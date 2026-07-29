El bajo caudal de un río de Europa deja al descubierto restos de un mamut prehistórico

La bajante del Danubio dejó al descubierto restos de un mamut en la orilla del río cerca de Ryahovo y Ruse, en el norte de Bulgaria (Lyuboslav Yordanov/Slivo pole municipality/Handout via REUTERS)

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El descenso histórico del Danubio ha dejado al desnudo un insólito legado en el norte de Bulgaria: los restos milenarios de un mamut emergieron en la ribera, capturando la atención de la comunidad científica y abriendo una nueva línea de investigación sobre la especie y las condiciones excepcionales de conservación en esa zona del legendario río. Este episodio suma un capítulo fascinante al diálogo entre el hombre y los vestigios de la prehistoria europea.

Las autoridades búlgaras se encuentran en alerta ante los niveles mínimos que presenta el Danubio, con una media de 130 centímetros por debajo de lo habitual. Esta situación ya afecta la navegación en varios tramos y ahora, además, ha permitido la reaparición de vestigios arqueológicos que habían permanecido ocultos durante milenios bajo las aguas y los sedimentos.

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El hallazgo en Bulgaria incluye un fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos dientes de gran tamaño (Lyuboslav Yordanov/Slivo pole municipality/Handout via REUTERS)

Qué se sabe sobre los restos hallados

El Museo Regional de Historia de Ruse confirmó que el hallazgo se produjo de manera fortuita en la orilla próxima al pueblo de Ryahovo, cerca de la ciudad de Ruse.

Entre las piezas recuperadas figuran un imponente fémur, un colmillo y una mandíbula inferior con dos dientes de gran tamaño, elementos que evocan la majestuosidad de estos antiguos habitantes de Europa oriental.

Los científicos investigarán los restos del mamut para determinar la especie y otros detalles del ejemplar hallado en el Danubio (Lyuboslav Yordanov/Slivo pole municipality/Handout via REUTERS)

El descubrimiento se inició gracias a la observación de un vecino de la localidad, quien notificó a las autoridades. Posteriormente, el director del museo, Nikolay Nenov, verificó el hallazgo y comunicó a través de las redes sociales institucionales que los restos serían trasladados para su conservación y análisis científico.

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La noticia despertó el interés no solo de los especialistas, sino también de la población local, testigo directa de este acontecimiento extraordinario.

Un vecino de la zona comunicó el descubrimiento accidental y Nikolay Nenov confirmó el traslado de las piezas al Museo Regional de Historia de Ruse (Lyuboslav Yordanov/Slivo pole municipality/Handout via REUTERS)

Uno de los aspectos que más intrigan a los expertos es la concentración de los restos en un único punto de la ribera. Según Nenov, este dato sugiere que el animal probablemente murió en ese mismo lugar.

Todo apunta a que, hace miles de años, el área presentaba condiciones pantanosas, un entorno ideal para la preservación de grandes mamíferos bajo capas de limo y arcilla. La hipótesis se alinea con la historia geológica del antiguo cauce del Danubio y la dinámica de sus zonas húmedas.

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La bajante del Danubio y la conservación de restos antiguos

El director del museo señaló que en la zona del Danubio pudo existir un entorno pantanoso que preservó el cuerpo del mamut durante miles de años (Lyuboslav Yordanov/Slivo pole municipality/Handout via REUTERS)

Durante la Edad de Hielo, el trazado ancestral del Danubio y la existencia de vastos humedales favorecieron la conservación natural de restos animales. Muchos de estos fragmentos quedaron sepultados bajo sucesivas capas de sedimento, permaneciendo ocultos hasta que los cambios climáticos y las fluctuaciones en el caudal del río hicieron posible su reaparición.

El Museo Regional de Ruse ya alberga un valioso acervo de restos fósiles correspondientes a tres especies de mamuts que habitaron la región durante el Pleistoceno, en un rango temporal que abarca desde hace 14.000 hasta 80.000 años. El ejemplar recién descubierto será examinado en profundidad para determinar si se corresponde con alguna de las especies ya identificadas o si aporta nuevos elementos que permitan una clasificación más detallada.

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Nikolay Nenov sostuvo que la concentración de los restos en un solo punto indica que el mamut pudo haber muerto en ese lugar (Lyuboslav Yordanov/Slivo pole municipality/Handout via REUTERS)

Para la comunidad científica, este tipo de hallazgos en el entorno del Danubio búlgaro representan auténticas ventanas hacia el pasado más remoto de Europa. En aquellos tiempos, el norte de Bulgaria era un mosaico de estepas y humedales que ofrecían refugio a grandes herbívoros, en un ecosistema radicalmente distinto al actual. Los restos de mamut ahora recuperados cuentan una historia silente, sepultada durante milenios y rescatada por el azar de la naturaleza y la curiosidad humana.