelar la calabaza, cortar en cubos y hornear hasta que quede blanda.
- Pisarla hasta formar un puré y dejar enfriar.
- Sumar el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Incorporar la harina hasta obtener una masa blanda y maleable.
- Formar cilindros, cortar y dar forma.
- Hervir en agua con sal hasta que suban.
Esta receta aporta un color vibrante y un sabor suave, ideal para acompañar con manteca y salvia.
3- Ñoquis de espinaca y ricota
Ideales para quienes buscan una opción más fresca y nutritiva. Los ñoquis de espinaca y ricota combinan suavidad, color y un sabor delicado.
Ingredientes
- 500 g de espinaca fresca
- 300 g de ricota
- 1 huevo
- 100 g de queso rallado
- 150 g de harina 0000
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Lavar y cocinar la espinaca en agua. Escurrir y picar bien fina.
- Mezclar la espinaca con la ricota, el huevo, el queso, la sal y la pimienta.
- Agregar la harina poco a poco hasta formar una masa blanda.
- Hacer bolitas pequeñas o cilindros y cortarlos.
- Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que floten.
Estos ñoquis resultan livianos y combinan bien con salsa de tomate o crema.
4- Ñoquis de remolacha
La remolacha aporta color y un perfil de sabor diferente, perfecto para sorprender con una propuesta original y vistosa.
Ingredientes
- 2 remolachas medianas cocidas
- 1 papa grande
- 1 huevo
- 200 g de harina 0000
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Procesar la remolacha y la papa hasta obtener un puré uniforme.
- Mezclar con el huevo y la harina.
- Salpimentar y amasar hasta que la masa quede suave.
- Formar los ñoquis y cocinarlos en agua salada hasta que suban.
Esta propuesta agrega color y un sabor delicado, ideal para sorprender en la mesa.
5- Ñoquis de ricota
Una versión más sencilla y rápida, con una textura suave que los hace ideales para cualquier salsa. Los ñoquis de ricota son una opción ligera y sabrosa.
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Ingredientes
- 500 g de ricota bien escurrida
- 2 huevos
- 150 g de harina 0000
- 100 g de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso
- Mezclar la ricota con los huevos, el queso, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Incorporar la harina hasta obtener una masa tierna y manejable.
- Formar bolitas o cilindros pequeños.
- Cocinar en agua hirviendo hasta que floten.
Estos ñoquis se destacan por su textura suave y rápida preparación.
6- Ñoquis sin gluten
Pensados para personas celíacas o quienes buscan alternativas distintas, estos ñoquis reemplazan la harina de trigo por almidón de maíz, sin perder sabor ni textura.
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Ingredientes
- 1 kg de papas
- 200 g de almidón de maíz
- 1 huevo
- Sal
Paso a paso
- Hervir y pelar las papas, transformarlas en puré.
- Añadir el huevo y la sal.
- Incorporar el almidón de maíz hasta lograr una masa suave.
- Formar los ñoquis y cocinarlos en agua hirviendo hasta que suban.
Esta variante es apta para personas con celiaquía o quienes buscan una opción diferente.
Las seis recetas invitan a renovar la tradición del 29 con sabores nuevos y clásicos. Los ñoquis, en cualquiera de sus versiones, siguen siendo un símbolo de encuentro y celebración en la mesa familiar.
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