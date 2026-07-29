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Seis recetas de ñoquis para reinventar el clásico del 29 y sorprender en familia

La costumbre de cocinar esta pasta suma alternativas a la versión clásica, desde papa y calabaza hasta espinaca con ricota, remolacha y una opción apta para celíacos

Primer plano de ñoquis de mandioca brillantes bañados en salsa cremosa y perejil fresco, servidos en una cazuela de barro sobre un mantel colorido.
La tradición del 29 reúne a familias y amigos alrededor de un plato de ñoquis caseros (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Por cada 29 del mes, la cocina se transforma en el escenario de una costumbre argentina que trasciende generaciones: hacer ñoquis. La mesa se convierte en punto de encuentro, donde la harina y las papas se mezclan con historias, anécdotas y risas compartidas.

El ritual convoca a innovar sin perder de vista el valor de lo simple, permitiendo que nuevos sabores y texturas enriquezcan una tradición de raíces profundas. Desde la versión clásica de ñoquis de papa hasta propuestas con vegetales, ricota y alternativas sin gluten, la variedad de recetas refleja la creatividad y el deseo de celebrar en comunidad.

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A continuación, seis opciones de ñoquis para renovar el menú familiar y mantener viva una de las costumbres más queridas de la cocina argentina.

1- Ñoquis de papa clásicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La versión de papa sostiene el recetario clásico con sabor suave y textura inconfundible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta más elegida por generaciones, símbolo de la cocina casera y de las reuniones familiares. Los ñoquis de papa se destacan por su sabor suave y textura inconfundible.

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Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 300 g de harina 0000
  • 1 huevo
  • Sal y nuez moscada

Paso a paso

  1. Lavar las papas y hervirlas con cáscara hasta que estén tiernas.
  2. Pelar y realizar un puré liso, sin grumos.
  3. Agregar el huevo, la sal y la nuez moscada.
  4. Incorporar la harina poco a poco, hasta obtener una masa homogénea y suave.
  5. Dividir en porciones y formar cilindros.
  6. Cortar en trozos de dos centímetros y marcar con un tenedor.
  7. Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que los ñoquis suban a la superficie.

Estos ñoquis tradicionales combinan bien con salsa fileto, crema o pesto.

2- Ñoquis de calabaza

Ñoquis de calabaza anaranjados en plato azul, cubiertos con manteca, salvia fresca y trozos de calabaza asada. Fondo borroso otoñal con calabazas.
La calabaza aporta color vibrante y un perfil levemente dulce a la masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa colorida y dulce que suma un toque diferente a la receta tradicional. Los ñoquis de calabaza resultan livianos y atractivos a la vista.

Ingredientes

  • 1 kg de calabaza
  • 1 huevo
  • 250 g de harina 0000
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

  1. Pelar la calabaza, cortar en cubos y hornear hasta que quede blanda.
  2. Pisarla hasta formar un puré y dejar enfriar.
  3. Sumar el huevo, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
  4. Incorporar la harina hasta obtener una masa blanda y maleable.
  5. Formar cilindros, cortar y dar forma.
  6. Hervir en agua con sal hasta que suban.

Esta receta aporta un color vibrante y un sabor suave, ideal para acompañar con manteca y salvia.

3- Ñoquis de espinaca y ricota

Plato blanco con ñoquis verdes de espinaca y ricota, salseados y con queso rallado. Tenedor de metal y hojas de espinaca fresca con gotas de agua al lado.
La combinación de espinaca y ricota suma frescura y una opción más nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideales para quienes buscan una opción más fresca y nutritiva. Los ñoquis de espinaca y ricota combinan suavidad, color y un sabor delicado.

Ingredientes

  • 500 g de espinaca fresca
  • 300 g de ricota
  • 1 huevo
  • 100 g de queso rallado
  • 150 g de harina 0000
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Lavar y cocinar la espinaca en agua. Escurrir y picar bien fina.
  2. Mezclar la espinaca con la ricota, el huevo, el queso, la sal y la pimienta.
  3. Agregar la harina poco a poco hasta formar una masa blanda.
  4. Hacer bolitas pequeñas o cilindros y cortarlos.
  5. Cocinar en agua hirviendo con sal hasta que floten.

Estos ñoquis resultan livianos y combinan bien con salsa de tomate o crema.

4- Ñoquis de remolacha

Ñoquis de remolacha rosados en plato blanco hondo con salsa de tomate y albahaca fresca. Se observa una mesa rústica de madera y luz natural.
La remolacha transforma el plato con un tono intenso y un gusto delicado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remolacha aporta color y un perfil de sabor diferente, perfecto para sorprender con una propuesta original y vistosa.

Ingredientes

  • 2 remolachas medianas cocidas
  • 1 papa grande
  • 1 huevo
  • 200 g de harina 0000
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Procesar la remolacha y la papa hasta obtener un puré uniforme.
  2. Mezclar con el huevo y la harina.
  3. Salpimentar y amasar hasta que la masa quede suave.
  4. Formar los ñoquis y cocinarlos en agua salada hasta que suban.

Esta propuesta agrega color y un sabor delicado, ideal para sorprender en la mesa.

5- Ñoquis de ricota

Un plato blanco contiene ñoquis de ricota bañados en salsa de tomate roja, espolvoreados con queso rallado blanco y decorados con hojas de albahaca verde.
La ricota permite una preparación rápida con una textura particularmente suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión más sencilla y rápida, con una textura suave que los hace ideales para cualquier salsa. Los ñoquis de ricota son una opción ligera y sabrosa.

Ingredientes

  • 500 g de ricota bien escurrida
  • 2 huevos
  • 150 g de harina 0000
  • 100 g de queso rallado
  • Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso

  1. Mezclar la ricota con los huevos, el queso, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
  2. Incorporar la harina hasta obtener una masa tierna y manejable.
  3. Formar bolitas o cilindros pequeños.
  4. Cocinar en agua hirviendo hasta que floten.

Estos ñoquis se destacan por su textura suave y rápida preparación.

6- Ñoquis sin gluten

Un plato gris contiene ñoquis con salsa pesto, queso rallado, piñones, hojas de albahaca y pimienta negra. Un tenedor de metal se apoya en el borde del plato.
La alternativa sin gluten reemplaza el trigo por almidón de maíz sin resignar consistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pensados para personas celíacas o quienes buscan alternativas distintas, estos ñoquis reemplazan la harina de trigo por almidón de maíz, sin perder sabor ni textura.

Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 200 g de almidón de maíz
  • 1 huevo
  • Sal

Paso a paso

  1. Hervir y pelar las papas, transformarlas en puré.
  2. Añadir el huevo y la sal.
  3. Incorporar el almidón de maíz hasta lograr una masa suave.
  4. Formar los ñoquis y cocinarlos en agua hirviendo hasta que suban.

Esta variante es apta para personas con celiaquía o quienes buscan una opción diferente.

Las seis recetas invitan a renovar la tradición del 29 con sabores nuevos y clásicos. Los ñoquis, en cualquiera de sus versiones, siguen siendo un símbolo de encuentro y celebración en la mesa familiar.

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