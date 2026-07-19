Las 10 ciudades más felices del mundo, según un ranking internacional: hay una de Sudamérica

Time Out publicó su ranking anual de las ciudades más felices del mundo, basado en encuestas a más de 24.000 personas

La búsqueda de la felicidad urbana atraviesa culturas, fronteras y estilos de vida. Aunque cada ciudad posee su propio carácter, factores como el acceso a la naturaleza, la vida comunitaria, la seguridad y la oferta cultural suelen influir en el bienestar de quienes la habitan.

Recientemente, la revista Time Out publicó su ranking anual de las ciudades más felices del mundo, elaborado a partir de encuestas realizadas a más de 24.000 personas. El estudio explora elementos como la facilidad para hacer amigos, la calidad de vida, las oportunidades de ocio y la percepción de seguridad, entre otros.

PUBLICIDAD

Las 10 ciudades más felices del mundo, según Time Out

1. Bath, Reino Unido

Bath lidera la lista: el 93% de sus habitantes afirma que la ciudad les proporciona felicidad (Action Images via Reuters/Paul Childs)

Bath ocupa el primer lugar en el listado. El 93% de sus habitantes afirma que la ciudad les proporciona felicidad, mientras que un 92% declara sentirse más satisfecho allí que en cualquier otro sitio. Además, nueve de cada diez encuestados describen el ambiente social como positivo.

PUBLICIDAD

El acceso a espacios verdes y la facilidad para encontrar comunidad aparecen como factores determinantes. La publicación destaca que Bath lidera en disponibilidad de áreas naturales y en el sentimiento de pertenencia, con un 83% de residentes que considera sencillo integrarse.

2. Ciudad de Panamá, Panamá

La comunidad en Ciudad de Panamá es fuerte: el 87% considera fácil entablar amistades, la conectividad y el crecimiento refuerzan su atractivo (REUTERS/Henry Romero)

Ciudad de Panamá se sitúa en el segundo puesto. De acuerdo con el reporte de Time Out, el 93% de los encuestados se declara feliz en la capital panameña, y el 86% disfruta de su día a día.

PUBLICIDAD

El sentido de comunidad es particularmente fuerte: el 87% considera fácil entablar nuevas amistades. La conectividad internacional, el crecimiento urbano y la mezcla de culturas refuerzan el atractivo local, lo que subraya la importancia del tejido social para definir la calidad de vida.

3. Guadalajara, México

El 83% de los habitantes de Guadalajara expresa satisfacción, recibiendo elogios por riqueza cultural y oferta gastronómica (REUTERS/Iván Arias)

Guadalajara aparece en la tercera posición del ranking: el 83% de los residentes expresa satisfacción con su entorno. El informe señala que la ciudad recibe elogios por su riqueza cultural (86%) y su oferta gastronómica (85%), mientras que un 80% valora positivamente el sentido de comunidad, por lo que confirma que la identidad cultural influye en el bienestar colectivo.

PUBLICIDAD

4. Medellín, Colombia

La oferta de espacios públicos y el acceso a actividades culturales en Medellín contribuyen a la satisfacción y calidad de vida de sus habitantes (REUTERS/Herbert Villarraga)

En el cuarto lugar figura Medellín. La ciudad colombiana sostiene un avance constante en materia de infraestructura y seguridad, lo que impacta en la percepción de felicidad.

La transformación urbana resulta fundamental en este posicionamiento. La oferta de espacios públicos y el acceso a actividades culturales contribuyen a la satisfacción de sus habitantes.

PUBLICIDAD

5. Cracovia, Polonia

Cracovia se distingue por su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y la Plaza del Mercado, una de las mayores de Europa (REUTERS/Kuba Stezycki)

Cracovia, ubicada al sur de Polonia, se distingue por su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles empedradas y la Plaza del Mercado, una de las mayores de Europa, atraen tanto a turistas como a estudiantes del país y del extranjero.

La vida universitaria marca el pulso de la ciudad, gracias a instituciones como la Universidad Jagellónica, una de las más antiguas del mundo, fundada en 1364. En Cracovia, las tradiciones medievales conviven con una escena artística contemporánea.

PUBLICIDAD

6. Jaipur, India

Jaipur, conocida como la Ciudad Rosa, forma parte del Triángulo Dorado de India, destacándose por palacios y fortalezas emblemáticos (Pexels)

La sexta posición corresponde a Jaipur, conocida como la “Ciudad Rosa” por el color característico de muchos de sus edificios. Capital del estado de Rajastán, forma parte del famoso “Triángulo Dorado” turístico de India junto a Delhi y Agra.

La ciudad destaca por sus palacios y fortalezas, como el Palacio de los Vientos (Hawa Mahal) y el Fuerte Amber. Jaipur es célebre por sus mercados de artesanías y piedras preciosas, así como por la celebración anual del Festival de Elefantes y el Festival de Literatura, que reúne a escritores y lectores de todo el mundo.

PUBLICIDAD

7. Chicago, Estados Unidos

Chicago, séptima en el listado, es famosa por su horizonte de rascacielos, el blues y el jazz, y el emblemático Art Institute of Chicago (REUTERS/John Gress)

Chicago ocupa el séptimo lugar según el listado de Time Out. Situada a orillas del lago Míchigan, en el estado de Illinois, la ciudad es famosa por su horizonte dominado por rascacielos como la Willis Tower (antes Sears Tower). Se considera punto céntrico del blues y el jazz.

El sistema de trenes elevados conocido como “L” conecta los distintos barrios, donde conviven comunidades diversas. Entre sus curiosidades, la ciudad alberga uno de los museos de arte más importantes de Estados Unidos, el Art Institute of Chicago, y es reconocida por su particular estilo de pizza “deep-dish”.

PUBLICIDAD

8. Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ciudad del Cabo, en el extremo sur africano, combina la cercanía al océano Atlántico con el atractivo de la Montaña de la Mesa y el barrio Bo-Kaap (Freepik)

Ciudad del Cabo, en el extremo sur de Sudáfrica, se encuentra entre el océano Atlántico y la Montaña de la Mesa, una formación rocosa que domina el paisaje y se reconoce como uno de los mayores atractivos turísticos de la región. El barrio de Bo-Kaap, con sus casas pintadas de colores vivos, refleja la diversidad cultural de la ciudad, marcada por influencias de comunidades malayas, europeas y africanas.

Es conocida también por su proximidad a viñedos históricos y por la ruta panorámica de Chapman’s Peak Drive. Las playas de Clifton y Camps Bay, junto con reservas naturales y parques nacionales, ofrecen opciones de esparcimiento durante todo el año.

9. Shanghái, China

Shanghái, metrópoli de China, destaca por el contraste entre sus rascacielos modernos y el legado arquitectónico colonial del Bund (REUTERS/Aly Song)

Shanghái, metrópoli de China, se identifica por el contraste entre la modernidad de sus rascacielos en Pudong y la arquitectura colonial del Bund. Alberga el Museo de la Propaganda, dedicado a la historia visual del siglo XX, y el Jardín Yuyuan, un ejemplo de jardinería tradicional china.

El metro de la ciudad figura entre los más extensos del planeta, y el tren Maglev, de levitación magnética, conecta el aeropuerto con el centro urbano en menos de ocho minutos. La vida nocturna y la gastronomía local conforman parte esencial de la identidad urbana.

10. Gotemburgo, Suecia

Gotemburgo es la segunda ciudad más grande de Suecia, reconocida por su festival de cine, la feria de libros y el parque de atracciones Liseberg (TT News Agency/Adam Ihse via REUTERS)

En la décima posición se encuentra Gotemburgo, la segunda ciudad más grande de Suecia. Ubicada en la costa oeste, se caracteriza por sus canales. Es reconocida por su festival anual de cine, el más grande de Escandinavia, y por la feria de libros que convoca a editoriales y autores de todo el mundo.

La ciudad destaca también por su compromiso ambiental: cuenta con una amplia red de ciclovías y un sistema de transporte público eficiente. El parque de atracciones Liseberg, fundado en 1923, es uno de los más antiguos de Europa y sigue siendo un punto de encuentro para familias y jóvenes.