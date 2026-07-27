Cama con medio dosel: así es la tendencia que conquista dormitorios pequeños

La cama half-tester regresa al diseño contemporáneo como solución estética para dormitorios pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cama half-tester lleva siglos en los dormitorios de la aristocracia europea, pero su regreso al diseño contemporáneo tiene menos de nostalgia y más de solución práctica.

Con un dosel montado sobre el cabecero que se proyecta únicamente sobre la parte superior del colchón, este modelo gana terreno frente a la cama con dosel completo por su versatilidad, su menor costo y su capacidad de transformar cuartos pequeños sin abrumarlos.

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Un diseño con siglos de historia

El dosel parcial se monta sobre el cabecero y cubre solo la parte superior del colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El half-tester surgió en el Renacimiento temprano, aunque su verdadero apogeo llegó en la era victoriana. Tal como explicó la historiadora de diseño Alessandra Wood a Vogue, las alcobas más pequeñas del siglo XIX no podían albergar el volumen de los doseles completos, y eso abrió la puerta para que el half-tester se impusiera como alternativa decorativa.

“Probablemente surgió como una forma más accesible de incorporar diseños opulentos en áreas de la casa donde la privacidad era menos crítica”, señaló Wood en declaraciones.

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En su origen, las camas con dosel completo —conocidas como full-tester— cumplían una función térmica en los siglos XVI y XVII: concentraban el calor corporal y reducían las corrientes de aire en habitaciones sin calefacción centralizada. Con el tiempo, cuando los hogares se volvieron más cálidos, el dosel pasó a ser un símbolo de estatus: los marcos tallados y las telas ricas señalaban poder y riqueza.

La tendencia grandmillennial vuelve a poner en escena telas con caída, ribetes elaborados y cortinados de tradición inglesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué vuelve ahora

El resurgimiento actual no es un fenómeno aislado. Se inscribe en una tendencia más amplia hacia interiores que combinan elegancia con confort. “Estamos viendo un retorno real al diseño tradicional reinterpretado a través de una mirada más moderna”, dijo el diseñador Sean Symington a House Beautiful. “En tiempos de incertidumbre, las personas gravitan naturalmente hacia interiores que se sienten reconfortantes, familiares y habitados“, agregó.

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La diseñadora Cathy Kincaid Hudson, con base en Texas, también apunta a la tendencia grandmillennial como motor del fenómeno. Según declaraciones recogidas por Vogue, sus clientes —de entre 30 y 40 años— piden elementos que no veía desde hace tres décadas: ribetes elaborados, telas con caída y diseños de cortinado de tradición inglesa. “El half-tester encaja perfectamente”, afirmó Hudson.

El half-tester cuesta menos que un dosel completo por el menor uso de materiales y mano de obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Práctica y accesible

Más allá del atractivo estético, el half-tester tiene ventajas concretas. Cuesta menos de la mitad que una cama con dosel completo, según estimó Hudson al considerar mano de obra y materiales.

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También resulta más funcional: al no extenderse sobre toda la cama, no interrumpe la línea de visión hacia el televisor —un detalle que, como señaló 1stDibs, no era una preocupación cuando se diseñó originalmente, pero que hoy no es menor.

El dosel de tela mejora el confort sonoro al funcionar como absorbente acústico en el dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Will Huff, de la firma Huff-Dewberry de Atlanta, sumó otro argumento a favor: el dosel de tela actúa como absorbente acústico. “Hay algo en dormir en una cama half-tester que se siente como ponerse el suéter de cashmere favorito. Es cálido, acogedor y maravillosamente reconfortante”, expresó Huff en declaraciones, donde añadió que la tela contribuye a generar un ambiente más silencioso.

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Cómo integrarlo al dormitorio actual

La clave para que el half-tester no parezca atrapado en otra época está en el material y el tratamiento. La diseñadora Emily Ruddo lo resume con claridad en House Beautiful: “Todo depende de la tela para evitar que luzca anclado en el tiempo.

Incluso un half-tester en tela totalmente blanca puede verse elegante y contemporáneo.” Las siluetas definidas y los materiales livianos, como el lino o el algodón, son los más recomendados.

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Un techo de al menos 2,4 metros facilita que el dosel parcial funcione sin recargar la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Philip Hooper, codirector de la firma Sibyl Colefax & John Fowler, describió el efecto que genera en una habitación de forma precisa: “Si le falta carácter, un tester bien proporcionado hará que un dormitorio aburrido cobre vida. Es frívolo y caprichoso: incorporar un tester es como construir una folly dentro de una habitación”, sostuvo en declaraciones a Vogue.

Desde el punto de vista técnico, el sitio Apartment Therapy advirtió que el dormitorio debe contar con al menos 2,4 metros (8 pies) de altura en el techo para que el diseño funcione. Los cielos rasos inclinados o con forma de bandeja pueden limitar las opciones, incluso en la versión de dosel parcial.

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La diseñadora Grey Joyner lo resume con una perspectiva práctica: “Si aspiras a una cama con dosel completo pero no tenés el espacio, el half-tester es una forma de lograr una vibe similar”, según consignó su sitio web.